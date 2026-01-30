Wechsel zu Atletico Madrid im Winter? Leon Goretzka trifft offenbar Entscheidung über Zukunft beim FC Bayern München

Demnach hätten am Donnerstag nochmals Gespräche zwischen allen Parteien stattgefunden. Die München seien grundsätzlich dazu bereit gewesen, Goretzka im Winter ziehen zu lassen und eine kleine Ablöse mitzunehmen. Die finale Entscheidung lag letztlich beim Spieler selbst.

Goretzka wolle die aktuelle Spielzeit erfolgreich in Münchehn beenden und erst ab dem Sommer ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ein Verbleib über das Saisonenende hinaus ist dem Vernehmen nach aber so gut wie ausgeschlossen.