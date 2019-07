Geheimes Testspiel in Bad Ragaz: BVB mit deutlichem Sieg gegen FC Zürich

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolviert der BVB ein Testspiel gegen den FC Zürich. Sancho und Alcacer überragen beim Kantersieg in Bad Ragaz.

Bundesligist hat im ersten Testspiel im Trainingslager im schweizerischen Bad Ragaz einen deutlichen Sieg gefeiert. Der Vizemeister gewann gegen den vom früheren Bundesligaprofi Ludovic Magnin trainierten 6:0 (4:0).

Jadon Sancho mit drei Toren, Paco Alcacer (2) und Thomas Delaney trafen in einer unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführten Partie.

Supercup: BVB trifft am Samstag auf den FC Bayern

Am Abend (19.30 Uhr) trifft das Team von Trainer Lucien Favre in einem weiteren Test auf den FC St. Gallen.

Am kommenden Samstag steht der Supercup gegen Doublegewinner Bayern München auf dem Programm (ab 20 Uhr live auf DAZN). Am 9. August spielt der BVB im in Düsseldorf gegen den Drittligisten KFC Uerdingen.