Borussia Mönchengladbach trifft am Samstag in der Bundesliga auf den VfL Bochum. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Bundesliga finden die Spiele der 19. Runde statt. Dabei bekommt es Borussia Mönchengladbach am Samstag (25. Januar) mit dem VfL Bochum zu tun. Der Anpfiff der Begegnung ertönt um 18.30 Uhr.

Überdies dient der Borussia-Park als Schauplatz des Duells zwischen den Fohlen und den Blau-Weißen. Gladbach und der VfL Bochum holten 24 und 10 Punkte.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum im LIVE STREAM und TV schauen könnt.

Artikel wird unten fortgesetzt

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Borussia Mönchengladbach – VfL Bochum Wettbewerb Bundesliga, 19. Spieltag Datum Samstag, 25. Januar 2025 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Borussia-Park (Mönchengladbach)

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum heute im LIVE STREAM und live im TV?

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Borussia-News

Borussia Mönchengladbach hatte sich mit einem 4:1 gegen Holstein Kiel und einem 2:1 bei Hoffenheim in die Pause verabschiedet.

Danach war die Mannschaft von Gerardo Seoane mit einem 0:1 gegen den FC Bayern München ins neue Jahr gestartet.

In der Vorwoche unterlagen die Fohlen in Wolfsburg mit 1:5 und am Samstag in Leverkusen mit 1:3.

Die Aufstellung von Borussia Mönchengladbach:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

VfL-News

Der VfL Bochum hat drei seiner Punkte einem 2:0 bei Union Berlin am Grünen Tisch zu verdanken.

Acht Tage nach der Partie bei den Eisernen, am 22. Dezember, war ein 2:0 gegen Heidenheim gelungen.

Zum Wiederauftakt hatte die Elf von Dieter Hecking ein 0:2 in Mainz verzeichnet.

Zuletzt erreichten die Blau-Weißen zuhause ein 1:0 gegen St. Pauli und am Samstag ein 3:3 gegen RB Leipzig.

Die Aufstellung des VfL Bochum

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Borussia Mönchengladbach gegen VfL Bochum live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 91 Siege Borussia Mönchengladbach 38 Siege VfL Bochum 28 Unentschieden 25 Letztes Duell VfL Bochum vs. Borussia Mönchengladbach 0:2 (Bundesliga, 31. August 2024)

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum live anschauen: Nützliche Links