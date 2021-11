Sporting Lissabon vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen

Am 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase kommt es in Gruppe C zum Verfolgerduell zwischen Sporting Lissabon und Borussia Dortmund. Angepfiffen wird die Partie am Mittwochabend um 21 Uhr im Estadio Jose Alvalade in Lissabon.

Beide Teams kämpfen noch um das Weiterkommen ins Achtelfinale und stehen mit jeweils sechs Punkten gleichauf in der Tabelle. Auch in den heimischen Ligen verläuft die Saison bisher ähnlich für das deutsche und das portugiesische Team - man befindet sich jeweils auf dem zweiten Tabellenplatz.

Im Hinspiel konnte die Dortmunder Borussia das Spiel denkbar knapp mit 1:0 gewinnen. Schafft Sporting heute die Revanche oder verschafft sich der BVB eine komfortable Lage für das letzte Spiel der diesjährigen Vorrunde? GOAL erklärt Euch, wo Ihr das Spiel heute sehen könnt.

Sporting Lissabon vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Daten zur Champions League

Wettbewerb Champions League | 5. Spieltag Match Sporting Lissabon vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Mittwoch, 24. November 2021 Anstoß 21 Uhr Ort Estadio Jose Alvalade | Lissabon

Sporting Lissabon vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV: Wird die Begegnung im Fernsehen ausgestrahlt?

Leider müssen wir Euch mitteilen, was Ihr eh schon wisst: Die Champions League gibt es seit geraumer Zeit nicht mehr im Free-TV zu sehen! Auch Sky-Kunden schauen seit dieser Saison in die Röhre, denn die Übertragungsrechte liegen in dieser Saison bei den Streaming-Anbietern DAZN und erstmals auch Amazon Prime Video. Am meisten von der Königsklasse seht Ihr in dieser Saison bei DAZN - 121 von 137 möglichen Partien laufen exklusiv beim Ismaninger Sportsender. Amazon zeigt ausgewählte Partien am Dienstagabend.

Sporting Lissabon vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im linearen TV? DAZN macht's möglich!

Wenn Ihr an DAZN oder Amazon Prime Video denkt, kommt Euch zunächst wahrscheinlich nicht lineares Fernsehen in den Sinn, oder? Doch genau das ist seit diesem Sommer bei DAZN möglich! Die neu geschaffenen Sender DAZN 1 und DAZN 2 zeigen ausgewählte Inhalte auch im Fernsehen - so auch die heutige Partie zwischen Sporting und dem BVB!

Der einzige Haken daran - bisher könnt Ihr die linearen Sender nur über Sky oder Vodafone empfangen.

Um 20.55 Uhr beginnt die Übertragung der heutigen Begegnung auf DAZN 1.

Sporting Lissabon vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Internet: Der LIVE-STREAM zur Champions League

Neben der Übertragung auf DAZN 1 könnt Ihr als Abonnent des Senders natürlich auch wie gewohnt auf den LIVE-STREAM der Partie zurückgreifen! Die Voraussetzungen? Ihr benötigt die kostenpflichtige Mitgliedschaft, ein internetfähiges Gerät und eine stabile Internetverbindung!

Wir können Euch vorab bereits folgende Informationen zur Übertragung geben:

Sender: DAZN (LIVE-STREAM) | DAZN 1 (linear)

DAZN (LIVE-STREAM) | DAZN 1 (linear) Übertragungsbeginn: 20.30 Uhr (DAZN)

20.30 Uhr (DAZN) Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Kommentar: Jan Platte

Jan Platte Moderation: Alex Schlüter

Alex Schlüter Experte: Sandro Wagner

Die Übertragung von Sporting Lissabon vs. BVB (Borussia Dortmund) heute nur auf DAZN: Das kostet die Mitgliedschaft

Wir haben es ja bereits angedeutet - um heute live dabei zu sein, benötigt Ihr eine Mitgliedschaft und diese ist mit Kosten verbunden. In diesem Abschnitt geben wir Euch einen Überblick über diese Kosten, die für viele wahrscheinlich geringer erscheinen als gedacht:

Jahresmitgliedschaft: einmalig 149,99 Euro

einmalig 149,99 Euro Monatsmitgliedschaft: pro Monat 14,99 Euro + monatlich kündbar

Wie Ihr seht, gibt es zwei Möglichkeiten der Bezahlung und beide Varianten haben Ihre Vor- und Nachteile. So könnt Ihr mit der Monatsmitgliedschaft jeden Monat kündigen und genießt Flexibilität. Die Jahresmitgliedschaft bietet Euch diese Flexibilität zwar nicht, ist jedoch auf den Monat gerechnet etwas günstiger (12,50 Euro pro Monat).

Egal, für was Ihr Euch entscheidet, das Angebot für Abonnenten auf DAZN ist riesig!

Hier könnt Ihr nachlesen, welche Inhalte der Sender in seinem LIVE- und On-Demand-Angebot neben der Champions League für Euch bereithält.

BVB ohne Haaland: Das sind die Aufstellungen zur Champions League

An dieser Stelle findet Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff die offiziellen Aufstellungen beider Teams.

Sporting Lissabon vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Champions League im LIVE-TICKER bei GOAL

Auch Fans der LIVE-TICKER-Unterhaltung werden heute voll auf Ihre Kosten kommen, ohne Kosten zu haben. GOAL stellt Euch zur Begegnung einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Verfügung und versorgt Euch mit den wichtigsten Szenen vom Spiel - und das nahezu in Echtzeit!

Champions League heute live im TV, STREAM & TICKER: Die Übertragung von Sporting Lissabon vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Übersicht