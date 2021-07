Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV)? Die Übertragung der 2. Bundesliga

Zwei Favoriten um den Aufstieg treffen am 1. Spieltag der 2. Bundesliga aufeinander. Wer zeigt / überträgt Schalke 04 gegen den Hamburger SV (HSV)?

Nach der Europameisterschaft ist vor der Rückkehr in den nationalen Spielbetrieb - und die 2. Bundesliga startet mit einem echten Kracher! Absteiger FC Schalke 04 trifft zum Auftakt am Freitag auf den Hamburger SV (HSV). Anstoß der Partie ist am 23. Juli um 20.30 Uhr.

Im Mittelpunkt der Partie steht Torjäger Simon Terodde, der im Vorjahr den Aufstieg mit den Hamburgern verpasste und dieses Ziel nun mit den Königsblauen erreichen will.

Beide Mannschaften haben ihre Generalprobe vor dem Zweitligaauftakt gewonnen. Schalke bezwang Vitesse Arnheim mit 3:2, der HSV schlug den FC Basel mit 1:0.

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. Hamburger SV (HSV)? Goal liefert alle Informationen zum Auftakt der 2. Bundesliga!

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV)? Die 2. Bundesliga im Überblick

Begegnung Schalke 04 vs. Hamburger SV (HSV) Datum 23.07.2021 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Veltins-Arena, Gelsenkirchen Zuschauer bis zu 25.000

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV)? Die Rechte der 2. Bundesliga

Vor jeder neuen Spielzeit stellen sich Fans die Frage, bei welchen Anbietern die 2. Bundesliga gezeigt / übertragen wird. 2021/22 werden insgesamt drei Sender Rechte am deutschen Unterhaus haben.

Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Spiele der 2. Bundesliga einzeln oder in einer Konferenz - darunter auch Schalke 04 gegen den HSV. Doch auch im Free-TV kann man den Zweitligakracher verfolgen, denn Sat.1 darf das Auftaktspiel aus den ersten beiden Ligen, den 17. und 18. Spieltag aus der Bundesliga und die vier Relegationsspiele zeigen.

Zu guter Letzt ist noch Sport1 zu nennen, dort werden 33 Partien der neuen Anstoßzeit am Samstagabend aus der 2. Liga gesendet.

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV) im TV?

Wie bereits erwähnt haben Fans der 2. Bundesliga am Freitag zwei Möglichkeiten, das Eröffnungsspiel zu sehen.

Cheftrainer Tim #Walter hat entschieden: Sebastian #Schonlau wird den HSV in der Saison 2021/22 als Kapitän anführen. Tim #Leibold wird Vize-Kapitän.



Zur Meldung mit allen Aussagen unseres Cheftrainers und der Spieler ➡ https://t.co/p9uB3x7bLu #nurderHSV 🔷 — Hamburger SV (@HSV) July 17, 2021

Die gute Nachricht vorab: Schalke 04 vs. Hamburger SV (HSV) wird nicht nur im Pay-TV laufen.

Sat.1 zeigt / überträgt Schalke 04 vs. Hamburger SV (HSV) im Free-TV

Die 1. und 2. Bundesliga ist zurück bei Sat.1, insgesamt neun Spiel darf der Sender pro Saison live übertragen. Das Eröffnungsspiel aus beiden Ligen ist Teil des Rechtepakets.

Bereits um 19 Uhr startet der Free-TV-Sender mit der Vorberichterstattung zu Schalke gegen den HSV. Zum "ran Fußball"-Team gehören unter anderem Moderator Matthias Opdenhövel und Kult-Kommentator Wolff-Christoph Fuss.

Ab 20.30 Uhr rollt dann der Ball in der Veltins-Arena.

Sky zeigt / überträgt Schalke 04 vs. Hamburger SV (HSV) im Pay-TV

Seit vielen Jahren hat Pay-TV-Sender Sky die Rechte an der 2. Bundesliga. Wer nicht nur das Eröffnungsspiel und die Partien am Samstagabend sehen will, kommt um ein kostenpflichtiges Abonnement beim Sender aus Unterföhring nicht herum.

Sky zeigt / überträgt Schalke gegen den HSV am Freitagabend auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Ab 20 Uhr werden Fans auf die Partie eingestimmt, pünktlich zum Anpfiff kommentiert Hansi Küpper das Spielgeschehen.

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV) im LIVE-STREAM?

Im Internet gibt es noch mehr Möglichkeiten als im TV, denn Schalke 04 gegen den Hamburger SV (SV) wird gleich von drei Anbietern im LIVE-STREAM übertragen.

Sat.1 zeigt / überträgt Schalke 04 vs. Hamburger SV (HSV) im kostenlosen LIVE-STREAM auf ran.de

ran.de dürfte vor allem den NFL-Fans in den letzten Jahren ein Begriff geworden sein. Auch die U21-Europameisterschaft im Fußball konnte man dort verfolgen.

Nun ist auch die Bundesliga zurück bei ran - oben erwähnte Sat.1-Übertragung läuft dort im kostenlosen LIVE-STREAM.

Ihr wollt nicht für die Partie Schalke 04 gegen den HSV bezahlen? ran.de zeigt / überträgt das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga kostenlos! Hier geht's zum LIVE-STREAM!

💉 Am Freitag (23.7.) fährt der Impfbus der Stadt Gelsenkirchen auf dem Arenaring der @VELTINSarena vor 🚌



Stadionbesucher des ersten #S04-Heimspiels haben so die Möglichkeit, sich im Vorfeld gegen das Corona-Virus impfen zu lassen - mehr dazu auf https://t.co/tgdrSrMRHZ ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) July 20, 2021

Sky zeigt / überträgt Schalke 04 vs. Hamburger SV (HSV) im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket

Sky bietet Fans zwei Optionen an, die Übertragung aus dem Pay-TV auf das mobile Endgerät zu bekommen. Sky Go ist ein kostenloses Extra für alle Kunden mit einem TV-Abonnement.

Sky Ticket ist für alle Anhänger, die sich nicht langfristig binden wollen. Bei Sky Ticket gibt es die Möglichkeit, monatlich zu kündigen. Bei Sky ist die Übertragung von Schalke 04 vs. Hamburger SV (HSV) im LIVE-STREAM und TV identisch.

Alle Informationen zu Sky Go und Sky Ticket gibt es auf der Homepage des Senders.

OneFootball zeigt / überträgt Schalke 04 vs. Hamburger SV (HSV) im LIVE-STREAM

Die Fußball-App OneFootball kooperiert mit Sky. Alle Partien der 2. Bundesliga gibt es dort ohne Abo für 3,99 Euro pro Einzelspiel.

Kurzentschlossene können Schalke gegen den HSV auf diesem Weg ganz entspannt auf ihrem Smartphone verfolgen. Die App steht kostenlos in allen Stores zum Download bereit.

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV) im TV und LIVE-STREAM? Der Überblick

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 gegen HSV heute live ... ... im TV: Sat.1, Sky ... im LIVE-STREAM: ran.de, Sky Go, Sky Ticket, OneFootball ... im LIVE-TICKER: Goal

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV)? Die Opta-Fakten zur Partie