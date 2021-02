Champions League live: Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER

In der UEFA Champions League steht heute das Achtelfinale zwischen dem FC Sevilla und dem BVB (Borussia Dortmund) an. Goal ist im LIVE-TICKER dabei.

Der BVB (Borussia Dortmund) spielt heute im Hinspiel des Achtelfinales beim FC Sevilla vor. Um 21 Uhr wird das Duell der beiden Kontrahenten angepfiffen. Den LIVE-TICKER gibt es hier bei Goal.

Der BVB schwächelte in den letzten Wochen zusehends, während der FC Sevilla sich von seiner besseren Seite präsentierte. Wie geht es heute aus - wer sichert sich die gute Ausgangsposition vor dem Rückspiel?

Champions League live: Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER oder aber live im TV und LIVE-STREAM. Dazu findet Ihr hier alle Infos.

FC Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung Sevilla Bono - Navas, Kounde, D. Carlos, Escudero - Fernando, Jordan, Rakitic - Suso, En-Nesyri, Gomez Aufstellung BVB Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Can, Bellingham - Reus, Haaland, Sancho Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

vor Beginn | Zum dritten Mal in Folge steht der BVB im Achtelfinale der Champions League. Nachdem vor zwei Jahren gegen Tottenham Hotspur, dem späteren Finalisten, Schluss war, schied die Borussia vor Jahresfrist ebenfalls gegen den späteren Endspielteilnehmer aus. Gegen Paris Saint-Germain gab es einen 2:1-Heimsieg, im Rückspiel unterlag man im Prinzenpark mit 0:2. Dass der FC Sevilla im Mai zum ersten Mal im Finale der Königsklasse steht, damit rechnet nun wirklich niemand. Und so rechn

vor Beginn | Bei einem Durchschnittsalter von 29 Jahren und 161 Tagen sehen wir heute die zweitälteste Startelf in Sevillas Champions League Historie.

vor Beginn | BVB-Trainer Terzic verändert seine Startelf im Vergleich zum letzten Bundesligaspiel auf drei Positionen. Für Delaney rückt Dahoud ins defensive Mittelfeld. Brandt und Reyna werden durch Morey und Reus ersetzt. Beim FC Sevilla gibt es gleich acht Wechsel. Im Vergleich zum Ligaspiel gegen SD Huesca vom vergangenen Wochenende bleiben nur Torwart Bounou, Innenverteidiger Carlos und Mittelfeldass Rakitic auf dem Feld.

vor Beginn | Die Gäste aus Westfalen stellen dem diese Elf entgegen: Hitz - Can, Hummels, Akanji - Morey, Dahoud, Bellingham, Guerreiro - Reus, Haaland, Sancho.

vor Beginn | So geht der FC Sevilla ins Duell mit Borussia Dortmund: Bounou - Navas, Kounde, Carlos, Escudero - Jordan, Fernando, Rakitic - Suso, En-Nesyri, Gomez.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zum Achtelfinale zwischen dem FC Sevilla und dem BVB (Borussia Dortmund).

Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung von BVB (Borussia Dortmund):

Marco Reus kehrt bei Borussia Dortmund in der Champions League in die Startelf zurück. Nach seinem 30-Minuten-Einsatz in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim (2:2) spielt der Kapitän im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Sevilla am Abend (21.00 Uhr/DAZN) von Beginn an. Gio Reyna, zuletzt Starter, sitzt wie Nationalspieler Julian Brandt zunächst auf der Bank.

Im Dortmunder Tor steht erneut Marwin Hitz, da Roman Bürki nicht rechtzeitig fit wurde. Thomas Delaney fehlt, weil seine Ehefrau Michelle das erste gemeinsame Kind erwartet - Mahmoud Dahoud beginnt im defensiven Mittelfeld. (SID)

Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Can, Bellingham - Reus, Haaland, Sancho

Aufstellung des FC Sevilla:

Bono - Navas, Kounde, D. Carlos, Escudero - Fernando, Jordan, Rakitic - Suso, En-Nesyri, Gomez

Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Sevilla und Dortmund haben erst 1-mal im Europapokal gegeneinander gespielt, 2010/11 trafen beide in der Gruppenphase der UEFA Europa League aufeinander, das Team aus Andalusien siegte in Dortmund mit 1-0, in Sevilla gab es im Sanchez-Pizjuan ein 2-2.

Dortmund hat in der Champions League keines seiner letzten 10 Gastspiele in Spanien gewinnen können (U3 N7); in 9 dieser 10 Spiele kassierte man zumindest 2 Gegentore. Dortmunds einziger Sieg in Spanien datiert aus dem Oktober 1996, als man bei Atlético Madrid mit 1-0 siegte und anschließend auch die Champions League gewann.

Sevilla hat bisher 12-mal deutsche Teams im Europapokal empfangen. Nur 1 dieser 12 Partien wurde verloren (S7 U4): im Viertelfinale der Champions League 2017/18 unterlag man Bayern München mit 1-2.

Bei der 6. Teilnahme an der Champions League hat Sevilla zum 5. Mal die K.o.-Runde erreicht. Doch dort setzte man sich nur 1-mal durch (2017/18), scheiterte dann aber im Viertelfinale an den Bayern.

Borussia Dortmund steht zum 7. Mal in den letzten 8 Jahren in der K.o.-Runde der Champions League. Seit 2016/17 haben sie allerdings das Achtelfinale nicht mehr überstanden – damals wurden sie im Viertelfinale von Monaco ausgeschaltet.

Borussia Dortmund hat seine letzten 6 Auswärtsspiele in der K.o.-Phase der Champions League verloren - bei einem Torverhältnis von 2-14. Der letzte Sieg in den letzten 12 K.o.-Spielen datiert vom Februar 2014: damals siegten sie bei Zenit mit 4-2.

Youssef En-Nesyri hat 4 der letzten 7 Champions-League-Tore von Sevilla geschossen. Von allen marokkanischen Spielern in der Königsklasse haben nur Marouane Chamakh (8 in 30 Spielen) und Hakim Ziyech (6 in 22) mehr Tore in der Königsklasse erzielt als En-Nesyri (4 in 6).

Von allen Spielern, die in der Gruppenphase dieser Saison 3+ Tore erzielt haben, hat nur Chelsea-Stürmer Olivier Giroud eine bessere Torquote (1 Tor alle 28 Minuten) als Dortmunds Erling Haaland (58 Minuten) und Sevillas Youssef En-Nesyri (59 Minuten).

Dortmunds Erling Haaland hat in seinen ersten 12 Champions-League-Spielen 16 Tore geschossen, kein Spieler hat diese Marke so schnell erreicht wie der Norweger. Hinter ihm folgen Ruud van Nistelrooy und Roberto Soldado (je 16 Tore in ihren ersten 20 Spielen).

Dortmunds Manuel Akanji ist in der Gruppenphase im Schnitt pro Spiel 183 Meter mit dem Ball am Fuß nach vorne gelaufen (731 Meter in 4 Spielen), mehr als jeder andere Verteidiger, der mindestens 2 Einsätze hatte.

Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) heute ... im TV DAZN, Sky (Konferenz) im LIVE-STREAM Sky Go, Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

Zeit für das Achtelfinale der UEFA Champions League, der BVB gastiert in Sevilla. In einem separaten Artikel auf unserer Seite lest Ihr, wo das Duell zwischen dem FC Sevilla und Borussia Dortmund heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Bild: Getty Images

Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Champions League

Die Trainerfrage für die nächste Saison ist bei Borussia Dortmund vor dem Achtelfinalhinspiel beim FC Sevilla geklärt. Edin Terzic muss die laufende Spielzeit retten.

Sevilla/Köln (SID) Das Thema Marco Rose schwebte über allem, als die Profis von Borussia Dortmund in ihren feinsten Champions-League-Anzügen im milden Andalusien landeten - die laufende Saison aber muss Übergangstrainer Edin Terzic retten. Im Achtelfinal-Hinspiel beim formstarken FC Sevilla am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) geht es beim kriselnden BVB um Stabilität, Hingabe und Leidenschaft, oder, wie die Fans am Trainingsgelände auf einem riesigen Transparent forderten: "Zeit, die Wende einzuleiten! Zerreißt euch für Borussia."

Übergroßen Optimismus allerdings brachte der BVB am Dienstag um 13.12 Uhr nicht mit ins zehn Grad wärmere Spanien. "Wenn man die Form vergleicht, ist Sevilla klar im Vorteil", sagte Terzic, sein Topstar Erling Haaland warnte: "Wenn wir so spielen wie in den letzten Partien, haben wir keine Chance."

Terzic benötigt Erfolge auch persönlich ziemlich dringend. Seit Montag steht fest, dass er zur neuen Saison vom Gladbacher Trainer Rose abgelöst werden wird. Niederlagen in Sevilla und im Revierderby bei Schalke 04 am Samstag könnten seinen Abschied beschleunigen, weil Dutzende Millionen Euro Mindereinnahmen drohen, wenn der BVB die Champions League verpasst.

Sportdirektor Michael Zorc und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke würden da wohl nicht tatenlos zusehen, auch wenn die Suche nach einer Alternative für wenige Monate schwierig ist. Der Druck jedenfalls bleibt hoch, auf Terzic, auch auf die Mannschaft, die viel zu häufig lasch und wacklig auftritt.

"Wir vertrauen Edin. Wir gehen davon aus, dass wir mit ihm den Turnaround schaffen werden", betonte Zorc. Eine glühende nachträgliche Gunstbezeugung zum Valentinstag war das kaum, aber immerhin die Zusicherung, dass der 38-Jährige auf seiner ersten Profistation als Cheftrainer noch nicht akut gefährdet ist. Das Team steht zu Terzic: "Wir müssen einfach versuchen, den Matchplan einzuhalten, den wir vor dem Spiel bekommen, und uns daran halten", sagte Haaland.

Der 20-Jährige machte dem Verein die klare Ansage, dass eine Saison ohne Königsklasse keineswegs zu seinem Anspruch passt. "Die Champions League ist einfach der spannendste Wettbewerb. Ich habe die Erwartung an mich selbst, dass wir uns jedes Jahr qualifizieren", sagte er. Was ansonsten passiert, überließ er der Fantasie.

Zwei Champions-League-Spiele hat er mit dem BVB definitiv noch vor sich, zwei knifflige. Der Europa-League-Sieger Sevilla hat neun Pflichtspiele in Folge gewonnen, nur einen Punkt weniger als der FC Barcelona geholt und besitzt im Gegensatz zu den schwächelnden Dortmundern Bestform. "Es wird eine schwierige Herausforderung", sagte Terzic, aber die nächste Runde ist unser klares Ziel."

Marwin Hitz wird nach seinem Patzer gegen die TSG Hoffenheim (2:2) erneut im Dortmunder Tor stehen, denn Roman Bürki ist noch nicht fit. Auch Dan-Axel Zagadou und Thorgan Hazard fehlen. Thomas Delaney stieg aus erfreulichem Grunde nicht mit in den Sonderflieger: Die Ehefrau des dänischen Nationalspielers ist hochschwanger, das Paar erwartet sein erstes Kind.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Sevilla : Bono - Vidal, Kounde, Diego Carlos, Escudero - Jordan, Fernando, Rakitic - Suso, Gomez - En-Nesyri. - Trainer: Lopetegui

: Bono - Vidal, Kounde, Diego Carlos, Escudero - Jordan, Fernando, Rakitic - Suso, Gomez - En-Nesyri. - Trainer: Lopetegui Dortmund : Hitz - Can, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Reus - Reyna, Sancho - Haaland. - Trainer: Terzic

: Hitz - Can, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Reus - Reyna, Sancho - Haaland. - Trainer: Terzic Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER: Die Champions League auf einen Blick