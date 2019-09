Schalke 04: Wagner lobt Laufleistung gegen Leipzig - alle News und Gerüchte zu S04

Schalke 04 schlägt RB Leipzig völlig überraschend und spult dabei vor allem eine irre Laufleistung ab. Alle S04-News am Sonntag.

Am Samstag schlug der völlig überraschend Tabellenführer mit 3:1. Ein echtes Top-Spiel, bei dem S04 am Ende vor allem durch eine sensationelle Laufleistung auf sich aufmerksam machen konnte.

Indes hatte S04 auf der Trainersuche nach der Entlassung Domenico Tedescos im Frühjahr auch Startrainer Jose Mourinho auf dem Zettel. Doch der Portugiese hat offenbar andere Pläne.

S04-Coach Wagner lobt Laufleistung gegen RB Leipzig

124,5 km liefen die Schalke-Stars insgesamt beim Sieg gegen Leipzig – dies ist der zweithöchste S04-Wert seit der Datenerfassung. Nur im Dezember 2016 beim 1:1 gegen den war es mit 124,7 km mehr.

Dementsprechend begeistert war Trainer David Wagner: "In den letzten fünf Minuten kam den Jungs das Laktat aus den Augen. Das sind Laktat-Junkies", erklärte er. "Für solche Nachmittage wurde das Wort Stolz erfunden", fügte er hinzu.

Dicke Überraschung in Leipzig: Schalke schlägt RB deutlich

Die Überraschungsmannschaft Schalke 04 hat den bisherigen Primus RB Leipzig von der Tabellenspitze und sich selbst in die Champions-League-Ränge geschossen. Das Team von Trainer David Wagner feierte dank des unerwarteten 3:1 (2:0) bei den Sachsen den vierten Sieg in Folge und kletterte vorläufig auf Platz drei. Die Leipziger mussten nach der ersten Saisonniederlage Rekordmeister Bayern München an sich vorbeiziehen lassen.

FC Schalke: Jose Mourinho sagte unter anderem S04 ab

Jose Mourinho will nach Informationen von Goal und SPOX zurück zu . Der Portugiese lehnte seit seiner Entlassung bei eine Reihe von Angeboten ab. Unter anderem der FC Schalke 04 und der wollten den Trainer verpflichten.

Zwischen Mai und September versuchten die , , Wolfsburg, Schalke und der AC Milan Mourinho von einem Engagement zu überzeugen. Der zweimalige Champions-League-Sieger war jedoch auf drei bestimmte Vereine fixiert: Paris-Saint Germain, und den .