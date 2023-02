Nach PSG vs. Bayern: Wütender Sergio Ramos schubst Fotografen

Sergio Ramos unterlag den Bayern am Dienstagabend mit PSG mit 0:1. Seinen Frust ließ der Verteidiger auch an einem Fotografen aus.

WAS IST PASSIERT? Innenverteidiger Sergio Ramos von Paris Saint-Germain hat sich nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern München im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstagabend zu einer unschönen Szene hinreißen lassen. Als die PSG-Stars sich im Nachgang der Partie vor der Tribüne bei ihren Fans für die Unterstützung bedankten, schubste Ramos einen der Fotografen heftig.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie in einem Video auf Twitter zu sehen ist, kam der Fotograf dem spanischen Abwehrspieler mit seiner Kamera sehr nahe. Als es Ramos zu eng wurde, drehte er sich wütend um und schubste den Fotografen weg, der sich daraufhin mit seinen Kollegen etwas weiter von den Spielern entfernte.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Durch die 0:1-Niederlage reisen Ramos und Co. mit einer schwierigen Ausgangsposition zum Rückspiel in München. Dieses steigt am 8. März in der Allianz-Arena.

Für den französischen Meister wäre es eine herbe Enttäuschung, zum zweiten Mal in Folge bereits im Achtelfinale der Königsklasse zu scheitern.