Leon Goretzka hat offenbar eine Entscheidung über seine Zukunft beim FC Bayern München getroffen. Wie Sky berichtet, hat der Mittelfeldspieler das Angebot von Atletico Madrid abgelehnt und wird seinen Vertrag bis Saisonende beim deutschen Rekordmeister erfüllen.
Wechsel zu Atletico Madrid im Winter? Leon Goretzka trifft offenbar Entscheidung über Zukunft beim FC Bayern München
FC Bayern hätte Goretzka wohl abgegeben
Demnach hätten am Donnerstag nochmals Gespräche zwischen allen Parteien stattgefunden. Die München seien grundsätzlich dazu bereit gewesen, Goretzka im Winter ziehen zu lassen und eine kleine Ablöse mitzunehmen. Die finale Entscheidung lag letztlich beim Spieler selbst.
Goretzka wolle die aktuelle Spielzeit erfolgreich in Münchehn beenden und erst ab dem Sommer ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ein Verbleib über das Saisonenende hinaus ist dem Vernehmen nach aber so gut wie ausgeschlossen.
- Getty
Atletico bot dem FC Bayern angeblich eine Mini-Ablöse
Erst vor wenigen Tagen hatte Goretzka im Interview mit der Zeit offen über einen Abschied gesprochen. "Ich finde es spannend, im Verlauf meiner Karriere ins Ausland zu gehen. Ein Schritt raus wäre auch ein Schritt für meine Persönlichkeitsentwicklung. Ich werde mir alles anhören und gut abwägen", sagte er. Im Rahmen des Champions-League-Spiels bei der PSV Eindhoven hatten die Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund eine Trennung derweil nicht ausgeschlossen.
Atletico wollte mit einer Verpflichtung Goretzkas den Abgang von Conor Gallagher kompensieren. Trainer Diego Simeone habe den Nationalspieler als Wunschlösung auserkoren, weshalb Sportdirektor Mateu Alemany am Montag nach München flog.
Die spanische Zeitung Marca hatte zudem von einem Angebot in Höhe von zwei bis drei Millionen Euro berichtet, das bei den Bayern für Goretzka eingegangen sei. Im entsprechenden Sky-Bericht war indes von einer Ablöse von bis zu fünf Millionen Euro die Rede.
Goretzka noch ein wichtiger Kaderspieler unter Kompany
Dass die Bayern laut Sky Goretzka für eine derart niedrige Summe abgegeben hätten, ist durchaus überraschend. Schließlich stand er diese Saison in 27 Partien auf dem Platz, davon häufig in der Startelf von Vincent Kompany.
Andererseits stellen neben dem inzwischen gesetzten Duo Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic auf der Doppelsechs Tom Bischof, Raphael Guerreiro und Konrad Laimer Alternativen im Zentrum dar. Auch Eigengewächs David Santos Daiber ist eine Option.
Im Sommer könnte Goretzka dann wieder ein Thema bei Atletico werden. Doch neben den Madrilenen gelten auch die AC Mailand und Tottenham Hotspur als Interessenten für eine ablösefreie Verpflichtung.
Leistungsdaten und Statistiken von Leon Goretzka in dieser Saison
Wettbewerb Spiele Minuten Tore Assists Bundesliga 18 1.112 1 - Champions League 6 61 - - DFB-Pokal 3 92 - -