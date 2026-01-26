"Jedem ist klar, irgendwann muss es eine Entscheidung geben": Max Eberl bestätigt Vertragsgespräche mit Superstar des FC Bayern München

Kane ist noch bis 2027 an den deutschen Rekordmeister gebunden, die Rede war zuletzt von einem neuen Arbeitspapier bis 2028 oder 2029. Der 32-Jährige war 2023 von Tottenham Hotspur an die Isar gewechselt und hatte mit der deutschen Meisterschaft 2025 seinen ersten großen Titel gewonnen.

Beide Seiten hatten sich in Sachen Vertrag zuletzt schon angenähert. "Er fühlt sich bei uns sauwohl, wir lieben ihn, in München fühlt er sich wohl - also was spricht dagegen?", hatte Eberl schon Ende November gesagt.