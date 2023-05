Vertragsverlängerung? Sergio Ramos erhält wohl Angebot von PSG

2021 kam Ramos von Real Madrid nach Paris. Verteidigt der Spanier auch über den Sommer hinaus bei den Franzosen?

WAS IST PASSIERT? Paris Saint-Germain hat Sergio Ramos offenbar ein konkretes Angebot zur Verlängerung seines Ende Juni auslaufenden Vertrages vorgelegt. Das berichtet die Marca.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach würde PSG den 37-jährigen Innenverteidiger gerne für ein weiteres Jahr an den Verein binden. Ramos' aktuelles Gehalt in Höhe von 9,5 Millionen Euro pro Jahr soll dabei jedoch halbiert werden.

Deutlich mehr könnte Ramos wohl bei Al-Hilal verdienen. Vor einigen Wochen hieß es von der Marca, der saudi-arabische Klub biete dem Weltmeister von 2010 30 Millionen Euro pro Saison an.

Dem Vernehmen nach will Ramos allerdings noch ein wenig auf höchstem europäischem Level und auch in der Champions League spielen. Ob ihm die Offerte von PSG dabei ausreicht, bleibt abzuwarten.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nach 16 Jahren bei Real Madrid war Ramos 2021 ablösefrei zu PSG gewechselt.

Nach einer von Verletzungen geprägten ersten Saison war der Spanier in der laufenden Spielzeit ein absoluter Leistungsträger beim französischen Meister. Bisher lief Ramos in 2022/23 insgesamt 43-mal für Paris auf, dabei gelangen ihm drei Tore.