Schalke 04, News und Gerüchte: McKennie froh über Revierderby-Absage, Todibo schon wieder vor dem Abflug?

Weston McKennie ist froh, dass das Revierderby nicht vor leeren Rängen stattfand. Ist Jean-Clair Todibo bald schon wieder weg? Alles zu Schalke S04.

Beim spielen derzeit die Planungen des Personals eine übergeordnete Rolle, da der Ball in der weiter ruht. Jean-Clair Todibo könnte den Bundesligisten am Saisonende wieder verlassen. Das liegt unter anderem auch an der aktuellen Situation.

Weston McKennie gibt zudem offen zu verstehen, dass die Absage des Revierderbys die in seinen Augen richtige Entscheidung war.

Außerdem: Sportchef Jochen Schneider verriet, dass die Transfergespräche aufgrund der aktuellen Lage vorerst gestoppt werden. Der 49-Jährige erwartet zudem eine ungewohnte Situation auf dem Transfermarkt im Sommer.

Der FC Schalke 04 am Mittwoch: In diesem Artikel findet Ihr heute alle News und Gerüchte zu S04.

FC Schalke 04: Jean-Clair Todibo im Sommer schon wieder weg?

Innenverteidiger Jean-Clair Todibo könnte den Bundesligisten FC Schalke 04 im Sommer bereits wieder verlassen. Dies berichtet die Bild-Zeitung am Mittwoch.

Demnach soll die Situation rund um das Coronavirus auch einen Einfluss auf die Zukunft von Todibo haben. Der Franzose ist aktuell vom nach Gelsenkirchen verliehen, S04 kann am Saisonende eine Kaufoption ziehen.

Dass dies jedoch geschieht, sieht die Bild als unwahrscheinlich. Aufgrund der ungewissen Zukunft, den vielen Schulden des Klubs und der finanziellen Risiken des Transfers rechnet die Zeitung nicht damit, dass man die 25 Millionen Euro zahlt und Todibo so hält.

Und: Schalke hat mit Ozan Kabak, Matija Nastasic, Salif Sane und Malick Thiaw bereits vier Innenverteidiger im Kader für die neue Saison stehen.

FC Schalke 04: Weston McKennie froh über Absage des Revierderbys

Schalkes Leistungsträger Weston McKennie ist froh darüber, dass das Revierderby gegen abgesagt wurde und nicht, wie zunächst vermutet, vor leeren Rängen gespielt wurde.

"Ich will nicht, dass es falsch verstanden wird, aber ich glaube, dass viele von uns froh waren, dass es abgesagt wurde", sagte McKennie im Gespräch mit Sports Illustrated.

Das liege daran, dass es für die Spieler "unvorstellbar" sei, ein Derby ohne Fans auszutragen, so McKennie weiter.

Schalke 04: Wird Yvon Mvogo von der Nübel-Nachfolger?

Schalke 04 ist auf seiner Suche nach einem neuen Torhüter für die kommende Saison offenbar bei RB Leipzig fündig geworden. Der Schweizer Blick schreibt, Yvon Mvogo sei bei den Knappen ein Kandidat für die Nachfolge des zum FC Bayern abwandernden Alexander Nübel. Die Rede ist von "losen Kontakten" zwischen dem 25-Jährigen und Schalke.

Mvogo steht in Leipzig noch bis 2021 unter Vertrag. Hinter Peter Gulacsi ist er die klare Nummer zwei beim Champions-League-Viertelfinalisten. Leipzig möchte mit ihm verlängern: "RB will ihn nach wie vor unbedingt behalten. Dort sieht man ihn unverdrossen als Nachfolger von Gulacsi", sagte Mvogos Berater Carlos Crespo.

Trotzdem habe er von den Sachsen aber die Erlaubnis bekommen, mit anderen Vereinen zu sprechen, so der Agent: "Wir haben die Freigabe von RB erhalten. Am liebsten würde RB mit Yvon verlängern und ihn dann ausleihen. Aber in der aktuellen Lage finden wir so keinen Klub. Also kommt auch eine Ausleihe mit Kaufoption oder ein Kauf in Frage."

Mvogo, der zwei Länderspiele für die absolviert hat, wechselte 2017 für fünf Millionen Euro von den Young Boys zu RBL. In dieser Saison kam er in fünf Pflichtspielen zum Einsatz.

Coronavirus: Schalke-Sportchef Jochen Schneider legt Transfergespräche "auf Eis"

Der FC Schalke 04 hat aufgrund des Coronavirus und der damit fehlenden Planungssicherheit seine Personalplanungen vorerst eingestellt. "Bei uns gibt es einen Einstellungs- und Investitionsstopp", erklärte Sportchef Jochen Schneider in einer Umfrage von Sport1 und ergänzte: "Auch Transfergespräche sind vorerst auf Eis gelegt." Es gehe "jetzt um andere Dinge", dabei müsse man "Prioritäten setzen", betonte der 49-Jährige.

Schneider prophezeit mit Blick auf die Spielunterbrechung im Fußball einen bisher ungewohnten Transfermarkt im Sommer. "Wir wissen noch gar nicht, wann er beginnen wird, weil wir vielleicht noch den Juli brauchen, um die Saison zu beenden", schloss er.