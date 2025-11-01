Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 2 Bundesliga
team-logoKarlsruher SC
BBBank Wildpark
team-logoSchalke 04
Hier live schauen!
Alice Kopp

Sky oder RTL? Wer zeigt / überträgt KSC (Karlsruhe) vs. FC Schalke 04 heute im Live Stream und live im Free TV?

Der KSC trifft am Samstag in der 2. Bundesliga auf den KSC. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der 2. Bundesliga finden die Partien des elften Spieltags statt. Dabei bekommt es der Karlsruher SC am Samstag (1. November) auswärts mit dem FC Schalke 04 zu tun. Der Anstoß des Spiels erfolgt um 13.00 Uhr.

Der BBBank Wildpark fungiert als Kulisse des Duells zwischen dem KSC und den Knappen. Der Karlsruher SC und der FC Schalke 04 nahmen bislang 18 und 24 Punkte mit.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr KSC (Karlsruhe) vs. FC Schalke 04 im LIVE STREAM und TV verfolgen könnt.

Sky oder RTL? Wer zeigt / überträgt KSC (Karlsruhe) vs. FC Schalke 04 heute im Live Stream und live im Free TV?

Sky DeutschlandHier live schauen!

Ihr könnt das Aufeinandertreffen zwischen dem KSC vs. und dem FC Schalke 04 bei Sky als Einzelspiel sowie in der Konferenz sehen, wobei die Vorberichte ab 12.30 Uhr laufen.

Danach liegt Ihr für die Übertragung in voller Länge bei Sky Sport Bundesliga 4 richtig – die Konferenz seht Ihr hingegen auf Sky Sport Bundesliga 2 sowie auf Sky Sport Bundesliga 7. Hannes Herrmann und Stefan Hempel fungieren respektive als Moderator sowie als Kommentator. 

Möchtet Ihr das Duell im BBBank Wildpark im TV oder über Sky Go schauen, kommt Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herum. Zudem steht WOW zur Auswahl – dort müsst Ihr für das Abo 29,99 Euro (im Jahresabo) bzw. 44,99 Euro in die Hand nehmen.

Anstoßzeit KSC (Karlsruhe) gegen FC Schalke 04

crest
Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga
BBBank Wildpark

KSC (Karlsruhe) vs FC Schalke 04: Aufstellungen

Karlsruher SC vs Schalke 04 Aufstellungen

Karlsruher SCHome team crest

3-3-2-2

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestS04
1
H. Bernat
20
D. Herold
4
M. Beifus
7
D. Burnic
22
C. Kobald
6
N. Rapp
36
R. Pinto Pedrosa
10
M. Wanitzek
11
Philipp Förster
9
R. Simic
24
F. Schleusener
1
L. Karius
25
N. Katic
2
F. Sanchez
43
M. Ayhan
23
S. El-Faouzi
33
V. Becker
8
A. Younes
17
A. Gantenbein
19
K. Karaman
6
R. Schallenberg
9
M. Sylla

3-4-2-1

S04Away team crest

KSC
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Eichner

S04
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Muslic

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über den KSC

Der Karlsruher SC geht nach einem 4:1 bei Greuther Fürth in die Partie gegen den FC Schalke 04.

Damit kehrte die Mannschaft von Christian Eichner nach zwei Zweitliga-Auftritten auf die Siegerstraße zurück.

Nach einem 1:0 gegen den 1. FC Magdeburg hatte der KSC ein 3:3 in Dresden und ein 2:3 gegen Lautern verzeichnet.

News über den FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 fädelte am 24. Oktober mit einem 1:0 gegen den SV Darmstadt den fünften Dreier am Stück ein.

Nach der jüngsten Niederlage, einem 0:1 gegen Holstein Kiel, war für die Knappen der Vormonat mit einem 2:0 in Magdeburg sowie einem 1:0 gegen Greuther Fürth geendet.

Es waren für das Team von Miron Muslic ein 2:1 in Bielefeld sowie ein 3:0 in Hannover gefolgt.

Form

KSC
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/17
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

S04
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

KSC

Letzte 5 Spiele

S04

2

Siege

2

Unentschieden

1

Sieg

7

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

KSC (Karlsruhe) vs FC Schalke 04: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

KSC (Karlsruhe) vs. FC Schalke 04 live anschauen: Nützliche Links

Werbung
0