Der HSV trifft am Samstag in der 2. Bundesliga auf den 1. FC Köln. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der 2. Bundesliga stehen die Partien des 18. Spieltags auf dem Programm. Dabei bekommt es der HSVam Samstag (18. Januar) mit dem 1. FC Köln zu tun. Der Anstoß des Traditionsduells erfolgt um 20.30 Uhr.

Außerdem dient das Volksparkstadion als Kulisse des Kräftemessens zwischen dem HSV und den Geißböcken. Der Hamburger SV und der 1. FC Köln halten bei 28 und 31 Punkten.

GOAL versorgt Euch in diesem Artikel mit weiteren Fakten zu HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Köln.

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Köln, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel HSV (Hamburger SV) – 1. FC Köln Wettbewerb 2. Bundesliga, 18. Spieltag Datum Samstag, 18. Januar 2025 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Volksparkstadion (Hamburg)

Sky oder Sport1? Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Köln heute live im Free TV und im LIVE STREAM?

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Köln im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

HSV-News

Der Hamburger SV verabschiedete sich am 21. Dezember mit einem 5:0 gegen Greuther Fürth in die Winterpause.

Dennis Hadzikadunic (1.), Davie Selke (11., 59.), Adam Karabec (13.) und Otto Stange (76.) zeichneten sich für die Tore verantwortlich.

Damit gelang dem HSV der zweite Sieg binnen vier Meisterschaftsspielen mit Merlin Polzin an der Seitenlinie.

Nach einem 3:1 in Karlsruhe hatte der Hamburger SV ein 2:2 gegen den SV Darmstadt und ein 1:1 in Ulm erreicht.

Die Aufstellung vom HSV:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

1. FC Köln-News

Der 1. FC Köln feierte am 22. Dezember mit einem 1:0 in Kaiserslautern den sechsten Sieg binnen sieben Meisterschaftsspielen. Dejan Ljubicic erzielte in der 33. Minute das Siegtor.

Der einzige Punktverlust ab Anfang November war mit einem 2:2 gegen Hannover 96 vom 30. November zustande gekommen.

Danach hatte das Team von Gerhard Struber zuerst ein 1:0 bei Jahn Regensburg und ein 3:1 gegen den 1. FC Nürnberg gefeiert.

Die Aufstellung vom 1. FC Köln:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

HSV (Hamburger SV) gegen 1. FC Köln live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 110 Siege HSV 43 Siege 1. FC Köln 38 Unentschieden 29 Letztes Duell 1. FC Köln vs. Hamburger SV 1:2 (2. Bundesliga, 2. August 2024)

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Köln live anschauen: Nützliche Links