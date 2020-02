Super Bowl 2020 kostenlos im LIVESTREAM: Der Probemonat von DAZN

Der Super Bowl 2020 steht auf dem Programm, in der Nacht von Sonntag auf Montag ist es soweit. Seid kostenlos live im DAZN-Probemonat mit dabei.

NFL-Endspiel des Jahres 2020, wir schreiben den 2. Februar 2020: Im Super Bowl treffen die San Francisco 49ers auf die Kansas City Chiefs. Kick-Off ist in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr im Hard Rock Stadium von Miami.

Ihr wollt das Duell der beiden Teams unbedingt live und in voller Länge erleben? Dann aufgepasst, denn in diesem Artikel erhaltet Ihr alle Infos rund um die Übertragung der ganzen Begegnung live im Stream.

Super Bowl 2020 kostenlos im LIVESTREAM auf DAZN sehen? Goal liefert den Überblick über die Übertragung und verrät, wie Ihr die NFL und damit auch den Super Bowl am Sonntagabend live und kostenlos anschauen könnt.

Super Bowl 2020 kostenlos im LIVESTREAM von DAZN sehen - Alle Infos zum Probemonat

Der Super Bowl 2020 wird in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder zahlreiche deutsche Football-Fans in seinen Bann ziehen. Um 0.30 Uhr in der Früh wollt Ihr jedoch sicher nicht nachschauen, wo die Übertragung live läuft. Deswegen erhaltet Ihr hier von uns vorab die Infos.

Super Bowl 2020 kostenlos im LIVESTREAM von DAZN - das Angebot des Streamingsenders

San Francisco 49ers gegen Kansas City Chiefs, so lautet das Duell im Super Bowl des Jahres 2020. Doch welcher Sender kommt für die Übertragung von Football live im TV infrage?

DAZN - so lautet die einfache Antwort auf diese Frage. DAZN zeigt / überträgt den Super Bowl 2020 live im Stream - und das ist bei weitem nicht alles. Der Sender hat sowohl die NFL als auch zahlreiche andere Sportarten (Tennis, Fußball, Handball, NBA, NHL, usw.) live im TV im Angebot.

Ein absolutes Sahneangebot, hat DAZN für jeden seiner Neukunden im Angebot - nämlich einen Gratismonat. Alle Infos dazu erhaltet Ihr dann im nächsten Abschnitt. Soweit müsst Ihr nur wissen, dass der Super Bowl 2020 live im Probemonat von DAZN zu sehen ist.

Super Bowl 2020 kostenlos im LIVESTREAM von DAZN sehen - was kostet DAZN in aller Regel?

Das Duell zwischen den 49ers und den Chiefs wird live im Stream von DAZN gezeigt / übertragen, doch das geht gratis. Probemonat hin oder her - DAZN wird nach dem ersten Testmonat kostenpflichtig.

Ihr zahlt aber nur 11,99 Euro/Monat, um weiter europäischen Spitzenfußball live anschauen zu können. Alternativ geht auch ein Jahresabonnement, welches 119,99 Euro kostet. Im Zuge der Preiserhöhung aus dem vergangenen Jahr hat DAZN erst kürzlich sein Programm nochmals erweitert.

Super Bowl 2020 kostenlos im LIVESTREAM: So funktioniert der Probemonat von DAZN

Super Bowl 2020, dieser wird in der Nacht von Sonntag auf Montag live im Stream gezeigt / übertragen. Das geht dann aber auch gleichzeitig kostenlos, wenn Ihr Euch neu bei DAZN anmeldet.

Doch nun fragen sich alle Fans, wie das mit dem Probemonat auf DAZN eigentlich überhaupt funktioniert. In den nächsten Zeilen erfahrt Ihr mir.

Super Bowl 2020 kostenlos im LIVESTREAM: Der Probemonat von DAZN

San Francisco vs. Kansas - so lautet das NFL-Endspiel der diesjährigen Saison. Das Spiel gibt es live im Stream per Probemonat zu sehen und Ihr müsst nichts weiter tun, als Euch neu anzumelden.

Denn: DAZN schenkt jedem Neukunden einen Testmonat, welcher 30 Tage lang die Möglichkeit bietet, die besten Events von DAZN im LIVESTREAM zu sehen.

Die gute Nachricht ist, dass Ihr jederzeit kündigen könnt. Wenn Ihr dabei bleiben wollt, dann kostet DAZN 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Super Bowl 2020 kostenlos im LIVESTREAM sehen - welche Geräte gehen?

Der Super Bowl 2020 kommt live im Stream auf DAZN. Folgende Möglichkeiten habt Ihr, um das ganze Match zu sehen: Laptop, Amazon Fire TV-Stick , Playstation 4 , Smartphone, Tablet mit Android ( Google Play Store ), PC oder ein Gerät von Apple ( App-Store ) - DAZN ist mit nahezu allen technischen Geräten kopplungsfähig.

Alle Eure Geräte sollten nach Möglichkeit auch mit dem Internet verbunden sein, nur dann ist es möglich, den LIVESTREAM zum Super Bowl zu sehen. Auf dem Laptop oder dem PC könnt Ihr die Seite von DAZN auch ganz einfach und ohne Schnörkel öffnen, via App funktioniert das aber ebenso. Wie genau Ihr Euch bei DAZN anmeldet, erfahrt Ihr in dieser Anleitung.

