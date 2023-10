"Niemand hat diese Torausbeute erwartet": Real-Trainer Carlo Ancelotti schwärmt von Jude Bellingham nach Erreichen von Ronaldo-Marke

Bellingham ist bei Real weiterhin nicht zu stoppen. Trainer Ancelotti ist selbst überrascht davon, wie viel Torgefahr der Engländer ausstrahlt.

WAS IST PASSIERT? Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hat nach dem 4:0-Sieg gegen Osasuna am Samstag von seinem Mittelfeldspieler Jude Bellingham geschwärmt, der die ersten beiden Tore erzielt hatte.

WAS WURDE GESAGT? "Bellingham hat so gespielt wie immer. Er findet viele Möglichkeiten in der Offensive und da er keine feste Position hat, fügt er den Gegnern viel Schaden zu. Niemand hat diese Torausbeute erwartet", so Ancelotti auf der Pressekonferenz.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bellingham hat nun in seinen ersten zehn Einsätzen für Real schon zehn Tore erzielt. Damit stellte er den Startrekord von Cristiano Ronaldo aus dem Jahr 2009 ein. Mit zusätzlich drei Assists hat Bellingham in Sachen Torbeteiligungen sogar deren zwei mehr als CR7 in seinen ersten zehn Real-Spielen.

Es sei "sehr schwierig, ihn gut zu verteidigen", führte Ancelotti zu Bellingham aus. "Er spielt momentan sehr gut. Ob er der beste Spieler der Welt ist oder nicht interessiert uns nicht wirklich. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn verpflichtet haben, das ist alles. Er ist schon sehr reif und lässt uns oft vergessen, dass er erst 20 Jahre alt ist."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bellingham war im Sommer für 103 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Madrid gewechselt. Bei Real hat der englische Nationalspieler einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.