Der HSV trifft am Samstag in der 2. Bundesliga auf den FC Schalke 04. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der 2. Bundesliga gehen die Spiele des 13. Spieltags über die Bühne. Dabei bekommt es der HSV am Samstag (23. November) mit dem FC Schalke 04 zu tun. Der Anpfiff des Traditionsduells ertönt um 20.30 Uhr.

Zudem dient das Volksparkstadion als Schauplatz des Duells zwischen dem Hamburger SV und den Königsblauen. Die Rothosen und Schalke halten in der Tabelle aktuell bei 19 und 12 Punkten.

GOAL versorgt Euch in diesem Artikel mit weiteren Fakten zu HSV (Hamburger SV) vs. FC Schalke 04.

HSV (Hamburger SV) vs. FC Schalke 04, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel HSV (Hamburger SV) – FC Schalke 04 Wettbewerb 2. Bundesliga, 13. Spieltag Datum Samstag, 23. November 2024 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Volksparkstadion (Hamburg)

Sky oder Sport1? Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. FC Schalke 04 heute live im Free TV und im LIVE STREAM?

HSV (Hamburger SV) vs. FC Schalke 04 im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

HSV-News

Der Hamburger SV verabschiedete sich am 8. November mit einem 1:3 in Braunschweig in die Länderspielpause. Lukasz Poreba erzielte in der 73. Minute den Ehrentreffer.

Damit wartet die Elf von Steffen Baumgart seit drei Meisterschaftspartien auf einen Sieg.

Nach einem 3:1 gegen den 1. FC Magdeburg hatte der HSV ein 2:4 in Elversberg und ein 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg verzeichnet.

Die Aufstellung vom HSV:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

FC Schalke 04-News

Der FC Schalke 04 feierte am 10. November einen 2:0-Heimerfolg gegen Jahn Regensburg. Kenan Karaman (17.) und Moussa Sylla (53.) zeichneten sich für die Tore verantwortlich.

Das Team von Kees van Wonderen kehrte nach vier Zweitliga-Partien ohne Dreier auf die Siegerstraße zurück.

Zuletzten hatten die Königsblauen ein 3:4 gegen Greuther Fürth und eine Nullnummer in Ulm verzeichnet.

Die Aufstellung vom FC Schalke 04:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

HSV (Hamburger SV) gegen FC Schalke 04 live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 116 Siege HSV 45 Siege FC Schalke 04 46 Unentschieden 25 Letztes Duell FC Schalke 04 vs. Hamburger SV 0:2 (2. Bundesliga, 20. Januar 2024)

HSV (Hamburger SV) vs. FC Schalke 04 live anschauen: Nützliche Links