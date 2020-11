Wer zeigt / überträgt Spanien gegen Deutschland heute live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Nations League

In der Gruppenphase der Nations League wartet am letzten Spieltag das Duell zwischen Spanien und Deutschland. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung.

In der UEFA duelliert sich am Dienstag mit um den Gruppensieg und somit um den Einzug ins Halbfinale. Vor der Begegnung liegt das DFB-Team einen Punkt vor Spanien, das sich mit einem Sieg im direkten Duell auf den ersten Platz schieben könnte. Anstoß ist um 20.45 Uhr im Estadio Olimpico de Sevilla.

Auf welchem Sender wird Spanien gegen Deutschland im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der UEFA Nations League. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese am Dienstagabend offiziell bekanntgegeben wurden.

Spanien gegen Deutschland: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung Spanien - Deutschland Datum Dienstag, 17. November 2020 | 20.45 Uhr Ort Estadio Olimpico de Sevilla

Quelle: Imago Images / ULMER Pressebildagentur

UEFA Nations League: Wer zeigt / überträgt Spanien gegen Deutschland live im TV?

Mit der ARD, dem ZDF sowie dem Streamingdienst DAZN haben sich in dieser Saison gleich drei TV-Anbieter die Übertragungsrechte an der UEFA Nations League gesichert. Doch bei welchem Sender ist am Dienstag das Aufeinandertreffen zwischen Spanien und Deutschland zu sehen?

Die Spiele des DFB-Teams werden allesamt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Die ARD und das ZDF haben sich darauf verständigt, in der Gruppenphase der UEFA Nations League jeweils drei Begegnungen von Deutschland live zu zeigen.

Mehr Teams

In dieser Woche besitzt die ARD die Übertragungsrechte und wird Spanien gegen Deutschland auf Das Erste zeigen. Gleich im Anschluss an die Tagesschau beginnt der öffentlich-rechtliche Sender um 20.15 Uhr mit den Vorberichten. Gesendet wird aus dem WDR-Studio in Köln.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Moderator Matthias Opdenhövel begrüßt an seiner Seite den ehemaligen Nationalspieler Bastian Schweinsteiger. Als Kommentator ist am Abend Tom Bartels im Einsatz, der die kompletten 90 Minuten für Euch am Mikrofon begleiten wird. Er berichtet aus dem Olympiastadion in Sevilla.

Spanien gegen Deutschland: Wer zeigt / überträgt die UEFA Nations League im LIVE-STREAM?

Die Begegnung zwischen Spanien und Deutschland ist aber nicht nur im Free-TV, sondern auch im kostenlosen LIVE-STREAM zu sehen. Indem mit Das Erste ein öffentlich-rechtlicher Sender die Übertragungsrechte besitzt, wird die UEFA Nations League auch kostenlos im Internet übertragen.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, habt Ihr zwei verschiedene Möglichkeiten: Entweder Ihr geht auf die offizielle Webseite des TV-Senders oder Ihr nutzt die Sportschau-Homepage, um das Aufeinandertreffen zwischen Spanien und Deutschland online zu verfolgen.

Quelle: Getty Images

UEFA Nations League: Spanien gegen Deutschland im Re-Live bei DAZN sehen

DAZN überträgt alle Spiele der UEFA Nations League, die ohne deutsche Beteiligung stattfinden, in voller Länge im LIVE-STREAM. Doch auch die Begegnungen des DFB-Teams sind beim Streamingdienst zu sehen: Ab Mitternacht zeigt DAZN das Aufeinandertreffen mit Spanien im Re-Live.

Alle Neukunden erhalten bei ihrer Registrierung einen kostenlosen Probemonat, mit dem sich DAZN vier Wochen kostenlos erleben lässt. Hat Euch das Programm überzeugt, könnt Ihr Euer Abonnement im Anschluss für 11,99 Euro monatlich oder im Jahresabo für einmalig 119,99 Euro verlängern.

Um Euch die Wiederholung von Spanien gegen Deutschland auf einem mobilen Endgerät oder Eurem Smart-TV anschauen zu können, müsst Ihr nur die kostenlose DAZN-App aus dem Google Play-Store oder dem iTunes-Store herunterladen. Zudem könnt Ihr den Streamingdienst auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon-Fire-TV-Stick nutzen.

Ihr wisst bislang nicht, ob sich ein DAZN-Abo für Euch lohnen würde? Neben der UEFA Nations League laufen auf der Plattform auch die Freitags- und Montagsspiele der sowie die und die . Die , und die gehören ebenfalls zum Programm von DAZN.

Spanien gegen Deutschland: Die UEFA Nations League im LIVE-TICKER von Goal erleben

Mit unserem kostenlosen LIVE-TICKER bleibt Ihr auch unterwegs über die Ereignisse in der UEFA Nations League auf dem Laufenden. Solltet Ihr am Dienstag bereits andere Pläne haben, könnt Ihr Euch von Goal über die entscheidenden Szenen zwischen Spanien und Deutschland informieren lassen.

Schon eine halbe Stunde vor dem Anstoß versorgen wir Euch mit den wichtigsten Informationen zum Aufeinandertreffen. Danach liefern wir Euch schnelle Aktualisierungen und detaillierte Beschreibungen, die wir Euch nach Wunsch auch sofort auf Eurer mobiles Endgerät schicken.

Zum LIVE-TICKER gelangt Ihr nicht nur über unsere Webseite, sondern auch über die kostenlose Goal-App, die Ihr für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im iTunes-Store herunterladen könnt. Damit verpasst Ihr auch nach der Begegnung keine Neuigkeiten rund um das DFB-Team.

Quelle: Getty Images

Spanien gegen Deutschland live sehen: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein.

Wer zeigt / überträgt Spanien gegen Deutschland live? Die Übertragung auf einen Blick