Göztepe - Besiktas heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Süper Lig

Besiktas befindet sich in der Pole Position, um heute die Meisterschaft zu gewinnen. Goal erklärt, wie die Begegnung gegen Göztepe im TV gezeigt wird.

Der letzte Spieltag ist immer spannend - in der türkischen Süper Lig geht es heute besonders heiß her: Gleich drei Teams haben ein Spiel vor Schluss noch die Chance auf den Titel, ganz oben mit dabei: Besiktas.

Der Klub vom Bosporus ist eine von drei Mannschaften, die noch auf den Titel hoffen - alle drei Teams kommen aus Istanbul: Fenerbahce (79 Punkte), Galatasaray (81 Punkte) und Besiktas (81 Punkte) werden den Titel unter sich ausmachen.

Dabei hätte Besiktas sich bereits zum Meister küren können: Fünf Punkte Vorsprung auf Fenerbahce und sechs auf Galatasaray hatten die Schwarzen Adler - jetzt kommt es aber doch zum Fernduell zwischen den drei Vereinen.

Ein Sieg würde nicht zwingend den Titel bedeuten, trotzdem sollten die Spieler von Besiktas heute alles geben. Hier gibt es die Informationen zur Übertragung der der Süper Lig im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER!

Besiktas Istanbul bei Göztepe Izmir: So findet der letzte Spieltag der Süper Lig statt!

Begegnung Göztepe Izmir vs. Besiktas Datum Samstag | 15.05.2021 (heute) Wettbewerb Süper Lig | Rückrunde | 42. Spieltag Anstoß 19.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Gürsel Aksel Stadyumu | Izmir

Besiktas Istanbul bei Göztepe Izmir LIVE sehen: Wird die Süper Lig heute im TV gezeigt?

Besiktas gehört nicht nur zu den beliebtesten Vereinen in der Türkei - auf der ganzen Welt haben die Schwarz-Weißen Anhänger:innen, das ist auch in Deutschland so.

Gerade bei so wichtigen Spielen und Ereignissen wie heute, an Tagen wo Besiktas zum erstmals seit 2016 sich wieder zum Meister krönen kann, wollen viele Fans das Spiel ihrer Mannschaft LIVE im TV sehen. Aber ist das überhaupt möglich?

Göztepe vs. Besiktas LIVE im Free-TV? So wird die Süper Lig übertragen

Schlechte Nachrichten für alle Fans, die Göztepe - Besiktas heute im TV sehen wollen: Das Spiel ist heute nicht LIVE im deutschen Fernsehen zu sehen. Kein Fernsehsender hat sich die Rechte gesichert, daher ist das Spiel nicht im TV zu verfolgen.

Dabei macht es keinen Unterschied, ob man nach Pay-TV (kostenpflichtiges Fernsehen) oder Free-TV (frei empfangbares Fernsehen) sucht - die Süper Lig läuft heute nicht LIVE im TV!

Rettung in der Not: Besiktas-Spiel ist heute im LIVE-STREAM zu sehen!

Das ist an dieser Stelle für viele Anhänger:innen sicherlich wie ein Schock - allerdings solltet ihr nicht den Kopf hängen lassen. Auch wenn das Spiel nicht im TV übertragen wird, gibt es eine Möglichkeit, das Spiel heute LIVE, in Farbe und voller Länge zu verfolgen!

Göztepe - Besiktas Istanbul heute im LIVE-STREAM sehen: So verfolgt ihr die Süper Lig LIVE im Internet

Wir wollen euch nicht auf die Folter spannen - schließlich haben wir bereits verraten, dass das Spiel heute im LIVE-STREAM übertragen wird. Aber wer ist dafür zuständig?

Alle Anhänger:innen, die auf den Streamingdienst DAZN gehofft haben, werden an dieser Stelle enttäuscht: DAZN überträgt in dieser Saison kein Spiel der Süper Lig, also auch nicht heute.

bet365 überträgt: Göztepe gegen Besiktas läuft heute im LIVE-STREAM!

Stattdessen kommt ein Anbieter ins Spiel, der nicht ganz so prominent ist: Wettanbieter bet365 zeigt das Spiel der Süper Lig heute LIVE und in voller Länge!

Ihr habt noch nie von bet365 gehört? Das tut nichts zur Sache, wir erklären euch gerne, wie die Seite funktioniert. Ein Disclaimer vorweg: Kostenlos ist das Spiel nicht zu sehen!

Süper Lig: Besiktas-Spiel heute im LIVE-STREAM sehen - so funktioniert bet365!

Um nämlich das Besiktas-Spiel im LIVE-STREAM sehen zu können, müsst ihr in den letzten 24 Stunden vor Anpfiff der Begegnung eine Wette auf das Spiel platziert haben. Ihr habt das Gefühl, dass Besiktas gewinnt? Dann könnt ihr zum Beispiel darauf setzen!

Das (und eine stabile Internetverbindung) ist das Einzige, was ihr benötigt, um den LIVE-STREAM von Göztepe vs. Besiktas sehen zu können. Die Quoten sprechen dabei eine klare Sprache: Die Quote für einen Sieg von Besiktas liegt bei 2.5, Sieg Göztepe 6, Unentschieden 3.75.

Süper Lig auf dem Fernseher? So seht ihr Göztepe - Besiktas heute LIVE auf dem TV-Gerät

Wenn ihr mindestens eine Wette in den letzten 24 Stunden vor dem Spiel platziert habt, könnt ihr das Spiel im LIVE-STREAM auf der Seite verfolgen! Einfach auf die Homepage begeben und unter "LIVE" nach dem Spiel suchen.

Ihr wollt das Spiel trotzdem auf eurem Fernseher sehen? Mit einigem technischen Getüftel könnte das sogar möglich sein: Spiel auf dem Laptop ablaufen lassen und per HDMI-Kabel an den Flachbildschirm verbieten - schon steht dem Fußballabend nichts mehr im Wege!

Fenerbahce im Meisterschaftskampf: Die Tabelle der Süper Lig vor dem letzten Spieltag

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Besiktas 39 87:43 81 2. Galatasaray 39 77:35 81 3. Fenerbahce 39 70:40 79 4. Trabzonspor 39 48:36 68

