Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt hat, wie schon länger bekannt, das Interesse von zahlreichen Topklubs auf sich gezogen. Darunter befindet sich offenbar auch der FC Bayern München.
Er soll 60 Millionen Euro kosten! FC Bayern München hat offenbar DFB-Shootingstar im Visier
Nathaniel Brown: Auch Real Madrid und Premier-League-Topklubs interessiert
Wie Sky berichtet, soll neben den Topklubs aus der Premier League und Real Madrid auch der deutsche Rekordmeister die Entwicklung des Linksverteidigers genauestens beobachten. Vielmehr seien alle Größen aus der Bundesliga (BVB, Bayer Leverkusen, RB Leipzig) interessiert.
Allerdings stellt die hohe Ablöseforderung der Eintracht für Brown ein Problem dar. Demnach hätten die Hessen dem zweimaligen deutschen Nationalspieler ein sattes Preisschild in Höhe von mindestens 60 Millionen Euro verpasst. Eine Summe, die die Bayern wohl kaum stemmen wollen würden. Zumal Alphonso Davies nach seiner langen Verletzungspause vor seinem Comeback steht und zuvor für viel Geld an den Verein gebunden wurde.
- Getty Images
Bayern plant angeblich Gespräche mit der Brown-Seite
Dennoch gibt es lose Gerüchte, dass der FCB sich bei der Spielerseite über die Möglichkeit eines Wechsels erkundigen wolle und erste Sondierungsgespräche geplant habe. Die hohe Forderung der Frankfurter könnte aber auch durchaus zu einem Verbleib von Brown über den Sommer hinaus führen, heißt es in dem Sky-Bericht. Dessen Vertrag läuft schließlich noch bis 2030, nachdem er erst im Frühjahr vorzeitig verlängert worden war.
Dass die Bayern derzeit mit einem Transfer eines Linksverteidigers in Verbindung gebracht werden, kommt nicht von ungefähr. Dies hängt mit der unklaren Zukunft von Raphael Guerreiro zusammen, dessen Arbeitspapier nach der laufenden Spielzeit ausläuft. Bislang hat sich die Bayern-Führungsetage dem Vernehmen nach noch nicht darum bemüht, über eine weitere Zusammenarbeit zu verhandeln. Zumal selbst in Davies' Abwesenheit zuletzt Jossip Stanisic, Konrad Laimer oder auch Tom Bischof hinten links verteidigten. Guerreiro wurde von Trainer Vincent Kompany indes eher im Mittelfeld aufgestellt.
Interesse des FC Bayern an Alejandro Grimaldo?
Zuletzt hatten sich deshalb auch hartnäckige Gerüchte über ein Interesse an Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen gehalten. Laut Sky sei die Spur inzwischen aber eher kalt.
Zudem zieht es den Freistoßspezialisten übereinstimmenden Medienberichten zufolge in sein Heimatland Spanien. Wunschverein FC Barcelona soll sogar stark an einer Verpflichtung interessiert sein.
Die Leistungsdaten von Nathaniel Brown bei Eintracht Frankfurt
- Spiele: 15
- Tore: 1
- Assists: 3