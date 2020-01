Wann findet der Super Bowl 2020 statt? Alles zum Termin des NFL-Endspiels

Anfang Februar steigt in Miami der Super Bowl 2020. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wann genau das Endspiel um die Vince Lombardi Trophy stattfindet.

Nicht mehr lange, dann ist es wieder Zeit für den Super Bowl . Auch 2020 streiten sich zwei Teams auf sportlicher Ebene um den Gewinn der Vince-Lombardi-Trophy. Doch wann genaut ist das Endspiel der NFL, welchen Termin muss man sich rot im Kalender anstreichen? Und eine weitere Frage: Wann ist der Kick-Off in Miami?

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was Ihr zum Austragungsdatum und Kick-Off des 54. Finals der NFL wissen müsst. In einem weiteren Artikel gibt es alle Informationen zum Austragungsort, das Hard Rock Stadium in Miami .

Wann findet der Super Bowl 2020 statt? Datum, Uhrzeit und Co. zum Kick-Off

Der Super Bowl hat generell keinen festen Termin, ist aber jedes Jahr das letzte Spiel einer NFL-Saison. Meistens ist das im Zeitraum zwischen Ende Januar und Mitte Februar der Fall. In diesem Jahr findet der Super Bowl LIV am Sonntag, den 2.2.2020, statt. In wird der Super Bowl aufgrund der Zeitverschiebung in der Nacht von Sonntag auf Montag zu sehen sein.

Der Startzeitpunkt wird im Vorfeld von der NFL festgelegt: Dieses Jahr wird der Kick-Off nach deutscher Zeit um 0.30 Uhr stattfinden.

Das Rahmenprogramm, wie das Singen der Nationalhymne der Vereinigten Staaten von Amerika, den USA, und der Einlauf der beiden Finalisten, wird rund 20 Minuten davor beginnen.

Hier nochmal der Beginn des Super Bowl 2020 in Deutschland in der Übersicht:

Datum: 3. Februar 2019 (Nacht von Sonntag auf Montag)

3. Februar 2019 (Nacht von Sonntag auf Montag) Uhrzeit des Kick-Off: 0.30 Uhr

0.30 Uhr Start Rahmenprogramm: circa 0.10 Uhr

Wann beginnt die Übertragung zum Super Bowl 2020 in Deutschland?

Das Endspiel der NFL wird natürlich auch in Deutschland live zu sehen sein, dafür gibt es mehrere Optionen. Hier wird erläutert, wann genau es bei den unterschiedlichen Anbietern losgeht.

So beginnt die Übertragung des Super Bowl 2020 bei DAZN

DAZN ist zum Beispiel eine davor. Der Streamingdienst zeigt den Super Bowl in Deutschland auch 2020 live - sowohl mit deutschem und dem original US-amerikanischen Kommentar auf Englisch.

In beiden Fällen beginnt die Übertragung am Sonntagabend um 23.45 Uhr. Die 45 Minuten bis zum Kick-Off bekommt Ihr nicht nur das Rahmenprogramm, sondern auch eine fundierte Einführung durch die Kommentatoren, Moderatoren und Experten geliefert. Nervige Werbung oder dergleichen müsst Ihr hier nicht befürchten.

Wenn Ihr mehr zur Übertragung des Super Bowl 2020 bei DAZN wissen wollt, findet Ihr in den kommenden Tagen und Wochen weitere Informationen auf unserer Seite .

Bei ranNFL beginnt die Übertragung des Super Bowl zu dieser Uhrzeit

Auch das Sportsendung-Format ran wird das Duell zwischen den beiden Finalisten s live zeigen. Die Übertragung auf ran.de und dem TV-Sender ProSieben Maxx beginnt am Sonntag, 3. Februar, um 20.15 Uhr.