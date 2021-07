FC Schalke 04, News und Gerüchte: Drexler kommt aus Köln, Fraisl aus Den Haag - alle Infos zu S04 heute

Dominick Drexler kommt aus Köln nach Gelsenkirchen, Martin Fraisl wechselt von Den Haag zu Schalke. Alle News zu S04 am Mittwoch.

Der FC Schalke 04 heute am Mittwoch. Alle News rund um Königsblau gibt es hier.

Die Ereignisse der vergangenen Tage gibt es hier noch einmal zum Nachlesen.

Schalke 04 verpflichtet Torhüter Martin Fraisl

Schalke 04 hat den österreichischen Torhüter Martin Fraisl ablösefrei von ADO Den Haag verpflichtet und ihn mit einem Einjahresvertrag ausgetattet. Er erhält die Rückennummer 30.

"Aufgrund der Geschehnisse der vergangenen Tage hatten wir akuten Handlungsbedarf auf der Torhüterposition", erklärte Sportdirektor Rouven Schröder. "Martin Fraisl war extrem motiviert und angetan, als wir mit ihm über ein Engagement bei Schalke 04 gesprochen haben. In der abgelaufenen Saison hat er nach seinem Wechsel zu Den Haag eine sehr gute Halbsaison in der Eredivisie gespielt. Wir sind überzeugt davon, dass er ein starker und ehrgeiziger Herausforderer für Michael und Ralf sein wird."

Fraisl kennt die 2. Bundesliga aus seinen gut 18 Monaten beim SV Sandhausen. Für den Club aus Baden- Württemberg stand der gebürtige Wiener insgesamt 45 Mal zwischen den Pfosten. Zuletzt lief er ein halbes Jahr für ADO Den Haag auf und sammelte 15 Einsätze in der Eredivisie - zuletzt sogar als Kapitän.

Verstärkung zwischen den Pfosten: Martin #Fraisl schließt sich dem #S04 an und komplettiert das Torhüter-Trio der Königsblauen 🧤



Willkommen auf Schalke, Martin! 👋 — FC Schalke 04 (@s04) July 21, 2021

Schalke 04, Transfer: S04 holt mit Dominick Drexler nächsten Bundesligaprofi

Dominick Drexler (31) vom 1. FC Köln wechselt zum Zweitligisten FC Schalke 04. Das bestätigte Königsblau am Mittwoch. Drexlers Vertrag beim Domstadtklub war eigentlich noch bis 2022 datiert, auf Schalke unterschrieb er nun aber einen Zweijahresvertrag. Er wird mit der Rückennummer 24 auflaufen.

"Mit Dominick haben wir unseren Wunschspieler für das offensive Mittelfeld gefunden“, wird Sportdirektor Rouven Schröder in der offiziellen Bekanntgabe zitiert. "Er bringt eine hohe Spielintelligenz mit, was das Spiel mit und ohne Ball betrifft. Er ist unheimlich kreativ, weiß sich auch in engen Räumen durchzusetzen. 55 Torbeteiligungen in 97 Zweitligaspielen unterstreichen, wie wertvoll er für die Mannschaft werden kann."

Unterschrift gesetzt, Transfer fix! Dominick #Drexler wechselt mit sofortiger Wirkung vom @fckoeln zum #S04 💪



Willkommen auf Schalke, Dominick! 👋 — FC Schalke 04 (@s04) July 21, 2021

"Als sich Schalke 04 bei mir gemeldet hat, musste ich nicht lange überlegen. Ich freue mich sehr darauf, die Mannschaft möglichst schnell kennenzulernen und vielleicht schon am Freitag gegen den HSV zum Kader zu gehören", sagte Drexler selbst zum Transfer.

Schalke 04, News und Gerüchte: Weitere Tests bei S04 alle negativ

Nachdem beim FC Schalke 04 zuletzt Ralf Fährmann positiv auf Corona getestet wurde, isolierte sich der Klub sicherheitshalber zunächst selbst. Nun wurden am Mittwoch weitere Tests auf COVID-19 durchgeführt - allesamt fielen sie negativ aus.

Das Auftaktspiel der 2. Liga gegen den Hamburger SV am Freitagabend (20.30 Uhr live im TV und LIVE-STREAM) dürfte also wie geplant stattfinden.

#S04 -Update: Die weiteren Covid-19-Testungen der Lizenzspielerabteilung im Quarantäne-Trainingslager fielen am heutigen Mittwoch allesamt negativ aus. — FC Schalke 04 (@s04) July 21, 2021

Schalke 04, News: Besondere Impfangebote für Fans

Die Revierklubs Borussia Dortmund und Schalke 04 unterbreiten den Fußballfans besondere Impfangebote. Beim DFB-Pokalsieger BVB besteht ab Donnerstag im Signal Iduna Park eine Impfmöglichkeit, im Anschluss können die Anhänger einen Spaziergang im Stadion und ein Foto mit dem DFB-Pokal machen.

Zum ersten Saisonspiel des Zweitligisten Schalke am kommenden Freitag wird zudem der Impfbus der Stadt Gelsenkirchen an der Arena halt machen. Die Anhänger haben dann im Rahmen des Topspiels gegen den Hamburger SV die Möglichkeit zur Schutzimpfung. Der Bus wird von 18.00 bis 22.30 Uhr vor Treppenhaus 9 stehen.

"Jede geimpfte Person bringt uns alle ein Stück näher zurück zur Normalität", sagte Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel: "Wir hoffen, dass sich viele Schalker, die es noch nicht getan haben, impfen lassen." Eine Anmeldung vorab ist nicht nötig. Es werden nur Erstimpfungen durchgeführt, dabei wird der Impfstoff von BioNTech/Pfizer verwendet.

Beim BVB stehen die Vakzine von BioNTech und Johnson & Johnson zur Verfügung. Mit Blick auf den Herbst und mögliche steigende Inzidenzzahlen sei es wichtig, "den Impfschutz in der Bevölkerung so groß wie möglich zu gestalten", teilte die Borussia mit. Das könne die Chance auf die Rückkehr möglichst vieler Fans zu den Spielen erhöhen. (SID)

Schalke 04 in der 2. Liga, Übertragung: Unterhaus kehrt ins Free-TV zurück

Nach vier Jahren Abstinenz zeigt Sport1 ab der kommenden Saison wieder das Topspiel der 2. Bundesliga. Auch Sat.1 ist am Start. Allerdings müssen sich die Fans jetzt an eine neue Sendezeit gewöhnen.

Köln (SID) Zweitliga-Fans dürften sich gefreut haben, als die Rückkehr des Topspiels ins Free-TV beschlossen wurde. Vier lange Jahre mussten sie jetzt entweder verzichten oder ein Sky-Abo abschließen, um wenigstens ab und an ihre Mannschaft sehen zu können. Am Freitag und Samstag ist die Durststrecke aber beendet.

Sat.1 überträgt am Freitag das Eröffnungsspiel zwischen Schalke 04 und dem Hamburger SV, und ab Samstag zeigt Sport1 wie an insgesamt 33 Saison-Spieltagen eine Partie live im Free-TV. Alle Zweitligaspielen sind außerdem wie gehabt beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Zwar wird es nicht mehr das obligatorische Montagabendspiel sein, wie es von 1993 bis 2017 fast ein Vierteljahrhundert bei Sport1 (zuvor DSF) und Fans Tradition war. Dafür zeigen die Münchner nun das neu geschaffene Samstagabendspiel mit Anstoß um 20.30 Uhr und können so ihre alte Erfolgsgeschichte fortführen.

Den Auftakt für diese neue Ära bildet eines von vielen Nordderbys in dieser Saison zwischen Bundesliga-Absteiger Werder Bremen und Hannover 96. Und auch danach geht es munter mit den Traditionsduellen weiter. Am fünften Spieltag empfängt Schalke 04 Fortuna Düsseldorf, ehe am siebten Spieltag das große Nordderby mit Bremen gegen den Hamburger SV die Zuschauer erwartet.

"Einen größeren Unterhaltungswert für die erste Saison mit dem neuen Topspiel-Sendeplatz hätten wir uns alle nicht wünschen können bei dieser Top-Besetzung der 2. Liga – und den gab es auch noch nie in so einer Konstellation", sagte Sport1-Vorstandschef Olaf Schröder im SID-Interview.

Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk ergänzte: "Bei so vielen Klubs mit großer Erfolgsgeschichte und fantastischen Fans werden das jede Woche Knaller-Duelle, besonders bei unseren Topspielen am Samstagabend – hoffentlich endlich wieder mit toller Stimmung in den Stadien."

Tatsächlich hätten sich Sat.1 und Sport1 wohl kaum einen besseren Einstieg wünschen können. Durch die beiden Absteiger Schalke 04 und Werder Bremen hat die ohnehin starke 2. Liga nochmals deutlich an Attraktivität und Zuschauerinteresse gewonnen.

Ob allerdings auch die Einschaltquoten mit dem neuen Spiel am Samstagabend und der Rückkehr ins Free-TV ähnlich hoch liegen werden wie damals, bleibt erstmal abzuwarten.

Die Montagabendspiele hatten in der Regel über eine Million Zuschauer verfolgt. Nach dem Verlust der 2. Liga 2017 versuchte Sport1, den Sendeplatz mit Live-Übertragungen aus den Regionalligen zu füllen, was mitunter gut gelungen ist.

Doch Sport1 will nun noch mehr anbieten um wie sie selbst sagen "die erstklassigste 2. Liga" umfangreich zu präsentieren. Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele werden am Sonntagmorgen um 7.00 bzw. 9.00 Uhr gezeigt.

Zusätzlich zum wiedergewonnen Live-Spiel und den regelmäßigen Highlight-Sendungen wird Sport1 an den ersten beiden Spieltagen eine spezielle Talksendung für das Unterhaus anbieten. Diese wird zunächst sonntags auf dem Sendeplatz vom Doppelpass ausgestrahlt.

Schalke 04, Spielplan: Die ersten Pflichtspiele der Saison 2021/22