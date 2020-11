Spanien vs. Deutschland heute live: Die Nations League jetzt im LIVE-TICKER - 1:0

Wer gewinnt die Gruppe 4 in Liga A - Spanien oder Deutschland? Wir bei Goal sind heute bei der Nations-League-Partie im LIVE-TICKER mit dabei.

Gruppensieg oder doch nur undankbarer zweite Platz? Für die deutsche Nationalmannschaft geht es heute im Gastspiel in um den Einzug in die K.o.-Runde der UEFA . Um 20.45 Uhr wird das entscheidende 6. Spiel angepfiffen.

Das Hinspiel auf deutschem Boden endete 1:1, als das Team von Joachim Löw einen späten Ausgleich kassierte. Mit neun Punkten (zwei Siege, drei Remis) rangieren Gnabry, Goretzka und Co. einen Punkt vor der Furia Roja auf Platz 1. Das soll auch heute so bleiben.

Spanien vs. Deutschland 1. Halbzeit - 1:0

Spanien vs. Deutschland 1. Halbzeit - 1:0 Tore: 1:0 Morata (17.) Aufstellung SPANIEN Unai Simon - Sergi Roberto, Sergio Ramos, Pau, Gaya - Rodri, Canales (ab 12. Fabian Ruiz), Koke - Ferran Torres, Morata, Dani Olmo Aufstellung DEUTSCHLAND Neuer - Ginter, Süle, Koch, Max - Goretzka, Gündogan, Kroos - Sane, Gnabry, Werner Gelbe Karten: -

Spanien vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Tor durch Morata, 1:0

15. | Speerspitze Morata macht gut Betrieb, Koch und Süle haben da viel zu tun. Jetzt ist keiner der beiden am Mann dran, deswegen kann Morata aus 20 Metern abziehen. Der Versuch missglückt allerdings, die Kugel fliegt deutlich am Gehäuse vorbei.

13. | Koch findet mit der Spieleröffnung Werner auf der linken Seite, der leitet direkt in den Lauf von Max weiter. Der schafft es bis zur Strafraumlinie und legt dort flach quer, allerdings genau in die Arme von Simon. Ungefährlich, aber das deutsche Team ist gut im Spiel.

12. | Gut 90 Sekunden in Unterzahl übersteht die spanische Mannschaft, dann kann gewechselt werden. Fabian ersetzt den unglücklichen Canales.

10. | Ertraglos bleibt der Eckball, aber nicht folgenlos. Canales will den abgewehrten Ball abfangen und macht dafür einen Ausfallschritt bei der Ballannahme, dabei schießt es ihn aber in den hinteren Oberschenkel. Nach nicht mal zehn Minuten muss der Mittelfeldspieler von Betis Sevilla vom Feld humpeln. Fabian macht sich bereit.

9. | Jetzt hat das DFB-Team seine erste, kleine Ballstaffete, die beinahe zur ersten Chance mutiert. Süle findet mit einem weiten Flugball aus der eigenen Hälfte den durchstartenden Werner im Sechzehner. Der legt mit dem ersten Kontakt quer zu Sane. P. Torres prescht dazwischen und klärt zur Ecke, die ertraglos bleibt.

7. | Die Freistoßposition ist aber natürlich auch exzellent. Ramos versucht es aus 16 Metern und schießt flach ins Torwarteck. Neuer ist hellwach, taucht ab und wehrt zur Seite ab.

5. | Großes Glück für Deutschland! Nach einem Eckball und anschließender Kerze trifft Gündogan Olmo an der Strafraumkante im Kampf um den fliegenden Ball leicht an der Fußspitze. Schiri Ekberg gibt Freistoß. Die TV-Bilder zeigen recht eindeutig, dass der Kontakt recht deutlich im Sechzehner war. Wenn Ekberg auf Foul entscheidet, dann hätte er auch auf den Punkt zeigen müssen. Einen VAR, der ihn darauf hinweisen könnte, gibt es nicht.

4. | Deutschland präsentiert sich zunächst defensiv orientiert, steht tief und überlässt Spanien den Ball und das halbe Feld. Es soll über die Umschaltmomente gehen. Einen ersten verpasst das DFB-Team, weil Gnabry nach Werners Steilpass an Ramos abprallt und die Kugel zu Simon rollt.

2. | Spaniens erster Angriff rollt über die rechte Seite, wo F. Torres gegen Max nach innen zieht und zu Morata weiterleitet. Dessen Schuss vom rechten Strafraumeck gerät aber nur zum Schüsschen und landet sicher in Neuers Armen.

1. | Und das beginnt genau jetzt. Anstoß! Schiedsrichter Ekberg aus hat das Spiel freigegeben.

Spanien vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Anpfiff in Sevilla

vor Beginn | Nicht nur die deutsche Mannschaft befindet sich im Umbruch und Generationswechsel, manche sagen auch Findungsphase. Für die spanische Mannschaft gilt das gleiche. Von Evergreen Ramos und Barcelonas Busquets, der heute verletzt fehlt, mal abgesehen, gibt es im spanischen Team kaum Konstante. Viele junge Spieler dürfen sich probieren, mit P. und F. Torres oder Leipzigs Olmo sind vielversprechende Leute dabei, die sich in dern Vordergrund spielen. Die Zeiten, in denen einzig Real und Barca das Nationalteam stellt, sind erstmal vorbei. Umso spannender dürfte das Match der beiden Ex-Weltmeister ausfallen.

vor Beginn | Als Lohn tritt das DFB-Team heute als Tabellenführer in Sevilla auf und hat den Gruppensieg in der eigenen Hand. "Ein Erfolg und als Erster diese Gruppe abzuschließen, wäre auch wichtig für uns als Mannschaft", bewertet Neuer ein erfolgreiches Abschneiden in der Nations League und den Einzug ins Finalturnier. Neuer will gegen Spanien "dieses Länderspiel-Jahr mit einem Erfolg abschließen. Es würde dann weniger kritische Stimmen rund um die Nationalelf geben."

vor Beginn | Deutschland dagegen zeigte parallel gegen die eine der besseren Leistungen der vergangenen Monate. Mit einem treffsicheren Werner, wirbelnden Sanes und Gnabrys und einem Goretzka im Mittelfeld in Boss-Manier. Dass die Hintermannschaft aktuell gegen jeden Gegner hin und wieder ins Schwimmen kommt, daran muss man sich aktuell wohl gewöhnen. Gut, dass dahinter noch Rekordmann Neuer steht.

vor Beginn | Einen Rekord feierte am Samstag auch Spaniens Ramos, als er zum 177. Mal das Trikot der Furia Roja trug und damit zum alleinigen Rekordnationalspieler Europas wurde. Dieser besondere Tag blieb ihm aber wahrscheinlich mehr in Erinnerung, weil er gleich zwei Elfmeter leichtfertig verschoss und damit entscheidend dazu beitrug, dass es gegen die nicht zum Sieg reichte. Somit verspielte Spanien den Platz an der Tabellenspitze ausgerechnet vor dem letzten Spieltag.

vor Beginn | Zu aller erst gebührt jeglicher Respekt DFB-Keeper Neuer. Mit seinem 96. Länderspiel überholt der 34-Jährige heute Sepp Meier und ist nun alleiniger Rekord-Nationalkeeper der deutschen Nationalmannschaft. "Stolz" mache ihn das, sagte Neuer im Vorhinein, "ich möchte das genießen." Und Trainer Löw holte zur Huldigung aus: "Manuel hat in den elf Jahren, in denen er bei uns ist, überragende Leistungen gezeigt, besser geht es nicht. Er ist die Nummer 1 im Weltfußball."

vor Beginn | Deutschland dagegen mit einer für die heutigen Umstände bemerkenswerten Konstanz. Nur Kroos rückt neu in die Startelf. Kroos war am letzten Samstag, beim 3:1-Sieg gegen die Ukraine, gesperrt. Selbes Schicksal ereilt heute Rüdiger, den Kroos ersetzt. Ansonsten lässt Coach Löw seine Startelf unberührt. Das heißt unter anderem auch: Der Ex-Augsburger Max bestreitet auch das dritte Spiel in dieser Länderspielperiode von Anfang an auf der linken Seite.

vor Beginn | Fünf Veränderungen in der Startelf der Spanier im Vergleich zum 1:1 am vergangenen Samstag gegen die Schweiz. Trainer Enrique muss auf Busquets verzichten, der sich am Außenband des Knies verletzte, er wird durch Rodrigo ersetzt. Dessen Nebenleute heißen Koke und Canales statt Merino und Fabian. Im Sturm erhält Morata den Vorzug vor Oyarzabal, außerdem verteidigt Gaya anstelle von Reguilon auf der linken Seite.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Nations League zur Begegnung des 6. Gruppen-Spieltages zwischen Spanien und Deutschland.

Spanien vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Spanien:

Unai Simon - Sergi Roberto, Sergio Ramos, Pau, Gaya - Rodri, Canales, Koke - Ferran Torres, Morata, Dani Olmo

Aufstellung Deutschland:

Neuer - Ginter, Süle, Koch, Max - Goretzka, Gündogan, Kroos - Sane, Gnabry, Werner

Spanien vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Die Gruppentabelle vor dem letzten Spieltag

Platzierung Nation Spiele Tore Punkte 1. Deutschland 4 10:7 9 2. Spanien 4 7:3 8 3. Ukraine 4 5:10 6 4. Schweiz 4 6:8 3

Spanien vs. Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung

Spanien vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Der Direktvergleich

DEUTSCHLAND 24 Duelle SPANIEN 9 S 7 8 U 8 7 N 9 30 Tore 25

Spanien vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Ein Fingerzeig für Löw

Beim "Endspiel" um den Gruppensieg in der Nations League gegen Spanien geht es nicht nur ums Prestige. Das Duell der beiden Ex-Weltmeister ist auch ein Fingerzeig, wie weit das neuformierte DFB-Team wirklich ist.

Joachim Löw war voller Tatendrang. Die braune Reisetasche lässig über die Schulter geschwungen, betrat der Bundestrainer als einer der Ersten das Terminal zur letzten Dienstreise eines komplizierten Jahres. Am Auftrag für seine Mannschaft im "Endspiel" um den Gruppensieg in der Nations League in Spanien änderte sich auch nach der Ankunft in Sevilla bei frühlingshaften Temperaturen jenseits der 20 Grad nichts: "Wir wollen das Spiel gewinnen und nicht irgendwas verteidigen."

Die Botschaft kam bei seiner Mannschaft an. "Es ist für uns ein Finale, ein Endspiel. So werden wir es angehen", versicherte Rekordmann Manuel Neuer nach der Landung und schob kämpferisch hinterher: "Wir sind gewappnet."

Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft würde am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) auch schon ein Unentschieden genügen, um sich Platz eins zu sichern und für das Finalturnier im Oktober 2021 zu qualifizieren. Zwei Jahre nach dem WM-Debakel und dem sportlichen Abstieg in der Nationenliga würde dieser Prestigeerfolg das angekratzte Image ein bisschen aufpolieren. Die über der Nationalmannschaft hängenden "dunklen Wolken" will Oliver Bierhoff bis zur EM im kommenden Jahr vertrieben haben. Dann erwartet der DFB-Direktor wieder einen "blauen Himmel", wie er es im FAZ-Interview ausdrückte.

"Es geht nichts über Siege. Sie geben Selbstvertrauen und bringen den Glauben und das Vertrauen der Fans in unsere Mannschaft zurück", sagte Bierhoff auch im Sport1-Gespräch und fügte an: "Der Gruppensieg wäre eine schöne Belohnung und würde uns Rückenwind für die EM 2021 geben."

Das Duell der ehemaligen Weltmeister ist ein Fingerzeig, wie weit das neuformierte DFB-Team auf dem Weg zurück zu alter Stärke schon ist. Nach den Siegen gegen (1:0) und die Ukraine (3:1) hat sich die Stimmung schon ein bisschen aufgehellt, auch das Corona-Chaos von Leipzig sollte keine Rolle mehr spielen.

Doch dann erreichte Löw während der Pressekonferenz die Nachricht, dass zwei am Samstag eingesetzte ukrainische Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden. "Diese Meldung überrascht mich auch", sagte Löw, blieb aber gelassen: "Der Arzt hat uns versichert, dass wir keine Angst zu haben brauchen: Denn wenn jemand am Spieltag getestet wird, ist er nicht infektiös."

Davon unbeeindruckt will das DFB-Team den eingeschlagenen Weg fortsetzen, auch wenn Löw versicherte, dass die Spanier "weiterhin zur Weltspitze" gehören. "Wir sind Tabellenerster und reisen mit breiter Brust und einem guten Gefühl nach Spanien", sagte Neuer. Der Kapitän wird am Dienstag sein 96. Länderspiel bestreiten und damit den deutschen Torhüter-Rekord von Sepp Maier knacken.

In dem von Neuer erwarteten "Duell auf Augenhöhe" kann Löw wieder auf Toni Kroos setzen. Der Ballmagnet ist nach seiner Gelbsperre wieder dabei und erhielt vom Bundestrainer auch gleich eine Startelfgarantie. Kroos wird gemeinsam mit Ilkay Gündogan das deutsche Spiel lenken. Zudem vertraut Löw erneut auf den zuletzt bärenstarken Leon Goretzka und seinen Turbo-Sturm mit Serge Gnabry, Timo Werner und Leroy Sane.

Ein bisschen Sorge bereitet Löw die Defensive. Antonio Rüdiger fehlt in Sevilla nach seiner zweiten Gelben Karte. Niklas Süle ist angeschlagen. Zudem präsentierte sich die Abwehr gegen die Ukraine nicht immer sattelfest. Angesichts von drei Pfostenschüssen der Gäste hätten leicht mehr Gegentore fallen können. Daher sprach Löw auch von "gewissen Dingen, die es zu korrigieren" gelte. Man müsse die "Organisation und Kompaktheit verbessern". (Quelle: SID)

Die voraussichtliche deutsche Mannschaftsaufstellung: Neuer - Ginter, Süle, Koch, Max - Gündogan, Kroos - Goretzka - Gnabry, Werner, Sane

Spanien vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Das Nations-League-Duell im Überblick