Er soll 60 Millionen Euro kosten! FC Bayern München hat offenbar DFB-Shootingstar im Visier

Dennoch gibt es lose Gerüchte, dass der FCB sich bei der Spielerseite über die Möglichkeit eines Wechsels erkundigen wolle und erste Sondierungsgespräche geplant habe. Die hohe Forderung der Frankfurter könnte aber auch durchaus zu einem Verbleib von Brown über den Sommer hinaus führen, heißt es in dem Sky-Bericht. Dessen Vertrag läuft schließlich noch bis 2030, nachdem er erst im Frühjahr vorzeitig verlängert worden war.

Dass die Bayern derzeit mit einem Transfer eines Linksverteidigers in Verbindung gebracht werden, kommt nicht von ungefähr. Dies hängt mit der unklaren Zukunft von Raphael Guerreiro zusammen, dessen Arbeitspapier nach der laufenden Spielzeit ausläuft. Bislang hat sich die Bayern-Führungsetage dem Vernehmen nach noch nicht darum bemüht, über eine weitere Zusammenarbeit zu verhandeln. Zumal selbst in Davies' Abwesenheit zuletzt Jossip Stanisic, Konrad Laimer oder auch Tom Bischof hinten links verteidigten. Guerreiro wurde von Trainer Vincent Kompany indes eher im Mittelfeld aufgestellt.