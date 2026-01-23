Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoSt. Pauli
Millerntor Stadion
team-logoHamburger SV
Hier live schauen!
Alice Kopp

Sky oder DAZN für FC St. Pauli vs. HSV: Wer zeigt / überträgt das Hamburg Derby heute im Live Stream und live im TV?

Der FC St. Pauli trifft am Freitag in der Bundesliga auf den HSV. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Bundesliga stehen die Spiele der 19. Runde auf dem Programm. Der FC St. Pauli trifft dabei am Freitag (23. Januar) auf den Hamburger SV. Der Anstoß des Hamburg Derbys ertönt um 20.30 Uhr.

Jetzt anmeldenPremier League, DFB-Pokal u.v.m. als Sky-Neukunde für 24.99 Euro/Monat!

Das Millerntor-Stadion fungiert zudem als Schauplatz des Derbys zwischen den Kiezkickern und dem HSV. Der FC St. Pauli und der Hamburger SV stehen nach 17 Liga-Auftritten bei zwölf bzw. 17 Punkten.

GOAL zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr den FC St. Pauli vs. HSV im LIVE STREAM und im TV verfolgen könnt.

Sky oder DAZN für FC St. Pauli vs. HSV: Wer zeigt / überträgt das Hamburg Derby heute im Live Stream und live im TV?

Sky DeutschlandHier live schauen!

Das Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV ist live bei Sky zu sehen. Ihr könnt das Spiel sowohl im linearen Fernsehen als auch per Stream verfolgen. Am Kommentar sind Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld im Einsatz, moderiert wird die Übertragung von Mara Mones.

Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV

Ausgestrahlt wird die Partie auf Sky Sport Bundesliga 1 sowie in UHD/HDR. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr und ist zusätzlich auf Sky Showcase HD zu sehen.

Um einschalten zu können, benötigt Ihr ein aktives Sky-Abo inklusive Sky Go. Alternativ steht Euch auch WOW zur Verfügung, das aktuell 29,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Laufzeit kostet.

SpielFC St. Pauli – Hamburger SV
WettbewerbBundesliga, 19. Spieltag
DatumFreitag, 23. Januar 2026
Uhrzeit20.30 Uhr
OrtMillerntor-Stadion (Hamburg)

Anstoßzeit FC St. Pauli gegen Hamburger SV

crest
Bundesliga - Bundesliga
Millerntor Stadion

FC St. Pauli vs. Hamburger SV: Aufstellungen

St. Pauli vs Hamburger SV Voraussichtliche Aufstellungen

St. PauliHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestHSV
22
N. Vasilj
5
H. Wahl
25
A. Dzwigala
3
K. Mets
8
E. Smith
11
A. Pyrka
16
J. Fujita
21
L. Ritzka
6
J. Sands
28
M. Pereira Lage
19
M. Kaars
1
D. Heuer Fernandes
44
L. Vuskovic
25
J. Torunarigha
17
W. Omari
21
N. Remberg
11
Ransford Königsdörffer
28
M. Muheim
20
F. Vieira
18
B. Jatta
7
Jean-Luc Dompé
19
D. Downs

3-4-2-1

HSVAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Blessin

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Polzin

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über den FC St. Pauli

Der FC St. Pauli empfängt den HSV sechs Tage nach einem 2:3 in Dortmund. Damit verloren die Kiezkicker nach einem 1:2 im Wolfsburg auch das zweite Meisterschaftsspiel im neuen Jahr. Sie hatten sich mit eine 2:1 gegen Heidenheim und einer Nullnummer in Mainz in die Pause verabschiedet.

News über den Hamburger SV

Der Hamburger SV gewann zuletzt am 7. Dezember mit einem 3:2 gegen Werder Bremen. Anschließend wechselten sich zwei Niederlagen sowie ebenso viele Niederlagen ab. Zuletzt erlebte der HSV ein 1:2 in Freiburg und am Samstag ein 0:0 gegen Gladbach.

Form

FCP
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

HSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

FCP

Letzte 5 Spiele

HSV

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

10

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

FC St. Pauli vs. Hamburger SV: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin alle Spiele der Bundesliga sehen. Mit NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen - zuverlässig, schnell und weltweit abrufbar.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPN

Jetzt anmelden

FC St. Pauli vs. HSV live anschauen: Nützliche Links

Werbung
0