Schalke 04, News und Gerüchte: Yvon Mvogo von RB Leipzig als Nübel-Nachfolger im Gespräch

Wie bei den anderen Bundesligisten ruht auch beim der Spiel- und Trainingsbetrieb. Sportchef Jochen Schneider verriet, dass die Transfergespräche aufgrund der aktuellen Lage vorerst gestoppt werden. Der 49-Jährige erwartet zudem eine ungewohnte Situation auf dem Transfermarkt im Sommer.

Gerüchte in Sachen Kaderplanung gibt es allerdings auf der Torhüterposition. Hier ist Leipzig Yvon Mvogo der neueste Kandidat.

Außerdem: Schalke-Ultras kaufen für ihre Mitmenschen ein und Leipzig-Stürmer Patrik Schick führte vor seinem Wechsel nach Sachsen auch Gespräche mit den Königsblauen.

Schalke 04: Wird Yvon Mvogo von der Nübel-Nachfolger?

Schalke 04 ist auf seiner Suche nach einem neuen Torhüter für die kommende Saison offenbar bei RB Leipzig fündig geworden. Der Schweizer Blick schreibt, Yvon Mvogo sei bei den Knappen ein Kandidat für die Nachfolge des zum FC Bayern abwandernden Alexander Nübel. Die Rede ist von "losen Kontakten" zwischen dem 25-Jährigen und Schalke.

Mvogo steht in Leipzig noch bis 2021 unter Vertrag. Hinter Peter Gulacsi ist er die klare Nummer zwei beim Champions-League-Viertelfinalisten. Leipzig möchte mit ihm verlängern: "RB will ihn nach wie vor unbedingt behalten. Dort sieht man ihn unverdrossen als Nachfolger von Gulacsi", sagte Mvogos Berater Carlos Crespo.

Trotzdem habe er von den Sachsen aber die Erlaubnis bekommen, mit anderen Vereinen zu sprechen, so der Agent: "Wir haben die Freigabe von RB erhalten. Am liebsten würde RB mit Yvon verlängern und ihn dann ausleihen. Aber in der aktuellen Lage finden wir so keinen Klub. Also kommt auch eine Ausleihe mit Kaufoption oder ein Kauf in Frage."

Mvogo, der zwei Länderspiele für die absolviert hat, wechselte 2017 für fünf Millionen Euro von den Young Boys zu RBL. In dieser Saison kam er in fünf Pflichtspielen zum Einsatz.

Coronavirus: Schalke-Sportchef Jochen Schneider legt Transfergespräche "auf Eis"

Der FC Schalke 04 hat aufgrund des Coronavirus und der damit fehlenden Planungssicherheit seine Personalplanungen vorerst eingestellt. "Bei uns gibt es einen Einstellungs- und Investitionsstopp", erklärte Sportchef Jochen Schneider in einer Umfrage von Sport1 und ergänzte: "Auch Transfergespräche sind vorerst auf Eis gelegt." Es gehe "jetzt um andere Dinge", dabei müsse man "Prioritäten setzen", betonte der 49-Jährige.

Schneider prophezeit mit Blick auf die Spielunterbrechung im Fußball einen bisher ungewohnten Transfermarkt im Sommer. "Wir wissen noch gar nicht, wann er beginnen wird, weil wir vielleicht noch den Juli brauchen, um die Saison zu beenden", schloss er.

FC Schalke 04: Ultras bieten Einkaufsunterstützung an

Die Ultras des FC Schalke haben sich in Zeiten der Corona-Krise einen Lieferdienst für ihre Mitmenschen überlegt. Die "Ultras Gelsenkirchen" helfen zweimal die Woche besonders gefährdeten Risikogruppen und Menschen in Quarantäne beim Einkaufen.

Organisiert wird das Ganze vom Schalker Fanprojekt. "Das machen wir zusammen mit den Jungs aus der Fanszene. Die haben da richtig Bock drauf und wollen ihren Beitrag zur Eindämmung der Situation leisten", erklärte Markus Mau.

Damit sich die Aktion verbreitet, sollen Flyer im Stadtteil Schalke an die Haushälte verteilt werden. "Wir haben derzeit noch das Problem, dass viele hilfsbedürftige Menschen das gar nicht mitbekommen haben, weil sie die sozialen Medien, über die wir es bislang veröffentlicht haben, nicht nutzen. Das wollen wir ändern", sagte Mau.

RB Leipzig - Patrik Schick verrät: Habe mit BVB, Schalke und Leverkusen gesprochen

Leipzig-Stürmer Patrik Schick hat verraten, dass er vor seinem Wechsel zu den Sachsen auch Kontakt zu drei weiteren Bundesligisten hatte. "Ich habe auch mit Dortmund, Leverkusen und Schalke hier in gesprochen", enthüllte der 24-Jährige im Gespräch mit dem tschechischen Portal iSport.cz.

Neben den drei genannten Vereinen gab es auch Interesse aus der Premier League sowie aus der spanischen Liga. "In hatten Everton und und in Valencia Interesse", erklärte der Tscheche.

Seinen Wechsel zu RB bereut er jedoch keinesfalls. "Ich hatte das Gefühl, dass Leipzig mich mehr wollte. Mir hat der Spielstil und der Trainer Julian Nagelsmann gefallen", betonte Schick und fügte an: "Jetzt bin ich sicher, dass ich eine gute Entscheidung getroffen habe."