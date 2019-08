St. Pauli vs. Holstein Kiel: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - Hier läuft das Montagsspiel der 2. Bundesliga

St. Pauli und Kiel schließen heute Abend den 4. Spieltag der 2. Bundesliga ab. Goal erklärt Euch, wo Ihr das Nordduell live verfolgen könnt.

Das letzte Duell des 4. Spieltags in der 2. steigt heute Abend (Montag), wenn der FC Sankt Pauli den Nachbarn aus empfängt. Anstoß im Millerntor-Stadion ist um 20.30 Uhr.

Beide Teams starteten eher erfolglos in die Saison. Während bei den Kielern immerhin vier Punkte und Platz zwölf zu Buche stehen, rangiert St. Pauli mit lediglich einem Punkt auf dem 17. Platz.

Wer holt sich heute Abend die Punkte? St. Pauli und Holstein Kiel schließen den vierten Spieltag ab und Ihr könnt das Montagsspiel live verfolgen. Lest in diesem Artikel alle Infos zu TV, LIVE-STREAM und den Aufstellungen.

vs. Holstein Kiel: Die Daten zum Duell in der

Duell FC St. Pauli vs. Holstein Kiel Datum Mo., 26. August 2019 | 20.30 Uhr Ort Millerntor-Stadion, Hamburg Zuschauer 29.546 Plätze

FC St. Pauli vs. Holstein Kiel: Wo läuft die 2. Bundesliga heute Abend live im TV?

Die Zeiten vom Montagsspiel im frei empfangbaren Fernsehen auf Sport1 sind vorbei, denn Sky konnte sich die kompletten Übertragungsrechte der 2. Bundesliga sichern. Somit läuft heute Abend St. Pauli gegen Holstein nicht im Free-TV, sondern nur im Pay-TV auf Sky.

Die Kanäle Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga 1 HD übertragen die Begegnung in voller Länge und beginnen mit den Vorberichten um 20 Uhr. Kommentiert wird das Geschehen von Oliver Seidler .

Das Angebot von Sky ist allerdings nicht kostenlos, um die Programme entschlüsseln zu können, wird ein Abonnement benötigt. Zu welchen Konditionen Ihr das erwerben könnt, lest Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky .

FC St. Pauli vs. Holstein Kiel: Das Montagsspiel im LIVE-STREAM schauen - wo geht das?

Solltet Ihr heute Abend nicht vor dem TV sitzen, könnt Ihr die Partie trotzdem auf sämtlichen mobilen Geräten auch via LIVE-STREAM schauen. Die Streaming-Portale Sky Go und Sky Ticket zeigen St. Pauli gegen Kiel live und in voller Länge.

Alle TV-Kunden von Sky besitzen Zugangsrechte zu Sky Go, wo sie sich jederzeit einloggen und auf die Streams zugreifen können. Dort läuft dasselbe Bild mit demselben Ton wie im Fernsehen, somit beginnt auch dort die Übertragung um 20 Uhr, Kommentator ist hier ebenfalls Oliver Seidler.

Die zweite Variante von Sky ist Sky Ticket, wo Ihr zwar keine Entschlüsselung für die TV-Kanäle bekommt, allerdings trotzdem die LIVE-STREAMS abrufbar sind. Das Supersport-Paket von Sky Ticket kostet 9,99 Euro im ersten Monat, danach 29,99 Euro und ist monatlich kündbar.

Solltet Ihr kein Sky-Kunde sein, gibt es auf DAZN eine Alternative, Szenen des Spiels anschauen zu können. Genaue Infos findet Ihr im nächsten Abschnitt.

FC St. Pauli vs. Holstein Kiel: Die Highlights der 2. Liga auf DAZN schauen

Neben 45 Live-Spielen aus der Bundesliga und weiterhin auch allen Highlights aus Deutschlands Oberhaus zeigt das Streaming-Portal DAZN zudem die Highlights der 2. Bundesliga . Bereits 40 Minuten nach Abpfiff werden die wichtigsten Szenen der Begegnung zwischen St. Pauli und Kiel hochgeladen, somit könnt Ihr um circa 23 Uhr auf den Highlight-Clip zugreifen.

Einen Zugang zu DAZN bekommt Ihr mit dem DAZN-Abonnement, das es für 11,99 Euro monatlich gibt oder in der einjährigen Dauerkarte für einmalig 119,99 Euro .

Ihr habt noch Fragen, wie das mit der Bundesliga auf DAZN genau funktioniert? Dann bieten wir für Euch hier einige Antworten zu den wichtigsten Themen:

FC St. Pauli vs. Holstein Kiel: Der LIVE-TICKER heute Abend auf Goal

Selbstverständlich berichtet auch Goal von der Partie. Auf unserer Seite findet Ihr einen LIVE-TICKER , der Euch in Top-Geschwindigkeit über alles Wichtige aus dem Millerntor-Stadion informiert.

Über diesen Link gelangt Ihr direkt dorthin, das Angebot ist für Euch natürlich kostenlos .

FC St. Pauli vs. Holstein Kiel: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen bekannt sind, könnt Ihr sie hier nachlesen. Kickt Euch dafür später noch einmal rein!