In der Bundesliga stehen die Spiele der 19. Runde auf dem Programm. Der FC St. Pauli trifft dabei am Freitag (23. Januar) auf den Hamburger SV. Der Anstoß des Hamburg Derbys ertönt um 20.30 Uhr.

Das Millerntor-Stadion fungiert zudem als Schauplatz des Derbys zwischen den Kiezkickern und dem HSV. Der FC St. Pauli und der Hamburger SV stehen nach 17 Liga-Auftritten bei zwölf bzw. 17 Punkten.

GOAL zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr den FC St. Pauli vs. HSV im LIVE STREAM und im TV verfolgen könnt.

Sky oder DAZN für FC St. Pauli vs. HSV: Wer zeigt / überträgt das Hamburg Derby heute im Live Stream und live im TV?

Das Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV ist live bei Sky zu sehen. Ihr könnt das Spiel sowohl im linearen Fernsehen als auch per Stream verfolgen. Am Kommentar sind Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld im Einsatz, moderiert wird die Übertragung von Mara Mones.

Ausgestrahlt wird die Partie auf Sky Sport Bundesliga 1 sowie in UHD/HDR. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr und ist zusätzlich auf Sky Showcase HD zu sehen.

Um einschalten zu können, benötigt Ihr ein aktives Sky-Abo inklusive Sky Go. Alternativ steht Euch auch WOW zur Verfügung, das aktuell 29,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Laufzeit kostet.

Spiel FC St. Pauli – Hamburger SV Wettbewerb Bundesliga, 19. Spieltag Datum Freitag, 23. Januar 2026 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Millerntor-Stadion (Hamburg)

Anstoßzeit FC St. Pauli gegen Hamburger SV

Bundesliga - Bundesliga Millerntor Stadion

FC St. Pauli vs. Hamburger SV: Aufstellungen

News über den FC St. Pauli

Der FC St. Pauli empfängt den HSV sechs Tage nach einem 2:3 in Dortmund. Damit verloren die Kiezkicker nach einem 1:2 im Wolfsburg auch das zweite Meisterschaftsspiel im neuen Jahr. Sie hatten sich mit eine 2:1 gegen Heidenheim und einer Nullnummer in Mainz in die Pause verabschiedet.

News über den Hamburger SV

Der Hamburger SV gewann zuletzt am 7. Dezember mit einem 3:2 gegen Werder Bremen. Anschließend wechselten sich zwei Niederlagen sowie ebenso viele Niederlagen ab. Zuletzt erlebte der HSV ein 1:2 in Freiburg und am Samstag ein 0:0 gegen Gladbach.

Form

Bilanz direkte Duelle

FC St. Pauli vs. Hamburger SV: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin alle Spiele der Bundesliga sehen. Mit NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen - zuverlässig, schnell und weltweit abrufbar.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPN Jetzt anmelden

FC St. Pauli vs. HSV live anschauen: Nützliche Links