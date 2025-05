RB Leipzig trifft am Samstag in der Bundesliga auf den FC Bayern. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Bundesliga stehen die Spiele der 32. Runde auf dem Programm. Dabei bekommt es RB Leipzig am Samstag (3. Mai) mit dem FC Bayern München zu tun. Der Anpfiff dieses Aufeinandertreffens ertönt um 15.30 Uhr.

Überdies dient die Red Bull Arena als Schauplatz der Begegnung zwischen den Sachsen und dem FCB. RB Leipzig und der FC Bayern halten bei 49 und 75 Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr RB Leipzig vs. FC Bayern München im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Sky, DAZN oder Sat.1? Wer zeigt / überträgt FC Bayern München bei RB Leipzig heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt die Partie vom FC Bayern München in Leipzig bei Sky im TV und LIVE STREAM mitverfolgen. Genauer gesagt könnt Ihr Euch das Spiel in voller Länge bei Sky Sport Bundesliga 2 HD bzw. Sky Sport Bundesliga UHD und in der Konferenz bei Sky Sport Bundesliga HD ansehen.

In jedem Fall beginnt die Vorberichterstattung um 15.15 Uhr. Möchtet Ihr Euch das Duell in der Red Bull Arena im TV oder bei Sky Go anschauen, benötigt Ihr ein Abo. Zudem könnt WOW Jahres- und Monatszugänge für 24,99 Euro bzw. 35,99 Euro pro Monat erwerben.

Spiel RB Leipzig – FC Bayern Wettbewerb Bundesliga, 32. Spieltag Datum Samstag, 3. Mai 2025 Uhrzeit 15.30 Uhr Ort Red Bull Arena (Leipzig)

News über den RB Leipzig

Für RB Leipzig kommt das Heimspiel gegen den FC Bayern eine Woche nach einem 0:4 bei Eintracht Frankfurt. Die Adlerträger fügten den Sachsen die zweite Niederlage binnen fünf Meisterschaftsspielen zu.

Nach einem 0:1 bei Borussia Mönchengladbach hatte die Klubführung Ende März die Reißleine gezogen, Marco Rose beurlaubt und Zsolt Löw verpflichtet. In den ersten Auftritten unter dem Ungarn hatten die Sachsen die TSG Hoffenheim mit 3:1 und auswärts den VfL Wolfsburg mit 3:2 bezwungen.

Im jüngsten Meisterschaftsheimspiel war RB Leipzig jedoch nicht über ein 1:1 gegen Holstein Kiel hinausgekommen. Somit warten die Gastgeber seit zwei Partien auf einen Dreier.

News über den FC Bayern

Vollkommen anders sieht die Formkurve vom FC Bayern aus. Denn: Der Mannschaft von Vincent Kompany gelang vor einer Woche mit einem 3:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 der vierte Dreier binnen fünf Spieltagen.

Hierbei hatte der FCB den einzigen Punktverlust am 12. April mit einem 2:2 im Klassiker gegen Borussia Dortmund hinnehmen müssen. Damit war eine Serie mit einem 3:2 gegen den FC St. Pauli und einem 3:1 in Augsburg gerissen.

Anschließend hatte der FC Bayern im jüngsten Auswärtsspiel am 19. April ein 4:0 beim 1. FC Heidenheim gefeiert.

RB Leipzig vs FC Bayern: Die Tabellen

