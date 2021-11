Wer zeigt / überträgt Sporting Lissabon vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM?

Verlieren verboten für Borussia Dortmund in der Champions League! Der BVB gastiert am Mittwoch bei Sporting Lissabon. Alle Infos zur Übertragung der so wichtigen Partie gibt es hier.

Die beiden Niederlagen gegen Ajax Amsterdam taten Borussia Dortmund extrem weh. Nicht nur die Art und Weise vor allem im Rückspiel, als der höchst umstrittene Platzverweis gegen Mats Hummels die Mannschaft extrem schwächte, schmerzte. Auch für die sportliche Ausgangslage vor den beiden letzten Gruppenspielen waren die Partien nicht hilfreich.

Denn der BVB rutschte in der Tabelle der Gruppe C auf den dritten Platz ab und liegt nun hinter dem kommenden Gegner Sporting Lissabon. Beide stehen bei sechs Punkten, die Dortmunder gewannen das Hinspiel vor knapp zwei Monaten mit 1:0. Heißt: Verliert der BVB mit zwei Toren Unterschied in Lissabon, sind die Dortmunder raus! Denn dann könnte das Team von Trainer Marco Rose am letzten Spieltag nach Punkten zwar wieder gleichziehen, hätte aber den direkten Vergleich verloren.

Borussia Dortmund steht in der Champions League unter Druck. Alle Infos zur Übertragung des Spiels bei Sporting Lissabon liefert Euch GOAL.

BEGEGNUNG Sporting Lissabon vs. Borussia Dortmund WETTBEWERB Champions League | Gruppenphase | 5. Spieltag ORT Estadio Jose Alvalade | Lissabon ANSTOSS 24. November | 21 Uhr (im LIVE-TICKER) HINSPIEL 28. September 2021 | Borussia Dortmund vs. Sporting Lissabon 1:0 (1:0)

Seit dieser Saison liegen die Übertragungsrechte an der Champions League beim Streamingdienst DAZN sowie beim Versandriesen Amazon, der die Königsklasse über seinen hauseigenen Service Prime Video ausstrahlt. DAZN zeigt dabei die allermeisten Spiele exklusiv, Amazon darf sich hingegen eine Partie am Dienstag aussuchen. Die Mittwochsspiele laufen aber alle ausschließlich bei DAZN, weshalb auch das Spiel der Dortmunder in Lissabon dort zu sehen ist.

Das möglicherweise wegweisende Spiel der Dortmunder, nicht nur für die Champions League, sondern für die gesamte restliche Saison, überträgt DAZN ab 20.30 Uhr. Das Trio, das DAZN stets zu den Live-Spielen schickt, besteht am Mittwoch aus Moderator Alex Schlüter, Experte Sandro Wagner und Kommentator Jan Platte.

DAZN bietet besonders im Fußball eine äußerst breite Palette an Wettbewerben und Spielen. Die Champions League ist das Flaggschiff, doch auch die nationalen Ligen haben bei DAZN ihren Platz. Alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga werden von DAZN übertragen, zudem hält der Anbieter die Exklusivrechte in Deutschland an der französischen Ligue 1, der spanischen LaLiga und der italienischen Serie A. Zudem ist auch die Champions League der Frauen seit dieser Saison bei DAZN zu sehen.

Apropos Kosten: Ein DAZN-Abo gibt es entweder im Monatsabo oder direkt für ein ganzes Jahr. Das Monatsabo, das jeden Monat gekündigt werden kann, schlägt mit 14,99 Euro zu Buche. Das Jahresabo kostet einmalig 149,99 Euro und damit umgerechnet 12,50 Euro monatlich. Zur Anmeldung für DAZN kommt Ihr über diesen Link.

DAZN findet den Weg in Eure Wohnzimmer wahlweise auf zwei unterschiedlichen Wegen: ganz klassisch via LIVE-STREAM oder aber als lineares TV-Programm. Die beiden Kanäle DAZN 1 und DAZN 2 gibt es seit einigen Monaten und sie sind für alle zubuchbar, die bereits ein TV-Abo bei Sky oder Vodafone abgeschlossen haben.

Wer sich nicht noch zusätzlich an einen extrenen Partner binden will, dem bleibt der klassische LIVE-STREAM. Dieser ist über die verschiedensten Geräte abrufbar. Neuere Smart-TV-Geräte bieten eine integrierte App an, falls das nicht geht, gibt es die DAZN-App auch für TV-Sticks wie den Amazon Fire TV Stick sowie für Konsolen. Und auch mobile Geräte wie Smartphones und Tablets unterstützen die App, falls der Hunger nach Live-Sport unterwegs zu groß wird.

