Jordi Alba und Sergio Ramos könnten Lionel Messi offenbar zu Inter Miami folgen

Nach Busquets könnten zwei weitere Weggefährten von Messi zu Inter Miami in die MLS nach Übersee wechseln.

WAS IST PASSIERT? Jordi Alba (34) und Sergio Ramos (37) stehen offenbar vor einem Wechsel zu Inter Miami in die MLS. Das berichtet die spanische Zeitung Sport.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach befindet sich der Klub von Lionel Messi wohl bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Alba. Und das Team aus Florida soll auch schon mit Ramos verhandeln.

Nach Sergio Busquets würde Messi in Alba und Ramos, deren Verträge beim FC Barcelona bzw. Paris Saint-Germain beide ausgelaufen sind, zwei weitere Ex-Teamkollegen wiedersehen.

Darüber hinaus kennen sich Busquets, Alba und Ramos aus der spanischen Nationalmannschaft. Außerdem kennt Miami-Trainer Gerardo "Tata" Martino erstere beiden aus seiner Zeit beim FC Barcelona.

Der Argentinier hatte für eine Saison an der Seitenlinie der Katalanen gestanden. Zudem trainierte Martino die argentinische Nationalmannschaft.

WAS IST DIE TRANSFERGESCHICHTE? Alba war in den vergangenen Wochen auch mit einigen Vereinen aus Europa in Verbindung gebracht worden. Atlético Madrid, Inter Mailand, Benfica Lissabon und der FC Sevilla sollen Interesse an dem Linksverteidiger gezeigt haben. Auch gab es Gerüchte um einen Wechsel nach Saudi-Arabien.

Letzteres gilt auch für Ramos, der seinen Vertrag bei PSG dem Vernehmen nach gerne verlängert hätte, eine Einigung kam aber nicht zustande. Nun soll sich der Innenverteidiger für die MLS entschieden haben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Sollten die Verpflichtungen von Alba und Ramos klappen, hätte Miami in kürzester Zeit drei Weltmeister und vier Spieler, die insgesamt zwölfmal die Champions League gewonnen haben, verpflichtet.