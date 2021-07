FC Schalke 04, News und Gerüchte: Preis für Kabak offenbar gesenkt, Grammozis über Personallage vor HSV-Spiel

Kabak soll Schalke unbedingt noch verlassen, Grammozis spricht über die Personallage vor dem HSV-Spiel. Alle News zu S04 am Donnerstag.

Der FC Schalke 04 heute am Donnerstag. Alle News rund um Königsblau gibt es hier.

Die Ereignisse der vergangenen Tage gibt es hier noch einmal zum Nachlesen.

Schalke 04, Gerücht: S04 senkt angeblich die Preisforderung für Kabak

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 ist offenbar bereit, die Preisforderung für Innenverteidiger Ozan Kabak zu senken.

Wie der englische Guardian berichtet, soll der Türke mittlerweile für 12 bis 14 Millionen Euro zu haben sein. Damit würden die Knappen immerhin kein wirkliches Verlustgeschäft eingehen: 2019 hatte man Kabak für 15 Millionen Euro aus Stuttgart geholt, zudem muss noch die Gebühr von einer Million durch die Leihe an den FC Liverpool einberechnet werden.

Schalke reagiert mit der Preissenkung offenbar auf den Umstand, dass man wohl zu einem höheren Preis keinen Abnehmer für den 21-Jährigen findet. Laut Sportitalia habe der bisherige Interessent Leicester City lediglich einen einstelligen Millionenbetrag für Kabak überweisen wollen. Aktuell berichtet der Guardian , dass Verhandlungen mit Crystal Palace begonnen haben. Dass Schalke den Innenverteidiger dringend in diesem Sommer verkaufen will, gilt als sicher.

Schalke trotz Corona-Sorgen: "Wir jammern nicht rum"

Nach dem positiven Coronatest von Torhüter Ralf Fährmann hat Fußball-Bundesliga-Absteiger Schalke 04 keinen weiteren Coronafall zu vermelden. Einen Tag vor dem Zweitliga-Saisonauftakt gegen den Hamburger SV (Freitag, 20.30 Uhr LIVE im TICKER ) war eine zweite Testreihe im Rahmen des freiwilligen Quarantäne-Trainingslagers des Klubs erneut negativ, wie S04 am Donnerstagmorgen mitteilte.

"Ich würde lügen, wenn ich sage, dass uns das unangetastet gelassen hat", sagte Trainer Dimitrios Grammozis auf der Pressekonferenz am Donnerstag: "Aber wir jammern nicht rum. Trotz der speziellen Situation finde ich es sehr positiv, wie wir das hingenommen haben."

Trotz der Verpflichtung des Österreichers Martin Fraisl am Mittwoch wird Routinier Michael Langer gegen den HSV im Tor stehen, wie Grammozis bestätigte.

Am Montag hatte Schalke aufgrund des positiven Schnelltests von Fährmann sein Nachmittagstraining abgesagt, der PCR-Test bestätigte den Verdacht. Am Dienstag begab sich die Mannschaft daraufhin in ein Kurz-Trainingslager, "um mögliche Infektionsketten zu verhindern".

(Quelle: SID)

Schalke 04, News: Grammozis spricht über Personallage vor HSV-Spiel

Dimitrios Grammozis, Trainer von Schalke 04, hat vor dem ersten Zweitliga-Spieltag über die Personallage bei den Königsblauen gesprochen.

Bei der Pressekonferenz zum Spiel gab er an, dass nach Ralf Fährmanns positivem Corona-Test Michael Langer und nicht etwa der neuvepflichtete Martin Fraisl im Schalker Tor stehen wird. Langer habe "eine sehr gute Vorbereitung gespielt und in den Testspielen immer wieder einen Schritt nach vorne gemacht", so Grammozis.

Der Coach muss außerdem auf Abwehrspieler Salif Sane verzichten, der sich in der Reha befindet.

Zum Start in die Zweitligasaison sagte Grammozis: "Die 2. Liga ist herausfordernd und intensiv. Die Vorbereitung hat viel Positives gezeigt. Jetzt müssen wir den Rückenwind mitnehmen. Es kommt ein guter Gegner in unser Stadion, unsere Fans sind da - und wir haben richtig Bock auf die Partie."

#Grammozis zum Personal: Dass Ralf #Fährmann kurzfristig ausfällt, ist sehr schade, da er eine tolle Vorbereitung gespielt hat. #Sané befindet sich noch in der Reha. Ansonsten sind alle Jungs, die wir in Billerbeck dabei hatten, auf einem guten Niveau. #S04 | #S04PK | #S04HSV — FC Schalke 04 (@s04) July 22, 2021

Schalke 04, Spielplan: Die ersten Pflichtspiele der Saison 2021/22