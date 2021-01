Spanische Supercopa: Darum wird FC Barcelona vs. Athletic Club nicht live im TV und LIVE-STREAM gezeigt

Der FC Barcelona und Athletic Club spielen das Finale des spanischen Supercups. Doch wo kommt das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM?

Showdown im spanischen Supercup! Während viele Fans auf einen Clasico zwischen dem und gehofft haben, kam es anders: Athletic Club aus Bilbao kegelte die Madrilenen aus dem Wettbewerb und steht deswegen im Finale gegen Barca. Dieses findet am Sonntagabend um 21 Uhr statt.

Das Halbfinale hatte es in sich: Barca setzte sich gegen nach Elfmeterschießen durch, Bilbao brachte eine 2:0-Führung gegen Real ins Ziel, auch wenn die Blancos noch zum Anschlusstreffer kamen.

Nun geht es im spanischen Supercup ums Ganze, wer gewinnt das Spiel? FC Barcelona vs. Athletic Club wollt Ihr heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Dann könnt Ihr in diesem Artikel alle wichtigen Informationen einholen, ob und, wenn ja, wie die Begegnung live gezeigt wird.

Spanische Supercopa heute: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung FC Barcelona vs. Athletic Club Wettbewerb Spanische Supercopa Datum 17. Januar 2021, 21 Uhr Ort Stadio Olimpico de la Cartuja, Sevilla ( )

Spanische Supercopa heute nicht live im TV: FC Barcelona vs. Athletic Club und die Übertragungsrechte

Der spanische Supercup geht heute in das entscheidende Duell: Der FC Barcelona und Athletic Club spielen am Abend um 21 Uhr das große Finale um die Supercopa. Die Fans beider Klubs hoffen natürlich darauf, dass ihr Team den Sieg davonträgt und den ersten Titel der noch jungen Saison einfährt.

Bereits in der letzten Saison wurde der Supercup mit vier Teams gespielt, ebenfalls in zwei Halbfinals und einem Endspiel. Jetzt setzten sich der FC Barcelona (im Elfmeterschießen gegen Real Sociedad) und Athletic Club (2:1 gegen Real Madrid) durch und bestreiten heute Abend das Endspiel der Supercopa.

Mehr Teams

Quelle: Imago Images

Letztes Jahr wurde der Wettbewerb in ausgetragen und deswegen nicht live im TV gezeigt. Im letzten Jahr weigerte sich noch der öffentlich-rechtliche spanische Fernsehsender TVE, das Finale im TV zu zeigen. Nun befinden wir uns wieder auf spanischem Boden, an der TV-Übertragung hat sich aber leider nichts geändert.

Der Spanische Supercup wird heute nicht live im TV von einem deutschen Sender gezeigt / übertragen. Doch wieso ist das so und welche Möglichkeiten habt Ihr denn, das Finale zwischen Barca und Bilbao live zu verfolgen?

Spanische Supercopa heute nicht live im TV: Darum wird FC Barcelona vs. Athletic Club nicht übertragen

Spanischer Fußball ist beim Ismaninger Streamingdienst DAZN eigentlich in aller Munde, denn die Übertragung des spanischen Pokals und auch von ist eine Sache für den Sender aus dem Münchner Norden.

Doch wenn es um die spanische Supercopa geht, dann schaut auch DAZN in die Röhre. Bis zuletzt war unklar, ob sich der Streamingkanal nicht vielleicht doch um die Übertragung kümmern würde, aber dem war dann doch nicht so.

Keiner der zahlreichen Fernsehsender und Streamingdienste in hält die Übertragungsrechte, somit wird der spanische Supercup heute nicht live im Fernsehen zu sehen sein. FC Barcelona vs. Athletic Club läuft auf keinem TV-Gerät.

Spanische Supercopa heute nicht live im TV: Hier bekommt Ihr ein paar weitere Informationen

Spanische Supercopa heute nicht im LIVE-STREAM: FC Barcelona vs. Athletic Club

Wir haben es gerade schon angeschnitten und auch in diesem Abschnitt warten keine guten Nachrichten auf Euch: Der spanische Supercup zwischen dem FC Barcelona und Bilbao wird heute nicht im LIVE-STREAM übertragen.

DAZN hält keine Rechte an dem Wettbewerb, Sky Go und Sky Ticket sind nicht im Bilde und auch andere Streamingsender sind aufgrund der fehlenden Rechte keine Option für den Spanischen Supercup.

Quelle: Getty Images

Spanischer Fußball im LIVE-STREAM von DAZN: Alle Infos

Beim Streamingdienstleister DAZN seht Ihr in aller Regel alles, was das spanische Fußballherz begehrt. Die LaLiga und auch die kommen im LIVE-STREAM von DAZN.

Diese Wettbewerbe könnt Ihr allesamt kostenlos sehen, wenn Ihr Euch jetzt einen Gratismonat sichert. Danach kostet ein Abonnement nur 11,99 Euro pro Monat oder alternativ auch nur einmalig 119,99 Euro im Jahr - das könnt Ihr entscheiden. Kündigen geht jederzeit und unkompliziert!

Spanische Supercopa heute nicht live im TV und LIVE-STREAM: FC Barcelona vs. Athletic Club bei Goal verfolgen

Ihr könnt das Spiel heute nicht im LIVE-STREAM und auch nicht im Fernsehen anschauen, wollt aber unbedingt wissen, wie Ihr FC Barcelona vs. Athletic Club dennoch live verfolgen könnt?

Dann seid Ihr bei Goal dennoch an der richtigen Adresse, denn das Fußballportal bietet Euch am Sonntagabend einen kostenlosen LIVE-TICKER zu den vollen 90 Minuten an. Ab 20 Uhr wird dieser auf der Homepage erscheinen und Euch dann durch den Abend begleiten.

Spanische Supercopa heute nicht live: FC Barcelona vs. Athletic Club und der Direktvergleich

FC BARCELONA 195 Duelle ATHLETIC CLUB 97 Siege 64 34 Remis 34 64 Niederlagen 97 368 Tore 276

Quelle: kicker