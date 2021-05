So wird Galatasaray Istanbul türkischer Meister: Die Süper Lig heute LIVE im TV und LIVE-STREAM

Spannender geht es nicht: Galatasaray ist mitten im Titelkampf der Süper Lig. Goal erklärt alles rund um den letzten Spieltag im TV und LIVE-STREAM.

Ihr wollt Spannung? Dann richtet den Blick in die Türkei und die Süper Lig: Galatasaray Istanbul kämpft heute im Fernduell gegen Besiktas und Fenerbahce um den Titel - die Konstellation ist dabei denkbar spannend.

Vor einer Woche hätte es kaum jemand für möglich gehalten: Sechs Punkte Rückstand betrug der Rückstand von Gala auf Besiktas - zwei Spiele später sind die beiden Istanbul-Klubs punktgleich!

Dabei hat Gala es selbst in der Hand, heute Meister zu werden - was dafür passieren muss schauen wir uns in diesem Artikel genauer an. Doch aufgepasst: Auch Fenerbahce kann sich noch den Titel krallen.

Galatasaray könnte nach einem Jahr Pause wieder Meister werden - dafür muss heute aber alles stimmen. Goal erklärt in diesem Artikel, was passieren muss, damit sich das Team von Fatih Terim Meister nennen darf und wie die Süper Lig heute im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER übertragen wird.

Galatasaray - Malatyaspor: Der letzte Spieltag der Süper Lig im Überblick

Begegnung Galatasaray Istanbul vs. Malatyaspor Datum Samstag | 15.05.2021 (heute) Wettbewerb Süper Lig | Rückrunde | 42. Spieltag Anstoß 19.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER ) Ort Türk Telekom Stadyumu | Istanbul

Galatasaray vs. Malatyaspor LIVE im TV und LIVE-STREAM sehen: Wird die Süper Lig heute LIVE im Fernsehen übertragen?

Es verspricht, ein legendäres Saisonfinale zu werden: Fernduell auf gleich drei Plätze verteilt, Galatasaray ist dabei das einzige Team, welches zuhause Meister werden könnte.

Dass Galatasaray viele Anhänger:innen hat, ist kein Geheimnis, das ist auch hier in Deutschland der Fall. Aber wird das Spiel heute überhaupt LIVE im TV, LIVE-STREAM oder LIVE-TICKER übertragen?

Galatasaray leider nicht im TV: Die Süper Lig läuft in Deutschland nicht im Fernsehen

Schlechte Nachrichten für alle Fans, die sich auf das Saisonfinale im TV gefreut haben: Kein Fernsehsender in Deutschland wird heute eines der Spiele übertragen - auch Galatasaray geht dabei leer aus.

Sowohl im Free-TV (Sport1, Eurosport) als auch im Pay-TV (MagentaSport, Sky) hält kein TV-Sender die Übertragungsrechte der Süper Lig, weshalb kein Spiel der türkischen Liga LIVE im Fernsehen zu sehen ist.

Süper Lig im LIVE-STREAM: Läuft Galatasaray Istanbul heute im Internet?

Viele Fans werden jetzt trotzdem noch hoffen - schließlich passiert es ja nicht selten, dass die Spiele der eigenen Mannschaft nicht im TV zu sehen sind, dafür kann man diese ja oftmals im LIVE-STREAM verfolgen.

Gute Nachrichten für alle Gala- oder Malatyaspor-Fans, dies ist heute tatsächlich der Fall: Wettanbieter bet365 überträgt am Samstagnachmittag und -abend jedes Spiel der türkischen Süper Lig LIVE!

bet365 überträgt Galatasaray-Spiel: Die Süper Lig der Türkei im LIVE-STREAM

Ihr werdet es bestimmt schon gedacht haben - nun kommt die Gewissheit: bet365 bietet seine LIVE-STREAMS nicht kostenlos an - der Wettanbieter hat sich dabei ein besonderes System ausgedacht. Ihr müsst innerhalb der letzten 24 Stunden eine Wette auf das Spiel platziert haben, dann könnt ihr auf den LIVE-STREAM zugreifen!

Alle Spiele der Süper Lig sind da zu sehen, ihr könnt euch also die Spiele von Besiktas und Fenerbahce ebenfalls anschauen - auch die sind ja äußerst wichtig für den eventuellen Titelgewinn der Gelb-Roten. Alternativ könnt ihr natürlich alle Spiele der Süper Lig im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen!

Wird Galatasaray der neue türkische Meister? Das muss heute passieren

Es herrscht eine Spannung, die man sich in der Bundesliga, Premier League oder Serie A nur wünschen kann: Drei Teams können am letzten Spieltag noch Meister werden - gegen 21.30 Uhr am heutigen Abend werden wir um einiges schlauer sein!

Galatasaray hat dabei alles selbst in der Hand - aktuell steht das Team von Fatih Terim mit 81 Punkten auf dem zweiten Rang, punktgleich mit dem erstplatzierten Besiktas.

Regeln in der Süper Lig: So werden Galatasaray, Fenerbahce oder Besiktas heute Meister

In der Süper Lig sehen die Regeln dabei wie folgt aus: Wenn zwei Mannschaften die gleiche Anzahl an Punkten haben, wird der direkte Vergleich herangezogen. Dieser hat in diesem Fall aber keinerlei Aussagekraft.

Durch das 2:0 für Besiktas im Hinspiel und das 3:1 für Galatasaray im Rückspiel egalisieren sich die beiden Mannschaften, da es keine Auswärtstorregel gibt. Also müssen wir einen Schritt weitergehen: Das Torverhältnis.

Tordifferenz entscheidet: Wird Galatasaray oder Besiktas bei Gleichstand Meister der Türkei?

Hier wird klassisch auf die Differenz zwischen den geschossenen und kassierten Toren betrachtet. Dabei hat Besiktas (87:43, +44) aktuell den Vorteil gegenüber Gala (77:35, +42), weshalb die Schwarzen Adler an der Spitze sind - groß ist der Abstand aber nicht.

Heißt im Umkehrschluss: Sollten Besiktas oder Galatasaray heute beide gewinnen oder verlieren, müssten Galatasaray das Spiel mit einer besseren Tordifferenz als drei im Vergleich zum Besiktas-Spiel abschließen.

Beispiele und Szenarien: So könnte Galatasaray heute Meister werden

Klingt kompliziert? Hier ein paar Beispiele: Wenn Besiktas 1:0 gewinnt, muss Galatasaray 4:0 gewinnen, um an Besiktas vorbeizukommen. Sollte Galatasaray 1:2 verlieren, müsste Besiktas zum Beispiel 0:4 oder 1:5 verlieren, damit Galatasaray trotz Niederlage vor dem Stadtrivalen steht.

Hätten beide Teams exakt die gleiche Tordifferenz (Beispiel: Galatasaray gewinnt 3:0, Besiktas 2:1), wird auf die Anzahl der geschossenen Tore geschaut - hier ist der Unterschied klar. Vor dem Spieltag hat Besiktas zehn Tore mehr als Galatasaray geschossen, ein solches Szenario bedeutete also das Happy End für Besiktas.

Fenerbahce: So groß / klein ist die Titelchance der Blau-Gelben

Ein weiteres Team gibt es aber noch, über das wir kaum geschrieben haben: Auch Fenerbahce hat noch eine Chance auf den Titel. Die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Gewinn ist aber äußerst gering: Fenerbahce müsste gewinnen, während sowohl Besiktas als auch Galatasaray verlieren.

Die Wettquoten auf den Titelgewinn sehen bei bet365 aktuell folgendermaßen aus: 50:1 auf Fenerbahce, 2:1 auf Galatasaray, 4:11 auf Besiktas Istanbul.

Galatasaray in der Süper Lig: So sieht aktuell die Tabelle aus

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Besiktas 39 87:43 81 2. Galatasaray 39 77:35 81 3. Fenerbahce 39 70:40 79 4. Trabzonspor 39 48:36 68

