Sport1 oder Sky? Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Hertha BSC heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

Der FC Schalke 04 trifft am Samstag in der 2. Bundesliga auf Hertha BSC. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der 2. Bundesliga steigen die Spiele der achten Runde. Dabei bekommt es der FC Schalke 04 am Samstag (5. Oktober) mit Hertha BSC zu tun. Der Anstoß des Traditionsduells erfolgt um 20.30 Uhr.

Überdies fungiert die Gelsenkirchener Veltins-Arena als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen den Königsblauen und der Alten Dame. Der FC Schalke 04 und Hertha BSC halten bei sieben und zehn Punkten.

GOAL versorgt Euch in diesem Artikel mit weiteren Fakten zu FC Schalke 04 vs. Hertha BSC.

FC Schalke 04 vs. Hertha BSC, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Schalke 04 – Hertha BSC Wettbewerb 2. Bundesliga, 8. Spieltag Datum Samstag, 5. Oktober 2024 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Hertha BSC heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

FC Schalke 04 vs. Hertha BSC im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Schalke-News

Der FC Schalke 04 bestreitet sein erstes Heimspiel mit Jakob Fimpel an der Seitenlinie.

Vor einer Woche gelang beim Debüt des Interimstrainers ein 2:1 bei Preußen Münster. Hierbei drehte Moussa Sylla mit einem Doppelpack (67., 74.) das Spiel.

Damit riss eine Serie von fünf sieglosen Liga-Auftritten, in denen die Königsblauen nur einen Punkt mitnahmen. Ab Mitte September hatten sie ein 0:2 in Karlsruhe und ein 3:5 gegen Darmstadt verzeichnet.

Die Aufstellung vom FC Schalke 04:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Hertha-News

Für Hertha BSC kommt das Auswärtsspiel gegen den FC Schalke sechs Tage nach einem 1:4 gegen den SV Elversberg. Mickaël Cuisance hatte in der 60. Minute das Ehrentor erzielt.

Nach einem 0:2 gegen Fortuna Düsseldorf erlebte die Elf von Cristian Fiel die zweite Heimniederlage am Stück.

Allerdings hatte die Alte Dame in den jüngsten Auswärtspartien ein 4:3 in Kaiserslautern und ein 2:0 in Nürnberg gefeiert.

Die Aufstellung von Hertha BSC:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FC Schalke 04 gegen Hertha BSC live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 98 Siege FC Schalke 04 45 Siege Hertha BSC 37 Unentschieden 16 Letztes Duell Hertha BSC vs. FC Schalke 04 5:2 (2. Bundesliga, 17. März 2024)

FC Schalke 04 vs. Hertha BSC live anschauen: Nützliche Links