Am heutigen Samstag, dem 31. Januar, geht es in der Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern München rund. Der Anpfiff im Volksparkstadion ist für 18.30 Uhr angesetzt.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburg) vs. FC Bayern München heute im Live Stream und live im TV?

Die Samstagsspiele in der Bundesliga werden in voller Länge nur bei Sky ausgestrahlt. Die Vorberichte auf Sky Sport Bundesliga (UHD) beginnen um 17.30 Uhr, wie gewohnt wird das Topspiel von Wolff Fuss kommentiert.

Im Livestream könnt Ihr ebenfalls einschalten. Wie das lineare Programm ist auch dieser an ein Abonnement geknüpft. SkyGo und WOW sind die richtigen Anlaufstellen.

Anstoßzeit Hamburger SV gegen Bayern München

Bundesliga, Hamburger SV vs. Bayern München: Aufstellungen

Bundesliga: News über den Hamburger SV (HSV)

Die Hamburger hatten einen gebrauchten Start in das neue Jahr. Nachdem schon die letzten Partien im Dezember in einer Niederlage und einem Remis resultierten, konnten die Hanseaten auch nach dem Jahreswechsel nur zwei Zähler aus drei Spielen holen.

Auf dem Transfermarkt war der HSV nicht untätig. Nach Sander Tangvik und Damion Downs reiste vor ein paar Tagen auch der dänische Nationalspieler Albert Grönbaek nach Hamburg, um seinen Medizincheck zu absolvieren - zunächst per Leihe vom CFC Genua.

Bundesliga: News über Bayern München

Die Münchner haben am vergangenen Wochenende ihre erste Liga-Niederlage der Saison kassiert, kehrten aber in einem sehr unterhaltsamen CL-Duell mit PSV Eindhoven wieder auf die Erfolgsspur zurück (2:1-Sieg).

An der Personalfront gibt es gute Nachrichten: Die Vertragsgespräche mit Harry Kane werden offenbar konkreter. Das verriet Sportvorstand Max Eberl unter der Woche.

Auch ein Abgang ist allerdings bestätigt: Wie Sportdirektor Christoph Freund im Vorfeld zum HSV-Spiel verkündete, werden sich die Wege von Verein und Leon Goretzka im Sommer definitiv trennen: "Im Sommer wird die Zeit von Leon Goretzka vorbei sein. Er wird dann nach acht sehr erfolgreichen Jahren beim FC Bayern einen anderen Weg einschlagen."

Form

Bilanz direkte Duelle

Hamburger SV vs. Bayern München: Die Tabellen

