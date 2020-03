Schalke 04, News und Gerüchte: S04-Profis verzichten in der Coronakrise auf Gehalt, Yvon Mvogo darf RB Leipzig verlassen

Schalkes Profis verzichten auf Teile ihres Gehalts und die Fans dürfen sich zumindest über Königsblau aus der TV-Konserve freuen. Alle S04-News.

Die Coronakrise hat auch bei Bundesligist Schalke 04 den Alltag lahmgelegt. Während Daniel Caligiuri in dieser außergewöhnlichen Situation einen Appell formuliert und die Profis auf einen Teil ihres Gehalts verzichten, kursieren weiter Transfergerüchte.

Sie betreffen unter anderem Schlussmann Yon Mvogo, der auf Schalke die Nachfolge Alexander Nübels antreten könnte.

Außerdem soll der ein Auge auf S04-Talent Malick Thiaw geworfen haben.

Corona-Pandemie: Schalke-Profis verzichten auf Gehalt

Wie angekündigt verzichten auch die Fußballer des Bundesligisten Schalke 04 in der Coronakrise auf Teile ihres Gehalts. Wie der Klub mitteilte, einigten sich die Profis mit dem Vorstand auf "einen teilweisen Gehalts- und Prämienverzicht sowie zusätzlich eine prozentuale Aussetzung ihrer Bezüge zunächst bis zum 30. Juni 2020".

Vorstand, Trainer- und Betreuerstab sowie zahlreiche führende Mitarbeiter der Königsblauen wollen sich anschließen. Die monatliche Entlastung "im Millionenbereich" soll helfen, die Liquidität in der wegen der Pandemie fußballfreien Zeit zu sichern.

"Corona betrifft leider jeden Einzelnen von uns. Gerade darum ist es so wichtig, dass wir einander helfen und uns gegenseitig unterstützen", sagte Sportvorstand Jochen Schneider: "Dass die Spieler sich ihrer großen Verantwortung in dieser Art und Weise bewusst sind und ihre totale Solidarität zugesagt haben, ist ein großartiges Zeichen der Loyalität. Unsere Spieler haben damit eindrucksvoll dokumentiert, was ihnen unser Verein bedeutet."

Mit 600 Mitarbeitern ist Schalke einer der größten Arbeitgeber in Gelsenkirchen. Je nach Entwicklung der Lage haben Mannschaft und Vereinsführung bereits signalisiert, auch über den 30. Juni hinaus weitere Schritte in Erwägung zu ziehen.

Mit Schalke-Beteiligung: ARD zeigt besondere Spiele der vergangenen Jahre

In der vom Coronavirus verursachten fußballfreien Zeit erinnert die ARD ab Samstag (28. März) wöchentlich an besondere Spiele der vergangenen Jahre. Jeweils um 18.20 Uhr beginnen die Wiederholungen der Partien - den Anfang macht das EM-Viertelfinale zwischen und 2016, das erst durch den 18. Schuss im Elfmeterschießen entschieden wurde.

In den folgenden Wochen werden das DFB-Pokalfinale zwischen und Bayern München (2014), das Pokalhalbfinale zwischen Schalke 04 und (2005), das Viertelfinale zwischen und Bayern München (2015) sowie das Halbfinale zwischen und den Bayern (2014) gezeigt.

Home Challenge: Schalke 04 trifft auf den

Der Ball in Deutschland rollt wieder - allerdings virtuell. Während die Bundesliga wie auch alle anderenTop-Ligen aufgrund der Corona-Pandemie ruht, messen sich die Klubs aus der 1. und 2. Bundesliga in einem eSport-Turnier - der Bundesliga Home Challenge. Das Event, das mit der Fußballsimulation FIFA 20 von EA Sports ausgetragen werden soll, startet am Samstag, 28. März, um 15.30 Uhr. Weitere Spiele werden am Sonntag, 29. März, um 15.30 Uhr beginnen.

Schalke 04 steigt am Samstagabend in den Wettbewerb ein und trifft dann auf Zweitligist FC St. Pauli.

Möglicher Nübel-Nachfolger: Yvon Mvogo darf verlassen

Torhüter Yvon Mvogo wird RB Leipzig zur neuen Saison verlassen. Dies bestätigt RBL-Sportdirektor Markus Krösche im kicker : "Wir wissen, dass er Spielpraxis braucht, um den nächsten Schritt zu machen, und dass wir ihm nicht im Weg stehen wollen. Wir haben versprochen, eine Lösung zu finden."

Äußerungen, die man auch beim FC Schalke interessiert verfolgen dürfte. Dort wird der 25 Jahre alte Mvogo seit einigen Tagen als möglicher Nachfolger von Alexander Nübel gehandelt.

Mvogo, zweimaliger Nationalspieler der , steht bei RB noch bis 2021 unter Vertrag. Der kicker berichtet, dass der Schlussmann aber nicht ohne Weiteres verkauft werden soll. Vielmehr seien eine Vertragsverlängerung mit anschließender Ausleihe oder ein Transfer mit Rückkaufoption angedachte Modelle.

Mvogos Berater Crespo hatte kürzlich dem Blick gesagt: "RB will ihn nach wie vor unbedingt behalten. Dort sieht man ihn unverdrossen als Nachfolger von (Stammtorwart Peter) Gulacsi."

Daniel Caligiuri im Interview über die Coronakrise: "Jetzt muss die ganze Welt zusammenstehen"

Die Coronakrise überschattet derzeit die gesamte Sportwelt. "Ich hoffe, dass wir die Krise so schnell wie möglich überstehen", sagt Daniel Caligiuri nun in einem Interview auf der Schalker Vereinshomepage. Dabei beobachte er besonders die Situation in Italien, da in Kalabrien ein Teil seiner Familie lebt.

"Die Bilder aus Italien, die regelmäßig in den Nachrichten laufen, sind sehr schockierend. Das macht mich sehr betroffen", fügt der Deutsch-Italiener hinzu.

"Ich hoffe, dass jedem Einzelnen bewusst ist, dass die aktuell vorgegebenen Vorsichtsmaßnahmen wichtig sind und dementsprechend auch eingehalten werden. Gerade gegenüber älteren Menschen haben wir alle eine große Verantwortung. Jetzt muss die ganze Welt zusammenstehen", appelliert der 32-Jährige.

Der Mittelfeldspieler verletzte sich Anfang Februar im DFB-Pokal-Achtelfinal-Spiel gegen und erlitt dabei eine Teilruptur des Innenbandes. Seither befindet sich der Schalker in Reha. "Der Heilungsprozess läuft sehr gut. Sogar ein bisschen schneller als erwartet. Ich mache mir da keine Sorgen und denke, dass ich bald wieder dabei bin", zeigt sich der Rechtsfuß dennoch optimistisch.

Im Visier des FC Liverpool? Das ist Schalke-Talent Malick Thiaw

Abwehrspieler Malick Thiaw hat noch nicht einmal eine zweistellige Anzahl an Bundesliga-Minuten absolviert, aber wohl das Interesse des FC Liverpool geweckt.