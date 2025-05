Der FC Bayern München trifft am Samstag in der Bundesliga auf Gladbach. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Bundesliga gehen die Spiele der 33. Runde über die Bühne. Dabei bekommt es der FC Bayern München am Samstag (10. Mai) mit Borussia Mönchengladbach zu tun. Der Anpfiff dieser Partie erfolgt um 18.30 Uhr.

Überdies fungiert die Allianz Arena als Kulisse der Begegnung zwischen dem FCB und den Fohlen. Der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach halten bei 76 und 45 Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt Euch das Heimspiel vom FC Bayern München gegen Gladbach bei Sky im TV und LIVE STREAM anschauen. Die Vorberichte zur Partie in der Allianz Arena auf Sky Sport Bundesliga HD beginnen um 17.30 Uhr und jene vom Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD um 17.45 Uhr. Möchtet Ihr das Duell zwischen dem FCB und den Fohlen via TV mitverfolgen, benötigt Ihr ein Abo – dieses gilt ebenso für Sky Go. Zudem könnt Ihr WOW Jahres- und Monatszugänge für 24,99 Euro bzw. 35,99 Euro pro Monat erwerben.

Spiel FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach Wettbewerb Bundesliga, 33. Spieltag Datum Samstag, 10. Mai 2025 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Allianz Arena (München)

Anstoßzeit FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

FC Bayern München vs Borussia Mönchengladbach: Aufstellungen

News über den FC Bayern München

Der FC Bayern München krönte sich am vergangenen Wochenende zum deutschen Meister.

Zwar hatte das Team von Vincent Kompany am Samstag bei RB Leipzig in der Schlussphase eine 3:2-Führung verspielt, doch Bayer Leverkusen kam am Sonntag in Freiburg nicht über ein 2:2 hinaus. Damit war Bayerns Titelgewinn perfekt.

Im jüngsten Heimspiel hatte die Mannschaft von Vincent Kompany mit einem 3:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 den vierten Sieg binnen fünf Liga-Auftritten gefeiert. Nach einem 2:2 gegen den BVB hatte der FCB zunächst in Heidenheim mit 4:0 gewonnen.

News über Borussia Mönchengladbach

Vollkommen anders sieht die Formkurve von Borussia Mönchengladbach aus. Die Elf von Gerardo Seoane holte vor einer Woche mit einem 4:4 gegen die TSG Hoffenheim den zweiten Punkt in fünf Spieltagen.

Nach einem 1:0 gegen RB Leipzig hatten die Fohlen zunächst ein 1:1 beim FC St. Pauli und ein 1:2 gegen den SC Freiburg verzeichnet.

Anschließend hatten die Fohlen in der zweiten April-Hälfte bei Borussia Dortmund mit 2:3 sowie bei Holstein Kiel mit 3:4 verloren.

FC Bayern München vs Borussia Mönchengladbach: Die Tabellen

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach live anschauen: Nützliche Links