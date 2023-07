"Er ist keine Option": Sergio Ramos kehrt nach dem Abschied von PSG nicht zum FC Sevilla zurück

Angeblich wünscht sich Sergio Ramos ein erneutes Engagement in Sevilla. Der Klub aber hat andere Pläne.

WAS IST PASSIERT? Der FC Sevilla hat kein Interesse daran, Sergio Ramos in diesem Sommer zurückzuholen. Vize-Präsident José Maréa del Nido Carrasco betonte in der As, dass der 37-Jährige kein Kandidat bei den Andalusiern für einen Wechsel zur kommenden Saison ist.

WAS WURDE GESAGT? Angesprochen auf eine mögliche Ramos-Rückkehr sagte del Nido Carrasco: "Nein, nein. Ramos ist heute keine Option für uns. Wir pflegen eine gute Beziehung zu seinem Bruder Rene (auch Ramos' Berater, d. Red.). Er vertritt auch Óscar Rodríguez, einen unserer Spieler. Aber wegen Sergio gibt es keine Gespräche. Er ist ein toller Spieler, der in unserer Akademie groß wurde. Aber Stand heute ist das keine Option für uns."

WAS IST DER HINTERGRUND? Ramos ist nach seinem Abschied von PSG auf der Suche nach einem neuen Klub. Die Marca berichtete Mitte Juni, der Innenverteidiger wolle gerne nach Sevilla, wo er seine erfolgreiche Profikarriere startete, zurückkehren.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat Ramos aktuell drei Offerten vorliegen. Lionel Messis neuer Klub Inter Miami aus der MLS soll sich ebenso um den Routinier bemühen wie zwei Vereine aus Saudi-Arabien. Ramos werde seine Entscheidung nach Absprache mit seiner Familie treffen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Ramos stammt aus der Jugend des FC Sevilla, wo er es 2004 in den Profikader schaffte. 2005 verpflichtete ihn Real Madrid für 27 Millionen Euro Ablöse. Nach 16 Jahren in der spanischen Hauptstadt wechselte Ramos 2021 ablösefrei zu PSG. Dort lief sein Vertrag vor wenigen Tagen aus, er ist ablösefrei zu haben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

Imago Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der vergangenen Saison kam der ehemalige Welt- und Europameister in 45 Pflichtspielen für PSG zum Einsatz. Dabei erzielte er vier Tore und lieferte einen Assist.