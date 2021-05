Süper Lig: Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce - wer wird bei gleich vielen Punkten Meister? Die Regel erklärt

Spannung pur! Fußballromantikern geht heute das Herz auf. Goal erklärt, was passiert, wenn mehrere Teams der Süper Lig gleich viele Punkte haben.

Es ist das spannendste Finale seit Jahren, gleich drei Teams können sich in der Süper Lig heute zum Meister küren: Besiktas, Galatasaray und Fenerbahce hegen allesamt noch Hoffnungen auf den Titelgewinn.

Dabei ist die Ausgangslage nicht nur spannend, sie ist auch durchaus kompliziert. Wieso ist Besiktas Erster, wenn doch Galatasaray genauso viele Punkte hat? Was passiert, wenn am Ende der Saison alle Teams die selbe Anzahl an Zählern haben?

Für Fußballtheoretiker sind die Rechenspiele vor diesem letzten Spieltag ein Traum, für emotionale Anhänger:innen werden es brandheiße Spiele: Goal erklärt in diesem Artikel, was passiert, wenn alle Teams gleich viele Punkte haben und wer Meister wird.

Galatasaray, Besiktas, Fenerbahce: Der entscheidende Spieltag der Süper Lig im Überblick

Begegnung Göztepe Ismir vs. Besiktas Istanbul Kayserispor vs. Fenerbahce Istanbul Galatasaray Istanbul vs. Malatyaspor Datum Samstag | 15.05.2021 (heute) Wettbewerb Süper Lig | Rückrunde | 42. Spieltag Anstoß 19.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER )

Spannendes Finale in der Süper Lig: Das ist die Ausgangssituation

Ein finaler Spieltag, bei dem gleich drei Mannschaften noch die Chance auf den Titel haben? Ein Traum für jeden neutralen Zuschauer, den es in Ligen wie der Bundesliga, Premier League oder Serie A in dieser Saison nicht geben wird.

Heute bietet sich in der Türkei für gleich drei Mannschaften aus Istanbul die Chance, den beliebten Titel zu holen - sowohl Galatasaray, Besiktas als auch Fenerbahce machen sich mehr oder weniger Hoffnung auf den Triumph.

Ausgangslage in der Süper Lig: Besiktas und Galatasaray oben auf

Die Ausgangslage sieht dabei folgendermaßen aus: Besiktas und Galatasaray befinden sich mit jeweils 81 Punkten an der Spitze - beide Teams haben in dieser Saison 25 Siege und sieben Unentschieden zu verzeichnen.

Besiktas ist allerdings Erster, während Gala sich vorerst mit dem zweiten Platz zufriedenstellen muss - wieso dem so ist und wie die Ligen der Türkei bei Punktgleichstand funktionieren werden wir uns im Laufe dieses Artikels anschauen.

Fenerbahce mit Minihoffnung: Mesut Özil und Co. mit Rückstand

Allerdings gibt es noch ein Team vom Bosporus, welches sich Hoffnung auf den Titel macht: Fenerbahce mit Ex-Nationalspieler Mesut Özil befindet sich mit 79 Punkten zwei Zähler hinter dem Spitzenduo und könnte den beiden Rivalen den Titel also noch streitig machen.

Die Quoten auf einen Titelgewinn Feners stehen aber alles andere als gut: 1/50 ist diese beispielsweise bei bet365. Wieso die Chance von Fener so gering ist, werden wir gleich ebenfalls erklären, zuerst aber ein vollständiger Blick auf das obere Ende der Tabelle.

Die Tabelle der Süper Lig: So steht es um Besiktas, Galatasaray und Fenerbahce vor dem letzten Spieltag

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Besiktas 39 87:43 81 2. Galatasaray 39 77:35 81 3. Fenerbahce 39 70:40 79 4. Trabzonspor 39 48:36 68

An sich sind die Regeln im Fußball, egal wo, einfach: Wer die meisten Punkte hat ist Erster - ganz egal was Tore, direkter Vergleich, Fairplay-Wertung oder Horoskop sagen. Dazu könnte es auch heute kommen.

Sollte Galatasaray gewinnen und Besiktas nicht, ist Gala Meister, sollte Besiktas gewinnen und Gala patzt, ist Besiktas Meister - so einfach ist das. Auch bei Unentschieden lässt sich das anwenden: Wenn Besiktas einen Punkt gewinnt und Galatasaray nicht, ist Besiktas vor dem Stadtrivalen, umgekehrt hat Galatasaray die Nase vorn.

Wer wird Meister der Türkei? Fenerbahce will um den Titel mitreden

Auch Fenerbahce hat darum noch die Chance auf den Titel - wenn auch nur eine kleine: Sollte Fenerbahce gewinnen und Galatasaray und Besiktas verlieren ihre Spiele, hätte Fener als einziges Team 82 Punkte, was für den Titelgewinn reichen würde!

Das ist ja alles schön und gut, allerdings sind das allerdings nur Fälle, die eintreten, wenn die Erstplatzierten nicht die gleiche Anzahl an Punkten haben. Allerdings kann das ja auch der Fall sein: Was passiert, wenn Gala und Besiktas beide gewinnen oder unentschieden spielen? Wie ist die Regel, wenn alle drei Teams 82 Punkte haben?

Die Reihenfolge der Statistiken: So wird in der Süper Lig über Platzierungen entschieden

Bevor wir uns Beispiele anschauen, erklären wir an dieser Stelle kurz die Reihenfolge und Priorisierung der Süper Lig - jede Liga hat bekanntlich ein leicht unterschiedliches System. In der Türkei läuft das folgendermaßen ab:

1. Punkte

2. Punkte direkter Vergleich

3. Tore direkter Vergleich (ohne Auswärtstorregel)

4. Gesamte Tordifferenz

5. Anzahl der geschossenen Tore

So wird sortiert: Darum ist Besiktas aktuell Erster

In Sätzen: Wenn die Anzahl der Punkte in der Tabelle gleich sind, wird auf den direkten Vergleich, also auf die zwei Begegnungen der Teams in der Saison geschaut. Wenn hier beide Mannschaften gleich viele Punkte haben, wird auf die Anzahl der geschossenen Tore in diesen beiden Duellen geachtet.

Sollte auch dies gleich sein, betrachtet man die gesamte Tordifferenz in der Liga, also den Unterschied zwischen den geschossenen und kassierten Toren. Sollte auch da die Differenz gleich sein, "gewinnt" der, welcher in der gesamten Saison mehr Tore geschossen hat.

Besiktas aktuell auf der Eins, Galatasaray Zweiter: Die Theorie in der Praxis

Klingt nach viel Theorie, ist es auch. Daher schauen wir uns jetzt das Beispiel von Galatasaray und Besiktas an. Beide Teams haben aktuell 81 Punkte - Gleichstand. Also schauen wir uns den direkten Vergleich an - auch hier neutralisieren sich die Teams bei Punkten und Toren (2:0 für Besiktas im Hinspiel, 3:1 für Galatasaray im Rückspiel).

Kommen wir also zum vierten Kriterium: Der Tordifferenz in der Liga. Dort hat Besiktas aktuell eine knappe Führung (+44 vs. +42) - deutlich ist aber etwas anderes. Bei Gleichstand in dieser Kategorie wäre weiterhin Besiktas vorne, da die Schwarz-Weißen in dieser Saison deutlich mehr Tore geschossen haben (87 vs. 77).

Das erwartet uns am letzten Spieltag: So könnten Galatasaray, Besiktas und Fenerbahce Meister werden

Schauen wir nun auf den letzten Spieltag der Süper Lig: Wenn Besiktas und Galatasaray mit der gleichen Differenz gewinnen, ist Besiktas Meister, da die Schwarzen Adler weiterhin das bessere Verhältnis haben. Gala kann aber Meister werden, selbst wenn Besiktas gewinnt, falls Gala sein Spiel mit drei oder mehr Toren höher gewinnt als Besiktas.

Beispiel: Galatasaray gewinnt 5:1 gegen Malatyaspor, während Besiktas nur zu einem 2:1 gegen Göztepe kommt. Sollte Galatasaray die Tordifferenz in der Liga genau aufholen (Zum Beispiel 3:0 für Gala, 1:0 für Besiktas, beide hätten ein Torverhältnis von +45), wäre Besiktas Meister, da das Team in der gesamten Saison mehr Tore erzielten konnte.

Galatasaray kann trotz Niederlage und zweitem Platz Meister werden: Das Finale der Süper Lig

Das Ganze lässt sich natürlich auch auf eine Niederlage anwenden: Galatasaray kann mit einer Niederlage Meister werden, obwohl es vor dem Spieltag nur Zweiter war! Wenn beispielsweise Besiktas 0:4 verliert, Gala nur 1:2, hätte Galatasaray das bessere Torverhältnis und wäre so auf der Eins. Voraussetzung dafür: Fenerbahce gewinnt nicht, da Fener sonst mehr Punkte hätte.

Apropos Fenerbahce: Was passiert, wenn Fenerbahce gewinnt und Gala und Besiktas unentschieden spielen? Besiktas wäre Erster, Galatasaray Zweiter, Fenerbahce Dritter. Wieso? Weil Fenerbahce den direkten Vergleich gegen beide Teams verliert (1:1 und 3:4 gegen Besiktas, 0:0 und 0:1 gegen Galatasaray) und Besiktas das bessere Torverhältnis gegenüber Galatasaray hat.

Letzter Spieltag der Süper Lig LIVE: So seht ihr Besiktas, Fenerbahce und Galatasaray LIVE im TV und LIVE-STREAM

Klingt alles kompliziert? Ist es auch, lest euch also ruhig den Artikel noch einmal durch, wenn ihr nicht alles auf Anhieb verstanden habt. Ihr wollt wissen wir die Spiele übertragen werden? Dazu haben wir eigens Artikel geschrieben, die alle Infos zu der Süper Lig im TV und LIVE-STREAM zusammenfassen!

