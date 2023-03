Entlarvende TV-Bilder: PSG-Star Sergio Ramos soll Paris beleidigt haben

Das Ausscheiden in München bekam PSG-Innenverteidiger Sergio Ramos offenbar gar nicht gut.

WAS IST PASSIERT? Sergio Ramos hat nach dem Ausscheiden mit Paris Saint-Germain aus der Champions League gegen den FC Bayern seinem Frust freien Lauf gelassen – und sich dabei offensichtlich im Ton vergriffen.

WAS WURDE GESAGT? Auf Bildern von Movistar Fútbol ist zu erkennen, wie der spanische Abwehrstar nach Spielschluss flucht. Der TV-Sender hat die Bilder untertitelt und demnach sagte Ramos: "F*** die H***, die Paris geboren hat. Wi**ser."

Später drückte der ehemalige spanische Nationalspieler sich etwas gewählter aus, als er sich bei den PSG-Fans entschuldigte: "Wir und sie sind tief enttäuscht. Wir hatte kein Champions-League-Niveau. (…) Champions werden aus Niederlagen wiedergeboren und durch Widrigkeiten geschmiedet. Wir werden zurückkommen."

WAS IST DER HINTERGRUND? PSG schied nach zwei Niederlagen gegen die Bayern (0:1, 0:2) im Achtelfinale der Königsklasse aus. Wieder einmal also endete der große Traum vom Gewinn der Champions League für den französischen Edelklub früh.

Ramos, der sich kurz vor dem Ende ein kleines Scharmützel an der Mittellinie mit Thomas Müller lieferte, gewann die Champions-League zwar bereits viermal mit Real Madrid, ist aber auch für sein manchmal überbordendes Temperament bekannt. Nach dem Hinspiel etwa schubste er einen Fotografen im Parc des Princes beiseite.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ramos absolvierte in seinem zweiten Jahr bei PSG bisher 35 Pflichtspiele. Darin gelangen ihm zwei Tore und ein Assist.



DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Das nächste Spiel steht für Ramos und Co. am kommenden Samstag auf dem Programm. Dann geht es für PSG in der Ligue 1 zum Auswärtsspiel bei Stade Brest.