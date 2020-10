Schalke 04, News und Gerüchte: Milan weiter an Kabak interessiert, Tönnies-Bild in München "verheerend"

Milan ist offenbar weiterhin an Kabak interessiert. Tönnies wird laut Marketingchef Jobst keinesfalls zu S04 zurückkehren. Alle Schalke-News heute.

Schalkes Innenverteidiger Ozan Kabak wurde im vergangenen Sommer vermehrt mit einem Abschied aus Gelsenkirchen in Verbindung gebracht worden - auch die AC Milan zählte zum Kreis der Interessenten.

Nun planen die Rossoneri im Werben um den türkischen Innenverteidiger offenbar eine neue Offerte im kommenden Transferfenster.

Außerdem: S04-Marketingchef Alexander Jobst bekräftigt, dass Clemens Tönnies nach seinem Rücktritt nicht mehr zu den Königsblauen zurückkehren.

Der am Dienstag: In diesem Artikel findet Ihr heute alle News und Gerüchte rund um S04.

Schalke-Verteidiger Kabak offenbar weiter im Visier von Milan

Die zeigt offenbar weiterhin Interesse an einer Verpflichtung des türkischen Nationalspielers Ozan Kabak vom FC Schalke 04.

Italienischen Medienberichten zufolge bereiten die Rossoneri, die bereits im Sommer Interesse am 20-Jährige bekundet hatten, ein neues Transferangebot im Januar vor.

Kabak war im Sommer 2019 vom nach Gelsenkirchen gewechselt und absolvierte seither 30 Pflichtspiele für die Knappen (drei Tore, ein Assist). Sein Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2024.

FC Schalke 04 - Jobst: "Tönnies hat keine Funktion mehr auf Schalke"

Der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende des FC Schalke 04, Clemens Tönnies, wird nach seinem Rücktritt nicht mehr zu den Königsblauen zurückkehren. Das bestätigte Marketingchef Alexander Jobst im Interview mit dem kicker. Der 64-Jährige hatte durch seinen Aufenthalt beim Eröffnungsspiel (0:8 gegen den FC Bayern) für Diskussionen in den Reihen der Fans gesorgt.

"Dieses Bild war natürlich verheerend. Wir wollten jedoch keine Diskussion vor den Kameras. So entstand eine Botschaft, die mit der Realität nichts zu tun hat. Fakt ist: Er hat im Sommer entschieden, von seinem Aufsichtsratsvorsitz zurückzutreten, und hat seitdem keine offizielle Funktion mehr auf Schalke. Auch - und das ist ganz wichtig - keine inoffizielle", sagte Jobst. Tönnies selbst hatte kürzlich gesagt, "nie mehr" für den Verein zu arbeiten.

"Das Konzept zur Zukunft von Schalke 04 hat keinen Bezug zu Clemens Tönnies, weder in einem Amt noch als potenzieller Investor. Nicht umsonst haben Jochen Schneider und ich nach dem Rücktritt von Clemens Tönnies von einer Zäsur für den Verein gesprochen", erklärte Jobst.

Schalke habe Tönnies zwar "unglaublich viel zu verdanken, aber jetzt beginnt die neue Zeit für Schalke", betonte Jobst: "Unter Jens Buchta als Vorsitzendem des Aufsichtsrats ist etwa eine neue Führungskultur entstanden, die wir begrüßen. Wir tragen als Vorstand eine große Verantwortung, und in jeder Veränderung liegt auch eine Chance. Wenn sich dieser große Verein mit seiner Kraft auf das Wesentliche besinnt und nach vorne blickt, dann sehe ich eine erfolgreiche Zukunft für Schalke."

FC Schalke 04 - Amine Harit über Mark Uth: "Sehe uns nicht als Konkurrenten"

Der marokkanische Nationalspieler Amine Harit erachtet Schalke-Rückkehrer Mark Uth nicht als direkten Konkurrenten bei den Knappen.

"Ich sehe uns nicht als Konkurrenten", sagte der 23-Jährige im kicker -Interview. Schalke-Trainer Manuel Baum hatte Uth zuletzt beim 5:1-Testpielsieg gegen den auf Harits angestammter Position im Zentrum auflaufen lassen. Der Angreifer erzielte drei Tore in der Partie.

Harit betonte zwar, dass er "am liebsten im Zentrum" spiele. Allerdings hätte er "aber auch kein Problem damit, nach links oder rechts auszuweichen". So könnten die beiden schließlich "gemeinsam auf dem Feld helfen".

Der Marokkaner stand in den -Partien gegen und zuletzt nicht zur Verfügung, da er sich in Quarantäne wegen einer Corona-Erkrankung in seinem Umfeld befand.

