Bundesliga
team-logoUnion Berlin
Alte Försterei
team-logoBorussia Dortmund
Alice Kopp

Sky oder DAZN für BVB bei Union Berlin: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund heute im Live Stream und live im TV?

Union Berlin trifft am Samstag in der Bundesliga auf den BVB. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Bundesliga finden die Partien des 19. Spieltags statt. Union Berlin trifft dabei am Samstag (24. Januar) auf Borussia Dortmund. Der Anpfiff des Aufeinandertreffens ertönt um 18.30 Uhr.

Das Stadion An der Alten Försterei dient außerdem als Kulisse der Partie zwischen den Eisernen und dem BVB. Union Berlin und Borussia Dortmund stehen nach 18 Meisterschaftsspielen bei 24 bzw. 39 Punkten.

GOAL zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr den BVB bei Union Berlin im LIVE STREAM und im TV verfolgen könnt.

Das Duell zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund wird live bei Sky übertragen. Ihr könnt die Partie sowohl im klassischen TV als auch im Stream verfolgen. Wolff Fuss kommentiert das Spiel, während Sebastian Hellmann durch die Sendung führt. Als Experten sind Lothar Matthäus und Tabea Kemme eingebunden.

Bundesliga
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB

Zu sehen ist die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga 1 sowie in UHD/HDR. Die Vorberichterstattung startet um 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga HD. Ab 17.45 Uhr schalten auch Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Top Event HD dazu.

Voraussetzung für den Empfang ist ein aktives Sky-Abonnement, das den Zugriff über Sky Go beinhaltet. Alternativ könnt Ihr das Spiel auch über WOW verfolgen. Dort kostet das Angebot aktuell 29,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Buchung.

SpielUnion Berlin – Borussia Dortmund
WettbewerbBundesliga, 19. Spieltag
DatumSamstag, 24. Januar 2026
Uhrzeit18.30 Uhr
OrtStadion An der Alten Försterei (Berlin)

Anstoßzeit Union Berlin gegen Borussia Dortmund

crest
Bundesliga - Bundesliga
Alte Försterei

Union Berlin vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Union Berlin vs Borussia Dortmund Voraussichtliche Aufstellungen

Union BerlinHome team crest

3-4-1-2

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestBVB
1
Frederik Rönnow
5
D. Doekhi
4
D. Leite
14
L. Querfeld
6
A. Kemlein
8
R. Khedira
11
W. Jeong
28
C. Trimmel
18
J. Juranovic
10
I. Ansah
7
O. Burke
1
G. Kobel
4
N. Schlotterbeck
3
W. Anton
23
E. Can
8
F. Nmecha
7
J. Bellingham
24
D. Svensson
26
J. Ryerson
17
C. Chukwuemeka
10
J. Brandt
21
F. Silva

3-4-2-1

BVBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Baumgart

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Kovac

Verletzungen und Sperren

News über Union Berlin

Union Berlin bestreitet dieses Meisterschaftsspiel sechs Tage nach einem 1:1 in Stuttgart. Damit verzeichneten die Eisernen nach einem 2:2 gegen Mainz und einem 1:1 in Augsburg das dritte Unentschieden in ebenso vielen Auftritten nach der Pause. Der jüngste Sieg gelang am 20. Dezember mit einem 1:0 in Köln.

News über Borussia Dortmund

Borussia Dortmund feierte am Samstag mit einem 3:2 gegen den FC St. Pauli den dritten Sieg binnen vier Bundesliga-Auftritten. Nach einem 2:0 gegen Gladbach zum Jahresabschluss begann das neue Jahr mit einem 3:3 in Frankfurt. Es folgte ein 3:0 gegen Werder Bremen.

Form

FCU
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

BVB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

FCU

Letzte 5 Spiele

BVB

1

Sieg

0

Unentschieden

4

Siege

4

Erzielte Tore

16
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Union Berlin vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

0