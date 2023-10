Sogar ein NBA-Star liebt Jude Bellingham! Dallas Mavericks-Guard Luka Dončić vergleicht Real Madrid-Talisman mit Cristiano Ronaldo

Jude Bellinghams phänomenaler Start bei Real Madrid hat sogar Dallas Mavericks-Guard Luka Dončić beeindruckt.

WAS IST PASSIERT? Jude Bellingham ist bei Real Madrid phänomenal in die neue Saison gestartet, nachdem er für 103 Millionen Euro von Borussia Dortmund gekommen war.

Der 20-Jährige hat bereits wettbewerbsübergreifend zehn Tore in zehn Spielen erzielt und damit den Start-Rekord von Cristiano Ronaldo aus dem Jahr 2009 eingestellt. Die Leistungen des englischen Mittelfeldspielers wurden in ganz Europa gelobt und ziehen sogar in den Vereinigten Staaten die Aufmerksamkeit auf sich. Selbst NBA-Star Luka Dončić von den Dallas Mavericks erklärte, dass er von den Leistungen des jungen Spielers beeindruckt sei.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe eine Statistik gesehen, nach welcher er in den ersten zehn Spielen zehn Tore erzielt hat", sagte der einstige Basketball-Spieler von Real Madrid im Gespräch mit Reportern. "Und der Einzige, der das zuvor geschafft hat, ist Cristiano. Er spielt sehr, sehr gut." Der Slowene war am Dienstag für ein Testspiel mit den Mavericks zu Gast bei seinem Ex-Klub (123:127) in der spanischen Hauptstadt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bellingham hat seit Saisonstart zudem drei Assists beigesteuert - bei den Torbeteiligungen liegt er also sogar vor CR7.

Auch Trainer Carlo Ancelotti hat zugegeben, dass er von Bellinghams sofortiger Effektivität überrascht sei, Teamkollege Vinicius Junior sagte sogar, der Engländer sei "geboren, um für Los Blancos zu spielen". Real-Legende Guti, Erling Haaland und GOAL-Redakteur Thomas Hindle stimmen ebenfalls bei den Ronaldo-Vergleichen zu.

WIE GEHT ES WEITER? Bellingham gehört derzeit zum Kader der englischen Nationalmannschaft, die am Freitag in einem Freundschaftsspiel gegen Australien und am Dienstag in der Qualifikation für die EURO 2024 gegen Italien antritt.