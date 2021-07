FC Schalke 04, News und Gerüchte: Benefizspiel gegen den FC Bayern, Saisonauftakt gegen den HSV

Schalke und der FCB kicken für den guten Zweck und in der 2. Liga startet für die Knappen das Unternehmen Wiederaufstieg. Alle News zu S04 am Freitag.

Schalke 04, Transfers: Deshalb spielen Harit & Co. nicht

Viele Spieler wollen Schalke 04 nach dem Bundesliga-Abstieg noch verlassen, losgeworden ist S04 diese aber noch nicht. Damit sich keiner der Ladenhüter im Spiel verletzt, werden diese Spieler nicht mehr eingesetzt. Das verriet S04-Trainer Grammozis auf der Spieltagspressekonferenz. "Bei einigen Spielern steht der finanzielle Aspekt so im Vordergrund, dass ein Einsatz einfach nicht möglich ist", erklärte der Coach.

Zu den wechselwilligen Profis zählen unter anderem Armine Harit, Ozan Kabak, Omar Mascarell und Matija Nastasic. Bei Kabak gibt es zwar mehrere Interessenten, die gewünschte Ablösesumme wurde allerdings noch nicht geboten.

Schalke, News: Benefizspiel gegen Bayern München für Flutopfer

Schalke 04 wird gegen Rekordmeister Bayern München in einem Benefizpiel zugunsten der Flutopfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz antreten. Ein Termin für die Partie auf Schalke steht noch nicht fest.

Der FC Bayern leistet aber schon jetzt unabhängig von den Erlösen eine Soforthilfe in Höhe von einer Million Euro. 100.000 Euro gehen zudem an Unwettergeschädigte aus Bayern. "Die Bilder der Hochwasserkatastrophe haben uns schockiert. In so einer schrecklichen Situation müssen wir als Gesellschaft zusammenhalten. Fußball lebt auch sehr von Solidarität und sozialer Verantwortung", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer.

Gemeinsam helfen: Der #S04 empfängt den @FCBayern zu einem Benefizspiel zugunsten der Flutopfer in der VELTINS-Arena. — FC Schalke 04 (@s04) July 23, 2021

"Wir können uns den Schmerz und die Verzweiflung der Menschen, die in den Hochwassergebieten leben und um ihre Existenzen kämpfen, kaum vorstellen. Umso beeindruckender ist es, wie schnell sie den Blick nach vorne gerichtet haben, anpacken und ihre Städte und Dörfer Stück für Stück von den schweren Verwüstungen, die die Flut angerichtet hat, befreien", sagte Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel.

Beide Klubs würden mit dem Benefizspiel "ein wichtiges Signal in die Hochwassergebiete senden: Ihr seid nicht allein." Die Schalker versteigern zudem die Trikots des ersten Saisonspiels gegen den Hamburger SV. Der Erlös aus der Auktion kommt der "Aktion Deutschland Hilft" zugute.

Schalke, News: Michael Langer ersetzt Ralf Fährmann

Auf Schalke wurde in der vergangenen Tagen heiß diskutiert, wer den an Covid-erkrankten Ralf Fährmann für die nächsten Spiele ersetzen wird. Ex-U21-Nationalkeeper Markus Schubert war zuvor an Vitesse Arnheim verkauft worden. Die Königsblauen hatten daher nachgerüstet und Martin Fraisl verpflichtet. Die Frage war danach, ob Fraisl bereits am heutigen Freitag gegen den HSV im Tor stehen würde. Nun herrscht Klarheit.

"Michael Langer wird beginnen. Er hat ebenfalls eine sehr gute Vorbereitung gespielt und in den Testspielen immer wieder einen Schritt nach vorne gemacht", erklärte S04-Coach Dimitrios Grammozis.

Der 36-jährige Langer war 2017 aus Schweden nach Gelsenkirchen gewechselt. In dem Zeitraum bestritt er jedoch nur drei Partien für den Klub. In den Spielen kassierte er 12 Gegentore.

Schalke, News: So wird der Zweitliga-Auftakt gegen den HSV übertragen

Nach der Europameisterschaft ist vor der Rückkehr in den nationalen Spielbetrieb - und die 2. Bundesliga startet mit einem echten Kracher! Absteiger FC Schalke 04 trifft zum Auftakt am heutigen Freitag auf den Hamburger SV (HSV). Anstoß der Partie ist am 23. Juli um 20.30 Uhr.

