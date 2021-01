Spanische Supercopa: Darum kommt Real Sociedad - FC Barcelona heute nicht live im TV und LIVE-STREAM

In der spanischen Supercopa trifft heute Real Sociedad auf den FC Barcelona. Goal erklärt, warum das Spiel heute nicht LIVE zu sehen ist.

Halbfinale im spanischen Supercup: trifft auf den . Anstoß im Estadio Nuevo Arcángel in Cordoba ist heute um 21.00 Uhr.

Der Wettbewerb, in dem die beiden Teams heute aufeinandertreffen, ist etwas gewöhnungsbedürftig. Bis 2019 war es ein "normaler" Supercup, also ein Finale, in dem der Gewinner der Liga gegen den Sieger im Pokal spielt.

Allerdings wurde der spanische Supercup vor zwei Jahren um zwei weitere Mannschaften erweitert: Seitdem spielen die beiden Teilnehmer des Pokalfinals sowie die beiden besten Mannschaften der Liga, die nicht im Pokalfinale waren, um den Superpokal.

Darum gibt es mittlerweile vier Teams, die eine Chance auf den Supercup haben. Die Gewinner der beiden Halbfinals Real Sociedad - FC Barcelona und - (Donnerstag, 21.00 Uhr) treffen dann im Finale des Superpokals am Sonntag in Sevilla aufeinander.

Die Supercopa in ihrer jetzigen Form gibt es noch nicht lange, trotzdem sind namhafte Mannschaften dabei. Warum also wird das Spiel heute nicht übertragen? Goal beantwortet diese Frage in diesem Artikel.

Spanische Supercopa läuft nicht im TV: Der Überblick zu Real Sociedad vs. FC Barcelona

Begegnung Real Sociedad - Wettbewerb Spanischer Supercup Datum Mittwoch | 13. Januar 2021 Anstoß 21.00 Uhr Ort Estadio Nuevo Arcángel | Cordoba

Real Sociedad vs. FC Barcelona heute nicht im TV: Das ist die spanische Supercopa

Dass der spanische Supercup auf vier Mannschaften erweitert wurde, gefiel nicht jedem Fan des spanischen Fußballs. Viel größer war letztes Jahr aber der Aufschrei, als der spanische Fußballverband, RFEF, den Superpokal in Dschidda in austragen ließ.

Daraus haben die Funktionäre offenbar gelernt und lassen die Endspiele doch in austragen - angesichts der Corona-Pandemie ist es aktuell ohnehin nicht möglich, Fans in die Stadien zu bringen, weshalb der Austragungsort an Relevanz verliert.

Supercopa 2020: Finale wegen Menschenrechtsverletzungen nicht im TV übertragen

Im letzten Jahr weigerte sich noch der öffentlich-rechtliche spanische Fernsehsender TVE, das Finale im Fernsehen auszustrahlen. "Wir glauben, dass wir nicht für die Rechte auf einen Supercup bieten dürfen, der in einem Land ausgetragen wird, in dem die Menschenrechte nicht geachtet werden" hieß es damals von Seiten des Fernsehsenders.

In diesem Jahr ist dieses Problem keines mehr, trotzdem wird das Spiel in nicht im TV oder LIVE-STREAM übertragen. Wieso ist das so?

Real Sociedad - FC Barcelona: Warum wird die Supercopa nicht im TV oder LIVE-STREAM übertragen?

Die Antwort auf diese Frage ist denkbar einfach: Keiner der zahlreichen Fernsehsender und Streamingdienste in Deutschland hat sich die Übertragungsrechte am Supercup gesichert.

Ob DAZN, Sky, Sport1, Eurosport, RTL, Pro7 oder sogar öffentlich-rechtliche Sender wie die ARD oder das ZDF: Eigentlich sind diese Sender und Plattform für die Übertragung von Fußballspielen in Deutschland zuständig - für das Spiel heute fand sich aber kein Abnehmer.

Real Sociedad gegen den FC Barcelona: Keine deutsche oder englische Übertragung verfügbar

Eine Alternative gibt es, allerdings benötigt diese einige Vorbereitung: CBSSports zufolge soll ESPN Deportes, also der spanische Ableger des Sportsenders ESPN, das Spiel übertragen.

Um das Spiel über ESPN Deportes verfolgen zu können, benötigt man aber entweder einen spanischen TV-Empfang, oder einen spanischen VPN-Zugang, um das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen - wodurch die heutige Übertragung für viele Fans ausfällt. Eine deutsche oder englische Übertragung gibt es jedenfalls nicht.

