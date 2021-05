So wird Fenerbahce Istanbul heute türkischer Meister: Die Süper Lig im TV und LIVE-STREAM

Showdown in der Süper Lig: Mit einem Sieg heute hat Fenerbahce weiterhin die Chance auf den Titel. Goal erklärt, wie das Spiel übertragen wird.

Der entscheidende Spieltag in der Süper Lig steht an - und es ist noch alles offen: Gleich drei Teams hoffen noch auf den großen Triumph, mit in der Verlosung ist auch Fenerbahce Istanbul.

Der Hauptstadtklub muss heute ins Landesinnere: Kayserispor empfängt Mesut Özil und Co. Dabei hat das Team des ehemaligen Nationalspielers die mit Abstand schwerste Aufgabe des Spitzentrios vor der Brust.

Einerseits geht es nämlich gegen einen Klub, für den ebenfalls noch etwas auf dem Spiel steht (17., ein Punkt vor Abstiegsrang). Andererseits hat Fenerbahce zwei Punkte weniger als die Konkurrenz und muss daher das heutige Spiel gewinnen sowie auf das Verlieren von Galatasaray und Besiktas hoffen.

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt - Fenerbahce wird heute alles für den letzten Funken Hoffnung geben. Goal erklärt in diesem Artikel, was passieren muss, damit Fenerbahce noch Meister wird und wie die Süper Lig heute im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER übertragen wird.

Kayserispor vs. Fenerbahce: So findet der letzte Spieltag der Süper Lig statt!

Begegnung Kayserispor vs. Fenerbahce SK Datum Samstag | 15.05.2021 (heute) Wettbewerb Süper Lig | Rückrunde | 42. Spieltag Anstoß 19.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER ) Ort Kayseri-Kadir-Has-Stadion

Fenerbahce bei Kayserispor LIVE im TV sehen: Wird die Süper Lig im Fernsehen übertragen?

Fußball gehört weltweit zu den beliebtesten Sportarten, gerade in der Türkei hat der Kampf um das runde Leder einen besonderen Stellenwert. Auch in Deutschland verfolgen viele Anhänger:innen aufmerksam die Süper Lig.

Natürlich wollen diese Fans das Spiel am liebsten LIVE im Fernsehen verfolgen - so kriegt man schließlich alles mit. Wie sieht es aber heute aus: Wird die Süper Lig hierzulande LIVE im TV übertragen?

Fenerbahce heute nicht LIVE im TV: Die Übertragung der Süper Lig

Schlechte Nachrichten für alle Fans von Fenerbahce oder Kayserispor: Das spannende Duell am letzten Spieltag ist nicht LIVE im Fernsehen zu sehen!

Sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV gibt es keinen Sender, der sich für den deutschen Markt die Übertragungslizenzen sichern konnte. Sei es Sport1, Eurosport, Sky oder MagentaSport - kein Fernsehsender überträgt heute die Süper Lig.

Fenerbahce Istanbul und die Süper Lig im LIVE-STREAM?

Nun werden viele Fans sicher die Hoffnung haben, dass das Spiel im LIVE-STREAM übertragen wird - und das vollständig zurecht! Anhänger:innen mit einer stabilen Internetverbindung können sich heute das Spiel LIVE anschauen.

Allerdings ist die Internetverbindung nicht das Einzige, was ihr für den LIVE-STREAM benötigt: Da die Süper Lig durch den Wettanbieter bet365 übertragen wird, müsst ihr eine kostenpflichtige Wette platzieren.

Goal und bet365 übertragen Fenerbahce heute LIVE - LIVE-TICKER von Goal ist kostenlos

Erst wenn ihr eine Wette platziert habt, könnt ihr auf den LIVE-STREAM zugreifen - die Wette muss innerhalb der letzten 24 Stunden vor Anpfiff platziert worden sein. Dann könnt ihr bei Anpfiff auf der Homepage unter "LIVE" zum Spiel gelangen und den LIVE-STREAM sehen.

Nicht nur das Fenerbahce-Spiel wird gezeigt, alle Spiele der Süper Lig heute sind bei bet365 zu sehen - also auch die von Galatasaray und Besiktas. Alternativ könnt ihr auch alle aktuellen Details zum Spiel im kostenlosen Goal LIVE-TICKER mitverfolgen.

Süper Lig: So wird Fenerbahce heute türkischer Meister

Das Fenerbahce-Spiel wird heute also nicht im TV und LIVE-STREAM übertragen - bedauerlich: Das Ende der Spielzeit ist spannender denn je, neben Fenerbahce haben vor allem Galatasaray und Besiktas noch die Hoffnung auf den Titel!

Fenerbahce nächster türkischer Meister? So ist die Ausgangslage

Von allen drei Teams hat Fenerbahce mit Abstand die schlechtesten Karten, den Titel zu gewinnen: Aktuell stehen die Gelb-Blauen mit 79 Punkten zwei Zähler hinter Gala und Besiktas.

Das einzige Szenario, mit welchem Fenerbahce noch Meister werden kann, ist, wenn Fener sein Spiel gegen Kayserispor gewinnt und sowohl Besiktas als auch Galatasaray verlieren.

🚨 OFFICIAL: The Champions League final has been moved to the Estadio do Dragao in Porto 🇵🇹



6000 fans from each team will be allowed to attend 🙌 pic.twitter.com/03PQK3tqze — Goal (@goal) May 13, 2021

Titelkampf in der Süper Lig: Türkische Liga spannender denn je

Fenerbahce hat es also nicht mehr in der eigenen Hand und muss auf Schützenhilfe von Malatyaspor und Göztepe hoffen - so oder so muss aber ein Sieg Feners her.

Bei einem Punktgewinn von Besiktas oder Galatasaray wäre der Meisterschaftstraum übrigens ausgeträumt, auch wenn es nur ein Unentschieden ist: Sollten Galatasaray und/oder Besiktas unentschieden spielen und Fenerbahce gewinnen, hätten alle Istanbul-Teams 82 Punkte.

Dreikampf um die Meisterschaft: Fenerbahce, Galatasaray und Besiktas wollen den Titel

In dem Szenario ginge aber nicht Fenerbahce, sondern Besiktas als Sieger hervor: Nach der Anzahl an Punkten wird nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich begutachtet.

Bei diesem schneidet Fenerbahce am schlechtesten ab (1:1 und 3:4 gegen Besiktas, 0:0 und 0:1 gegen Galatasaray), weshalb für Mesut Özil und Co. in einem solchen Szenario nur Platz drei herausspränge.

Fenerbahce im Meisterschaftskampf: Die Tabelle der Süper Lig vor dem letzten Spieltag

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Besiktas 39 87:43 81 2. Galatasaray 39 77:35 81 3. Fenerbahce 39 70:40 79 4. Trabzonspor 39 48:36 68

Fenerbahce Istanbul bei Kayserispor heute live im TV und LIVE-STREAM - die Übertragungen der Süper Lig