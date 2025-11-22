Nach der Länderspielpause geht es endlich wieder mit der Bundesliga weiter und der FC Bayern München trifft heute, Samstag (22. November), am elften Spieltag auf den SC Freiburg. Gespielt wird in der Allianz Arena in München, der Anpfiff ertönt um 15.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN? FC Bayern München vs. SC Freiburg heute im Live Stream und TV sehen

Die Partie der Bayern gegen den SCF wird heute sowohl bei DAZN, als auch bei Sky ausgestrahlt. Das Einzelspiel und somit die vollen 90 Minuten gibt es nur bei Sky und zwar auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 und wird von Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert. Die Vorberichterstattung zum elften Spieltag läuft ab 14 Uhr bei Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD.

Die Konferenz mit allen Partien am heutigen Samstagnachmittag seht Ihr hingegen nur bei DAZN. Auch dort beginnen schon um 14 Uhr die Vorberichte. Im Pay-TV läuft die Konferenz auf DAZN 1, den Livestream gibt es wie gewohnt in der App oder auf der Website.

Anstoßzeit Bayern München gegen SC Freiburg

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

Bayern München vs. SC Freiburg: Aufstellungen

News über Bayern München

Die Serie hat ein Ende gefunden! Mit 16 Pflichtspielsiegen zum Auftakt stellten die Bayern einen neuen Startrekord in Europa auf. Doch diese Serie fand ausgerechnet vor der Länderspielpause gegen Union Berlin ein Ende. In der Hauptstadt gab es für den FCB nur ein 2:2, Harry Kane erzielte in der 90. Minute den Ausgleich.

Dennoch führt die Mannschaft von Vincent Kompany natürlich souverän die Bundesliga an. 28 Punkte aus zehn Spielen und eine Tordifferenz von +28 sprechen eine deutliche Sprache. RB Leipzig auf Rang zwei, die selbst zum Start einen eigenen Vereinsrekordaufgestellt haben, hat schon sechs Zähler Rückstand.

Doch trotz dem überragenden Saisonstart suchen Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund schon nach den nächsten Verstärkungen. So sollen unter anderem die beiden Linksverteidiger Alejandro Grimaldo von Leverkusen und Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt auf dem Zettel der Münchner gelandet sein. Ein Wechsel Grimaldos an die Isar erscheint ab sehr unwahrscheinlich.

News über SC Freiburg

Der Sportclub kann noch nicht an die starke Form der vergangenen Saison anknüpfen. Mit 13 Punkten aus zehn Spielen liegen die Freiburger im Mittelfeld der Tabelle, genauer gesagt auf Platz zehn.

In den letzten vier Pflichtspielen ist das Team von Julian Schuster immerhin ungeschlagen, vor der Länderspielpause bezwangen die Freiburger den FC St. Pauli mit 2:1. Und auch in der Europa League läuft es weiter wie am Schnürchen. Nach dem 3:1-Erfolg über Nizza hat der Sportclub zehn Punkte auf dem Konto und liegt auf Platz zwei.

Gegen die Franzosen gab es auch einen weiteren Grund zum Feiern, den Vincenzo Grifo trug sich zum 100. Mal für den SC Freiburg in die Torschützenliste ein. Dem italienischen Nationalspieler fehlen noch fünf Treffer auf Rekordtorschütze Nils Petersen. Und nur drei Tage später gab es gegen St. Pauli den nächsten Rekord zu feiern. Christian Günther kam gegen die Hamburger zum 441. Mal für den Sportclub zum Einsatz und bestritt somit die meisten Spiele für Freiburg.

Bayern München vs. SC Freiburg: Die Tabellen

