Die Aussichten für einen Transfer von Alejandro Grimaldo zum FC Bayern München sind offenbar nicht besonders gut. Transfer-Experte Matteo Moretto bestätigte im Gespräch mitRadio Marca, dass Bayern Interesse an einer Verpflichtung zeige. Wahrscheinlicher sei aber ein Wechsel nach Spanien.
Wechsel nach Spanien deutet sich an: FC Bayern offenbar mit schlechten Aussichten im Werben um Bundesliga-Star Alejandro Grimaldo
Grimaldos letzte Chance bei einem Top-Klub in Spanien?
Der FC Barcelona habe noch keine konkreten Anstrengungen unternommen, beobachte die Situation des Linksfußes jedoch genau. Auch über einen Wechsel zu Atletico Madrid wird spekuliert. Die Marca geht davon aus, dass Grimaldo im Sommer einen Wechsel anstrebt, da der 30-Jährige dies als letzte Chance sehe, bei einem Top-Klub in seinem Heimatland unterzukommen.
Bayer Leverkusen bevorzugt wohl Verkauf ins Ausland
Grimaldos Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2027, und der Spanier deutete bereits an, eine Vertragsverlängerung nicht in Betracht zu ziehen. Laut Moretto werde der Klub seinem Spieler keine Steine in den Weg legen, sollte dieser im Sommer wechseln wollen – ihn aber lieber nicht nach München abgeben.
"Wenn Grimaldo an die Tür klopft und sagt, dass er nach Spanien zurückkehren möchte, wird es keine Komplikationen geben", so der Experte. Der ehemalige Barca-Jugendspieler selbst hatte schon im März offen über eine mögliche Rückkehr gesprochen. Laut Mundo Deportivo soll es sogar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro geben, die nur für spanische Klubs gilt.
Der deutsche Meister von 2024 zählt auch in dieser Saison zu den besten Bundesliga-Profis. In der neu formierten Mannschaft von Bayer Leverkusen gehört der gefährliche Freistoßschütze zu den unumstrittenen Leistungsträgern und glänzt inzwischen auch in neuer Rolle im zentralen Mittelfeld. Der kicker hatte zuletzt über ein angebliches Interesse der Münchner an Grimaldo berichtet.
Transfergeschichte von Alejandro Grimaldo:
- 2012 bis 2016: FC Barcelona B
- 2016 bis 2023: Benfica Lissabon
- 2023 bis heute: Bayer 04 Leverkusen