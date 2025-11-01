In der 2. Bundesliga finden die Partien des elften Spieltags statt. Dabei bekommt es der Karlsruher SC am Samstag (1. November) auswärts mit dem FC Schalke 04 zu tun. Der Anstoß des Spiels erfolgt um 13.00 Uhr.

Der BBBank Wildpark fungiert als Kulisse des Duells zwischen dem KSC und den Knappen. Der Karlsruher SC und der FC Schalke 04 nahmen bislang 18 und 24 Punkte mit.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr KSC (Karlsruhe) vs. FC Schalke 04 im LIVE STREAM und TV verfolgen könnt.

Sky oder RTL? Wer zeigt / überträgt KSC (Karlsruhe) vs. FC Schalke 04 heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt das Aufeinandertreffen zwischen dem KSC vs. und dem FC Schalke 04 bei Sky als Einzelspiel sowie in der Konferenz sehen, wobei die Vorberichte ab 12.30 Uhr laufen.

Danach liegt Ihr für die Übertragung in voller Länge bei Sky Sport Bundesliga 4 richtig – die Konferenz seht Ihr hingegen auf Sky Sport Bundesliga 2 sowie auf Sky Sport Bundesliga 7. Hannes Herrmann und Stefan Hempel fungieren respektive als Moderator sowie als Kommentator.

Möchtet Ihr das Duell im BBBank Wildpark im TV oder über Sky Go schauen, kommt Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herum. Zudem steht WOW zur Auswahl – dort müsst Ihr für das Abo 29,99 Euro (im Jahresabo) bzw. 44,99 Euro in die Hand nehmen.

News über den KSC

Der Karlsruher SC geht nach einem 4:1 bei Greuther Fürth in die Partie gegen den FC Schalke 04.

Damit kehrte die Mannschaft von Christian Eichner nach zwei Zweitliga-Auftritten auf die Siegerstraße zurück.

Nach einem 1:0 gegen den 1. FC Magdeburg hatte der KSC ein 3:3 in Dresden und ein 2:3 gegen Lautern verzeichnet.

News über den FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 fädelte am 24. Oktober mit einem 1:0 gegen den SV Darmstadt den fünften Dreier am Stück ein.

Nach der jüngsten Niederlage, einem 0:1 gegen Holstein Kiel, war für die Knappen der Vormonat mit einem 2:0 in Magdeburg sowie einem 1:0 gegen Greuther Fürth geendet.

Es waren für das Team von Miron Muslic ein 2:1 in Bielefeld sowie ein 3:0 in Hannover gefolgt.

Form

Bilanz direkte Duelle

KSC (Karlsruhe) vs FC Schalke 04: Die Tabellen

