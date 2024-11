Der FC Bayern trifft am Freitag in der Bundesliga auf den FC Augsburg. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Bundesliga stehen die Partien des elften Spieltags auf dem Programm. Dabei bekommt es der FC Bayern München am Freitag (22. November) mit dem FC Augsburg zu tun. Der Anstoß des bayerischen Nachbarschaftsduells erfolgt um 20.30 Uhr.

Zudem fungiert die Allianz Arena als Kulisse der Begegnung zwischen dem FCB und den Fuggerstädtern. Der FC Bayern München und der FC Augsburg halten bei 26 Punkten und 12 Zählern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Bayern München vs. FC Augsburg im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Artikel wird unten fortgesetzt

FC Bayern München vs. FC Augsburg, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Bayern München – FC Augsburg Wettbewerb Bundesliga, 11. Spieltag Datum Freitag, 22. November 2024 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Allianz Arena (München)

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Augsburg heute im LIVE STREAM und live im TV?

FC Bayern München vs. FC Augsburg im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

FC Bayern München-News

Der FC Bayern München verabschiedete sich am 9. November mit einem 1:0 beim FC St. Pauli in die Länderspielpause. Jamal Musiala netzte in der 22. Minute ein.

Damit fädelte die Mannschaft von Vincent Kompany den vierten Liga-Dreier am Stück ein.

Zuvor hatte der FCB ein 4:0 gegen den VfB Stuttgart, ein 5:0 in Bochum und ein 3:0 gegen Union Berlin gefeiert.

Die Aufstellung vom FC Bayern München:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

FC Augsburg-News

Der FC Augsburg verzeichnete zuletzt am 10. November eine Nullnummer gegen die TSG Hoffenheim.

Damit erreichte die Elf von Jess Thorup nach einem 1:1 in Wolfsburg die zweite Punktteilung am Stück.

Im Oktober hatten die Fuggerstädter ein 2:1 gegen Gladbach, eine 1:3-Auswärtsniederlage gegen den SC Freiburg und ein 2:1 gegen den BVB erlebt.

Die Aufstellung vom FC Augsburg

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FC Bayern München gegen FC Augsburg live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 60 Siege FC Bayern München 42 Siege FC Augsburg 12 Unentschieden 6 Letztes Duell FC Augsburg vs. FC Bayern München 2:3 (Bundesliga, 27. September 2024)

FC Bayern München vs. FC Augsburg live anschauen: Nützliche Links