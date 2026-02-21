In der Bundesliga steigen die Partien des 23. Spieltags. Der FC Bayern München trifft dabei am Samstag (14. Februar) auf den Eintracht Frankfurt. Der Anstoß dieses Duells erfolgt um 15.30 Uhr.

Die Allianz Arena fungiert zudem als Kulisse für die Partie zwischen dem FCB und den Adlerträgern. Der FC Bayern München und Eintracht Frankfurt stehen nach 22 Meisterschaftsspielen bei 57 bzw. 31 Punkten.

GOAL zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr den FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt im LIVE STREAM und im TV verfolgen könnt.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute im Live Stream und live im TV?

Die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt wird live von Sky übertragen. Ihr könnt die Partie sowohl im klassischen Fernsehen als auch im LIVE STREAM verfolgen. Die Vorberichte starten um 14.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga, danach läuft das Spiel aus der Allianz Arena auf Sky Bundesliga 1 sowie auf Sky Sport Top Event.

Um einschalten zu können, braucht Ihr ein aktives Sky-Abo inklusive Zugang zu Sky Go. Alternativ steht Euch WOW zur Verfügung – aktuell kostet das Angebot 29,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Buchung.

Wenn Ihr stattdessen die Konferenz bevorzugt, beginnt diese ebenfalls um 14.00 Uhr bei DAZN. Jan Platte sitzt am Mikrofon, Daniel Herzog moderiert gemeinsam mit Experte Sami Khedira. Voraussetzung ist das Super Sports Paket, das momentan 19,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro pro Monat bepreist ist.

Spiel FC Bayern München – Eintracht Frankfurt Wettbewerb Bundesliga, 23. Spieltag Datum Samstag, 14. Februar 2026 Uhrzeit 15.30 Uhr Ort Allianz Arena (München)

Anstoßzeit FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

Ort und Zeit des Spiels.

FC Bayern München vs Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

News über den FC Bayern München

Der FC Bayern München setzte sich vor einer Woche bei Werder Bremen mit 3:0 durch. Damit fädelte der FCB nach einem 5:1 gegen die TSG Hoffenheim den zweiten Sieg am Stück ein. Ende Januar hatte man ein 1:2 gegen den FC Augsburg und ein 2:2 beim HSV verzeichnet.

News über Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt setzte sich vor einer Woche gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:0 durch. Damit riss eine Serie mit sieben Meisterschaftsspielen, in denen die Adlerträger vier Punkte mitnahmen. Nach zwei 1:3 gegen die TSG Hoffenheim sowie gegen Bayer Leverkusen begann der Februar mit einem 1:1 bei Union Berlin.

Form

Bilanz direkte Duelle

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

