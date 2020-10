Schalke 04, News und Gerüchte: Harit sieht Uth nicht als Konkurrenten, Thon glaubt an Wende unter Baum - alles zu S04 heute

Olaf Thon hält große Stücke auf den neuen Schalke-Trainer Manuel Baum. Amine Harit sieht Mark Uth nicht als direkten Konkurrenten. Alle S04-News.

Schalke-Ikone Olaf Thon glaubt daran, dass die Knappen unter dem neuen Trainer Manuel Baum künftig die sportliche Wende hinbekommen können. Derweil spricht Amine Harit über Schalke-Rückkehrer Mark Uth, der zuletzt in einem Testspiel auf der angestammten Position des Marokkaners auflief und direkt dreimal traf.

Außerdem: S04 arbeitet an einem Ausgliederungskonzept.

Der am Montag: In diesem Artikel findet Ihr heute alle News und Gerüchte rund um S04.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

FC Schalke 04: Olaf Thon glaubt an Wende unter Manuel Baum

Der ehemalige Schalke-Profi und Weltmeister von 1990 Olaf Thon gibt sich zuversichtlich nach der Entlassung von David Wagner. Es seien "ganz neue Zeiten angebrochen, und ich bin wirklich mal sehr gespannt, wie sich die neue Mannschaft schlägt", schrieb Thon in einer kicker -Kolumne. Die Verpflichtung von Rechtsverteidiger Kilian Ludewig (Red Bull Salzburg) zeige, "wohin der Weg gehen soll, mit jungen, unverbrauchten Spielern".

Die Spieler müssten "natürlich auch günstig" sein, "große finanzielle Sprünge kann sich Schalke nicht mehr erlauben", erklärte Thon. Die Knappen sieht er bei Trainer Manuel Baum zudem "in guten Händen".

Thon weiter: "Er ist ein Fußball-Lehrer, der das Geschehen gut analysieren kann, der ja auch bei deutschen U-Nationalmannschaften gute Arbeit geleistet hat. Er hat sich auch in der Öffentlichkeit gut verkauft und gibt einen klaren Weg vor. Baum steht für einen gepflegten Spielaufbau." Er traue Baum zu, "dass mit ihm der freie Fall auf Schalke gestoppt werden kann".

FC Schalke 04 - Amine Harit über Mark Uth: "Sehe uns nicht als Konkurrenten"

Der marokkanische Nationalspieler Amine Harit erachtet Schalke-Rückkehrer Mark Uth nicht als direkten Konkurrenten bei den Knappen.

"Ich sehe uns nicht als Konkurrenten", sagte der 23-Jährige im kicker -Interview. Schalke-Trainer Manuel Baum hatte Uth zuletzt beim 5:1-Testpielsieg gegen den auf Harits angestammter Position im Zentrum auflaufen lassen. Der Angreifer erzielte drei Tore in der Partie.

Harit betonte zwar, dass er "am liebsten im Zentrum" spiele. Allerdings hätte er "aber auch kein Problem damit, nach links oder rechts auszuweichen". So könnten die beiden schließlich "gemeinsam auf dem Feld helfen".

Der Marokkaner stand in den -Partien gegen und zuletzt nicht zur Verfügung, da er sich in Quarantäne wegen einer Corona-Erkrankung in seinem Umfeld befand.

Schalke 04 arbeitet an Konzept für Ausgliederung

Der FC Schalke 04 arbeitet an einem Konzept zur Ausgliederung der Profiabteilung. Das bestätigten die Vorstände Alexander Jobst und Jochen Schneider in einem Interview mit dem kicker . Laut Marketing-Chef Jobst stehe der Klub langfristig vor "einer Gabelung, an der es zwei Wege für uns gibt.“

"Entweder wir verabschieden uns von unseren langfristigen sportlichen Zielen - dann können wir weitermachen wie bisher. Oder aber wir wollen auch in Zukunft ein ambitionierter Verein sein, dann müssen wir uns mit einer Strukturveränderung beschäftigen", erklärte 47-jährige Sportökonom.

Jobst führte aus: "Wir arbeiten derzeit an einem Konzept, um dem FC Schalke 04 eine Struktur zu geben, die zum einen zu 104 Prozent zu unserem Verein passt, es uns zum anderen aber ermöglicht, langfristig wieder höhere Ziele in Angriff zu nehmen." Dabei sei man sich bewusst, dass dieser Prozess Zeit benötige.

Die Schalker Anhänger sollen dabei ebenfalls involviert werden. "Sobald wir die Vorarbeiten abgeschlossen haben, werden wir unsere Fans und Mitglieder einbinden, das Für und Wider gemeinsam abwägen und uns in aller Ruhe detailliert austauschen", betonte Jobst.

Schon länger wird auf Schalke über eine mögliche Ausgliederung gesprochen, womit der Klub unter den Mitgliedern immer wieder auf Widerstand gestoßen ist. Jobst ist dennoch zuversichtlich. "Lautstärke ist nicht immer repräsentativ", erklärte er. Er nehme wahr, dass eine Mehrzahl der Mitglieder bereit sei, "darüber zu diskutieren. Die Corona-Pandemie hat diese Bereitschaft nach meinem Gefühl zusätzlich erhöht."

Jobst stellte zudem klar, dass das Konzept genau auf die Gelsenkirchener zugeschnitten werde: "Ein klassisches Ausgliederungsmodell wie etwa beim FC Bayern ist bei uns nicht zu realisieren, weil es einfach nicht zu Schalke 04 passt."

