Deutschland bei Spanien live im Free-TV: Hier läuft die UEFA Nations League kostenlos im Fernsehen

Deutschland kann sich heute in Spanien den Gruppensieg in der Nations League holen und Ihr könnt kostenlos zusehen! Goal erklärt, wo das Spiel läuft.

oder - wer holt sich den Gruppensieg in Liga A, Gruppe 4 der UEFA ? Die Entscheidung fällt heute ab 20.45 Uhr im Olimpico de la Cartuja von Sevilla .

Das DFB-Team führt vor dem letzten Spieltag die Tabelle mit neun Punkten an, Spanien rangiert mit acht Zählern dicht dahinter. Ein Unentschieden würde Deutschland zum Gruppensieg jedoch reichen.

Wie sich im Nachgang herausstellte, traf das Team von Jogi Löw beim 3:1-Sieg gegen die Ukraine vergangenen Samstag auf zwei Spieler mit positivem Coronatest. Eine Absage des heutigen Spiels musste deswegen jedoch nicht befürchtet werden.

Mehr Teams

Deutschland tritt heute Abend in Spanien an und Ihr könnt live zusehen. Lest Euch in diesem Artikel die Infos zur Übertragung im Free-TV durch!

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Deutschland bei Spanien heute live im Free-TV: Das Spiel im Überblick

Begegnung Spanien - Deutschland Datum Dienstag, 17. November 2020 | 20.45 Uhr Ort Olimpico de la Cartuja, Sevilla (Spanien)

Deutschland bei Spanien heute live im Free-TV: Hier läuft die UEFA Nations League kostenlos im Fernsehen

RTL, ZDF und ARD - Länderspiele der Nationalmannschaft werden abwechselnd von verschiedenen Sendern übertragen. Goal erklärt Euch, wo Ihr heute Abend einschalten müsst.

Deutschland bei Spanien heute im Free-TV: ARD überträgt live

Der exklusive Anbieter des Top-Spiels heute Abend ist Free-TV-Sender ARD ! Hier läuft Spanien gegen Deutschland live und in voller Länge - und das kostenlos . Pünktlich nach der Tagesschau um 20.15 Uhr beginnt die Übertragung mit den Vorberichten.

Moderator Matthias Opdenhövel und Experte Bastian Schweinsteiger führen Euch durch den Abend. Sobald angestoßen wird, kommentiert Tom Bartels live aus Sevilla.

Nach Abpfiff des Länderspiels zeigt die ARD zudem noch die Highlights der anderen Spiele der Nations League, unter anderem gegen , gegen oder gegen .

Deutschland bei Spanien heute live im Free-TV - die Übertragung in der ARD:

Sender : ARD

: ARD Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderator: Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel Kommentator: Tom Bartels

Tom Bartels Experte: Bastian Schweinsteiger



Bild: imago images / ActionPictures

Deutschland bei Spanien heute live im Free-TV: So empfangt Ihr die UEFA Nations League kostenlos im LIVE-STREAM

Das Erste ist der exklusive Anbieter im Fernsehen - so viel steht fest. Wer das Spiel im Internet via LIVE-STREAM schauen will, ist ebenfalls auf die Übertragung der ARD angewiesen.

Die Übertragung ist dabei identisch mit der im Fernsehen. Auch hier könnt Ihr Euch also ab 20.15 Uhr reinklicken und Deutschland gegen Spanien verfolgen, natürlich kostenlos .

Öffnet dafür ganz einfach den Browser an Eurem PC, Laptop, Tablet, Smartphone oder Smart-TV und geht auf live.daserste.de . Alternativ könnt Ihr den LIVE-STREAM auch über die ARD-Mediathek in der App schauen.

UEFA Nations League bei DAZN - diese Spiele zeigt der Streaming-Dienst:

Die Streaming-Plattform DAZN hat sich ein großes Rechtepaket an der Nations League gesichert und zeigt alle Spiele ohne deutsche Beteiligung via LIVE-STREAM .

Mit Schweiz gegen Ukraine, Kroatien gegen Portugal oder Frankreich gegen Schweden laufen auf DAZN heute Abend richtige Kracher live und in voller Länge.

Die STREAMS sind dabei für alle Abonnenten auf Abruf verfügbar. Solltet Ihr noch nicht angemeldet sein, könnt Ihr Euch noch heute einen Testzugang besorgen. Der erste Monat bei DAZN ist nämlich umsonst - hier gibt's alle Infos dazu .

Die UEFA Nations League bei DAZN - diese Spiele werden heute im LIVE-STREAM gezeigt:

Kroatien - Portugal (20.45 Uhr)

(20.45 Uhr) Frankreich - Schweden (20.45 Uhr)

(20.45 Uhr) Schweiz - Ukraine (20.45 Uhr)

(20.45 Uhr) Gibraltar - (20.45 Uhr)

(20.45 Uhr) - Aserbaidschan (20.45 Uhr)

(20.45 Uhr) Montenegro - Zypern (20.45 Uhr)

(20.45 Uhr) Andorra - Lettland (20.45 Uhr)

(20.45 Uhr) Malta - Färöer (20.45 Uhr)

Letzter Spieltag in der Nations League. Diese drei Leckerbissen seht ihr heute auf DAZN. Wer packt's ins Finale? pic.twitter.com/zdnvLmbOyG — DAZN DE (@DAZN_DE) November 17, 2020

Deutschland bei Spanien heute live im Free-TV: Die Aufstellungen der Teams

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff offiziell verkündet.

Sobald das passiert ist, findet Ihr sie hier!

Deutschland bei Spanien heute live im Free-TV: DAZN zeigt die Highlights des Spiels

DAZN zeigt eine ganze Reihe von Spielen der Nations League heute Abend live. Zudem könnt Ihr dort die Highlights von Deutschland gegen Spanien ab 0 Uhr sehen.

Wem die Highlights nicht reichen, kann dort auch das komplette Re-Live noch mal abrufen. Somit seid Ihr bestens versorgt, solltet Ihr die Übertragung in der ARD verpasst haben.

DAZN-Kunden haben jederzeit Zugriff auf die Videos der UEFA Nations League. Wenn auch Ihr Euch anmelden wollt, folgt ganz einfach diesem Link !

Deutschland bei Spanien heute live im Free-TV: Die Übertragungen im Überblick

Deutschland bei Spanien läuft heute Abend live ... ... im TV in der ARD ... im LIVE-STREAM bei live.daserste.de ... im LIVE-TICKER bei Goal ... in den Highlights bei DAZN

Deutschland bei Spanien heute live im Free-TV: Der Direktvergleich